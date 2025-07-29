Восстановление полномочий НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины, - Еврокомиссия

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии фон дер Ляйен подчеркнула: Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства.

Об этом говорится в комментарии представителя Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, в Еврокомиссии призывают Верховную Раду безотлагательно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского Союза. Они лежат в основе процесса присоединения и отвечают требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере придерживаться этих стандартов", - подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия предупредила Украину, что может остановить всю финансовую помощь стране, если Киев будет оказывать давление на антикоррупционные органы, - СМИ

Там отметили, что "компромисс невозможен" в этом случае.

Представитель ЕК добавил, что в Евросоюзе ожидают, что украинская власть "приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер в сфере верховенства права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра комитет ВР рассмотрит президентский и альтернативные законопроекты о полномочиях НАБУ и САП. Речь идет о первом чтении, - Юрчишин

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ключевым автором поправок к закону №12414 стал "консерва" от "Слуги народа" Бужанский, - Автомайдан