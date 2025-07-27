Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы, - фон дер Ляйен после разговора с Зеленским

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна сохранять независимость антикоррупционные органы.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже многого достигла на своем европейском пути. Она должна опираться на этот прочный фундамент и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями верховенства права в Украине. Украина может рассчитывать на нашу поддержку в достижении прогресса на ее европейском пути", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с фон дер Ляйен новый закон по НАБУ и САП: Важно, чтобы он был принят на следующей неделе