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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Новий закон щодо НАБУ і САП
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Спостерігачі ПАРЄ занепокоєні усуненням незалежності антикорупційних органів в Україні

Незалежність НАБУ та САП Спостерігачі ПАРЄ зробили заяву

Спостерігачі ПАРЄ з питань моніторингу України занепокоєні ухваленням закону №124124, що позбавляє назалежноісті НАБУ та САП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили в пресслужбі Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Україна досягла значного прогресу в боротьбі з укоріненою корупцією. Створення незалежних інституцій, за підтримки міжнародної спільноти, для боротьби з корупцією є ключовим прикладом цього. Позбавлення їх незалежності не зробить ці органи більш ефективними. Тому ми закликаємо владу відновити повну незалежність цих важливих антикорупційних органів", - зазначили там.

Спостерігачі ПАРЄ Дам’єн Коттьє та Саара-Софія Сірен планують пізніше цього року відвідати Київ, щоб, зокрема, обговорити питання пов'язані з "системою стримувань і противаг та боротьбою з корупцією, що є ключовим для зміцнення демократії в Україні".

Читайте: Україна повинна зберігати незалежні антикорупційні органи, - фон дер Ляєн після розмови із Зеленським

Автор: 

НАБУ (5342) ПАРЄ (855) САП (2406)


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А чому нема занепоєності тим що Корея дала кацапії в пʼять разів більше снарядів ніж весь світ дав Україні ?
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28.07.2025 16:13 Відповісти
Є якісь здогадки, чому занепокоєні?
Чи дуже складна логіка?
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28.07.2025 16:35 Відповісти
Спостерігачі ПАРЄ занепокоєні усуненням незалежності антикорупційних органів в Україні

Кушать хоч можуть чи ні?
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28.07.2025 17:00 Відповісти
 
 