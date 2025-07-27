Зеленский обсудил с фон дер Ляйен новый закон о НАБУ и САП: Важно, чтобы он был принят на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили европейскую интеграцию Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работу нашей антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом в телеграмм сообщил глава государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, президент проинформировал, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинг. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", - рассказал глава государства.

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Также во время разговора Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть.

"Украина продолжает синхронизацию европейских санкций. Все 18 пакетов действуют в Украине", - подчеркнул президент.

Также во время разговора Зеленский и фон дер Ляйен обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по членству Украины в ЕС.

"Будем над этим работать максимально оперативно", - добавил глава государства.

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