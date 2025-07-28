РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП Новый закон о НАБУ и САП
308 3

Наблюдатели ПАСЕ обеспокоены лишением независимости антикоррупционных органов в Украине

Независимость НАБУ и САП Наблюдатели ПАСЕ сделали заявление

Наблюдатели ПАСЕ по вопросам мониторинга Украины обеспокоены принятием закона №124124, что лишает назависимости НАБУ и САП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в пресс-службе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Украина достигла значительного прогресса в борьбе с укоренившейся коррупцией. Создание независимых институтов, при поддержке международного сообщества, для борьбы с коррупцией является ключевым примером этого. Лишение их независимости не сделает эти органы более эффективными. Поэтому мы призываем власти восстановить полную независимость этих важных антикоррупционных органов", - отметили там.

Наблюдатели ПАСЕ Дамьен Коттье и Саара-София Сирен планируют позже в этом году посетить Киев, чтобы, в частности, обсудить вопросы, связанные с "системой сдержек и противовесов и борьбой с коррупцией, что является ключевым для укрепления демократии в Украине".

Читайте: Украина должна сохранять независимые антикоррупционные органы, - фон дер Ляйен после разговора с Зеленским

Автор: 

НАБУ (4457) ПАСЕ (1674) САП (2237)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому нема занепоєності тим що Корея дала кацапії в пʼять разів більше снарядів ніж весь світ дав Україні ?
показать весь комментарий
28.07.2025 16:13 Ответить
Є якісь здогадки, чому занепокоєні?
Чи дуже складна логіка?
показать весь комментарий
28.07.2025 16:35 Ответить
Спостерігачі ПАРЄ занепокоєні усуненням незалежності антикорупційних органів в Україні

Кушать хоч можуть чи ні?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:00 Ответить
 
 