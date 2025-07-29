Трамп поднимал вопрос дедлайна для РФ по прекращению огня, - Еврокомиссия
Президент США Дональд Трамп во время недавних переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поднимал вопрос сроков, в которые Россия должна согласиться на прекращение огня в Украине.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмекер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно дедлайнов, которые Трамп объявил России, действительно, насколько я понимаю, этот вопрос поднимался во время их общения", - сказал представитель ЕК.
В то же время он отметил, что не может предоставить дополнительных деталей относительно этого разговора. На вопрос журналистов о том, связано ли сокращение дедлайна для РФ - с 50 до 10-12 дней - с результатами переговоров США и ЕС, в Еврокомиссии воздержались от комментариев.
Основной темой встречи, по словам представителя, была новая торговая сделка между США и Евросоюзом.
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