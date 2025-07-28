Спостерігачі ПАРЄ занепокоєні усуненням незалежності антикорупційних органів в Україні

Спостерігачі ПАРЄ з питань моніторингу України занепокоєні ухваленням закону №124124, що позбавляє назалежноісті НАБУ та САП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили в пресслужбі Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Україна досягла значного прогресу в боротьбі з укоріненою корупцією. Створення незалежних інституцій, за підтримки міжнародної спільноти, для боротьби з корупцією є ключовим прикладом цього. Позбавлення їх незалежності не зробить ці органи більш ефективними. Тому ми закликаємо владу відновити повну незалежність цих важливих антикорупційних органів", - зазначили там.

Спостерігачі ПАРЄ Дам’єн Коттьє та Саара-Софія Сірен планують пізніше цього року відвідати Київ, щоб, зокрема, обговорити питання пов'язані з "системою стримувань і противаг та боротьбою з корупцією, що є ключовим для зміцнення демократії в Україні".

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