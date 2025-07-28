Наблюдатели ПАСЕ обеспокоены лишением независимости антикоррупционных органов в Украине
Наблюдатели ПАСЕ по вопросам мониторинга Украины обеспокоены принятием закона №124124, что лишает назависимости НАБУ и САП.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в пресс-службе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Украина достигла значительного прогресса в борьбе с укоренившейся коррупцией. Создание независимых институтов, при поддержке международного сообщества, для борьбы с коррупцией является ключевым примером этого. Лишение их независимости не сделает эти органы более эффективными. Поэтому мы призываем власти восстановить полную независимость этих важных антикоррупционных органов", - отметили там.
Наблюдатели ПАСЕ Дамьен Коттье и Саара-София Сирен планируют позже в этом году посетить Киев, чтобы, в частности, обсудить вопросы, связанные с "системой сдержек и противовесов и борьбой с коррупцией, что является ключевым для укрепления демократии в Украине".
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