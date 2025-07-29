Відновлення повноважень НАБУ і САП мають ключове значення для антикорупційної архітектури України, - Єврокомісія

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським 28 липня президентка Єврокомісії фон дер Ляєн наголосила: Україна повинна зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями правової держави.

Про це йдеться у коментарі речника Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, в Єврокомісії закликають Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ та САП.

"Повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Європейського Союзу. Вони лежать в основі процесу приєднання і відповідають вимогам українського населення. Як країна-кандидат, Україна повинна повною мірою дотримуватися цих стандартів", - наголосив речник.

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Там зауважили, що "компроміс неможливий" у цьому випадку.

Речник ЄК додав, що в Євросоюзі очікують, що українська влада "докладе всіх зусиль для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів у сфері верховенства права".

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

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