Восстановление полномочий НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины, - Еврокомиссия
В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии фон дер Ляйен подчеркнула: Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства.
Об этом говорится в комментарии представителя Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Так, в Еврокомиссии призывают Верховную Раду безотлагательно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП.
"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского Союза. Они лежат в основе процесса присоединения и отвечают требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере придерживаться этих стандартов", - подчеркнул спикер.
Там отметили, что "компромисс невозможен" в этом случае.
Представитель ЕК добавил, что в Евросоюзе ожидают, что украинская власть "приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер в сфере верховенства права".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без Західної допомоги Україні кабзда