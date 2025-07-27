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Новости Разговор Зеленского и фон дер Ляйен Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы, - фон дер Ляйен после разговора с Зеленским

Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна сохранять независимость антикоррупционные органы.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже многого достигла на своем европейском пути. Она должна опираться на этот прочный фундамент и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями верховенства права в Украине. Украина может рассчитывать на нашу поддержку в достижении прогресса на ее европейском пути", - подчеркнула она.

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НАБУ (4455) Зеленский Владимир (21368) САП (2234) Урсула фон дер Ляйен (572)


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Топ комментарии
+10
Саме тому, він буде до останнього робити все, щоб його "перший термін" ніколи не закінчився...
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27.07.2025 22:49 Ответить
+6
Зе показали Ху із Ху....
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27.07.2025 22:29 Ответить
+5
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:34 Ответить
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27.07.2025 22:24 Ответить
Зе показали Ху із Ху....
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27.07.2025 22:29 Ответить
Ще б жульці показали б... Яка https://www.youtube.com/watch?v=0ciI1SILrJM сьогодні в передачі Портникова "Політклуб" доводила, що "закон №1241 - це крок до відновлення суверинітету України". Цікава там історія, як вона викручувалась в своїй брехні...
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27.07.2025 23:44 Ответить
То, ще та лярва, з часів Лазаренко та горілки з «Артеміди» з Кіровоградської області, Бакая, газована лярва!!
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28.07.2025 00:58 Ответить
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:34 Ответить
Гірку пілюлю дали запити компотом. Але шоколадку забрали. 😊
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27.07.2025 22:36 Ответить
Як школяра, за вухо.
А Зе думав, що кругом шанувальники його творчості.
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27.07.2025 22:37 Ответить
Зеленського геть!
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27.07.2025 22:38 Ответить
Прощавайте мрії ЗЄ про другий термін...
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27.07.2025 22:40 Ответить
Саме тому, він буде до останнього робити все, щоб його "перший термін" ніколи не закінчився...
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27.07.2025 22:49 Ответить
Ну цей фокус всі теж вже розкусили.

Виставити умовою наступного фінансування вибори і, куди він подінеться.
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27.07.2025 22:54 Ответить
Це все правильно, але як Українці голосуватимуть і де? Не дарма ж він підписав закон про друге громадянство. Багато розумників проголосують за Зеленського за друге чи третє громадянство. Тому що в деяких країнах це дозволить їм зберегти свої гроші (розумні люди знають як уникнути подвійного оподаткування та списати більше витрат) Особливо якщо у них є нерухомість в Україні та бажано не одна. A Як голосувати на передку? Як туди засунути міжнародних оглядачів? А на окупованих теренах як голосувати? Бо якщо не зробити все правильно цивілізований світ, не визнає такі вибори.
Тож поки що йде війна вибори не проведеш. А ваше обурення я поділяю разом із вами. 100%.
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27.07.2025 23:57 Ответить
Світ визнає те, що у його інтересах.
Он визнали Альджулані, чувака з ІДІЛ, який силою владу у Сирії захопив.

Чи ти всерйоз вважаєш, що ЗЄ до сих пір терплять тому, що він єдиний і неповторний лідор, на якому тримається Україна?

Ні. Він їх просто донедавна влаштовував, не дивлячись на порушення Конституції, узурпацію влади та втрату легітимності.
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28.07.2025 01:10 Ответить
Кришка піаніно боляче закрилася. І це не востаннє. Це лише початок...
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27.07.2025 22:55 Ответить
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27.07.2025 23:05 Ответить
пані, яка незалежність антикорупційних органів може бути в кланово-олігархічній Системі де демократія - це лише спосіб отримання влади? 😒
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27.07.2025 23:23 Ответить
 
 