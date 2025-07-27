Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы, - фон дер Ляйен после разговора с Зеленским
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна сохранять независимость антикоррупционные органы.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Украина уже многого достигла на своем европейском пути. Она должна опираться на этот прочный фундамент и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями верховенства права в Украине. Украина может рассчитывать на нашу поддержку в достижении прогресса на ее европейском пути", - подчеркнула она.
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+10 Виталий #548501
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+6 Luk Viktor
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+5 Evgen Paramonov #582135
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А Зе думав, що кругом шанувальники його творчості.
Виставити умовою наступного фінансування вибори і, куди він подінеться.
Тож поки що йде війна вибори не проведеш. А ваше обурення я поділяю разом із вами. 100%.
Он визнали Альджулані, чувака з ІДІЛ, який силою владу у Сирії захопив.
Чи ти всерйоз вважаєш, що ЗЄ до сих пір терплять тому, що він єдиний і неповторний лідор, на якому тримається Україна?
Ні. Він їх просто донедавна влаштовував, не дивлячись на порушення Конституції, узурпацію влади та втрату легітимності.