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Новости Членство Украины в ЕС Разговор Зеленского и фон дер Ляйен Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Зеленский обсудил с фон дер Ляйен новый закон о НАБУ и САП: Важно, чтобы он был принят на следующей неделе

зеленский поговорил с фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили европейскую интеграцию Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работу нашей антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом в телеграмм сообщил глава государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, президент проинформировал, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинг. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", - рассказал глава государства.

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Также во время разговора Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть.

"Украина продолжает синхронизацию европейских санкций. Все 18 пакетов действуют в Украине", - подчеркнул президент.

Также во время разговора Зеленский и фон дер Ляйен обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по членству Украины в ЕС.

"Будем над этим работать максимально оперативно", - добавил глава государства.

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Зеленский Владимир (21368) помощь (8022) реформы (3961) Урсула фон дер Ляйен (572)


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https://t.me/gononstopukraine/10132 ⚠️ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ.

▪️ У ході розслідування встановлено, що бізнесмен із орбіти групи «Приват» та співвласник студії ТОВ «Квартал 95» (ЄДРПОУ 37663088) Міндіч Тімур Михайлович, маючи вплив на посадових осіб Херсонської та Житомирської обласних військових адміністрацій, зокрема очільників Олександра Прокудіна та Віталія Бунечка, а також їхніх заступників і керівників профільних департаментів, створив стійке корупційне угруповання з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на зведення фортифікаційних споруд.

Центром реалізації схеми стали ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41422080) та ТОВ «Навітехсервіс» (ЄДРПОУ 38494616). Саме через ці структури, залучаючи мережу афілійованих підприємств, представників контролюючих і правоохоронних органів, а також конвертаційні центри, здійснювались фіктивні тендери з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», завищення цін, ухилення від сплати податків та легалізація коштів через тіньові фінансові інструменти.

Кошти, призначені на обороноздатність країни та будівництво захисних споруд у прифронтових регіонах, фактично розкрадались і виводились у приватні інтереси.

СУ ГУНП в Житомирській області було внесено відомості до ЄРДР та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за No 12024060000000518 від 08.07.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

▪️ У ході розслідування встановлено, що посадові особи Харківської обласної військової адміністрації, голова Старосалтівської селищної територіальної громади Палєй А.А., начальник відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Глазунова І.М., залучивши афілійованих фізичних та юридичних осіб, зокрема ТОВ «СБК «САРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), створили стійке корупційне угруповання з метою розкрадання бюджетних коштів.

Центром реалізації схеми стало будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ «Старосалтівський ліцей» (смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34), який фактично не функціонує з квітня 2025 року через руйнації, завдані атаками БПЛА. Незважаючи на це, було ініційовано закупівлю укриття, що викликає обґрунтовані сумніви щодо об'єктивної потреби та раціональності освоєння бюджетних коштів.

Схема реалізовувалась через фіктивні тендери з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», залученням конвертаційних центрів, а також за сприяння представників податкової, аудиторської та правоохоронних органів, які систематично отримували неправомірну вигоду за прикриття злочинної діяльності. Учасники угруповання ухилялись від сплати податків та легалізовували кошти, отримані злочинним шляхом.
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27.07.2025 18:02 Ответить
+13
Т.Шевченко Україно, Україно, подивись на себе!
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе
*****, як ніколи..

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27.07.2025 18:06 Ответить
+12
Віж не думав що кляте єс буде перевіряти виконання дз по реформах.Хотів на дурачка проскочити."А хрен тобі"-Урсула сказала
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27.07.2025 17:53 Ответить
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Киздить потвора, як Зечмо!
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27.07.2025 17:46 Ответить
https://t.me/gononstopukraine/10132 ⚠️ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ.

▪️ У ході розслідування встановлено, що бізнесмен із орбіти групи «Приват» та співвласник студії ТОВ «Квартал 95» (ЄДРПОУ 37663088) Міндіч Тімур Михайлович, маючи вплив на посадових осіб Херсонської та Житомирської обласних військових адміністрацій, зокрема очільників Олександра Прокудіна та Віталія Бунечка, а також їхніх заступників і керівників профільних департаментів, створив стійке корупційне угруповання з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на зведення фортифікаційних споруд.

Центром реалізації схеми стали ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41422080) та ТОВ «Навітехсервіс» (ЄДРПОУ 38494616). Саме через ці структури, залучаючи мережу афілійованих підприємств, представників контролюючих і правоохоронних органів, а також конвертаційні центри, здійснювались фіктивні тендери з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», завищення цін, ухилення від сплати податків та легалізація коштів через тіньові фінансові інструменти.

Кошти, призначені на обороноздатність країни та будівництво захисних споруд у прифронтових регіонах, фактично розкрадались і виводились у приватні інтереси.

СУ ГУНП в Житомирській області було внесено відомості до ЄРДР та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за No 12024060000000518 від 08.07.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

▪️ У ході розслідування встановлено, що посадові особи Харківської обласної військової адміністрації, голова Старосалтівської селищної територіальної громади Палєй А.А., начальник відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Глазунова І.М., залучивши афілійованих фізичних та юридичних осіб, зокрема ТОВ «СБК «САРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), створили стійке корупційне угруповання з метою розкрадання бюджетних коштів.

Центром реалізації схеми стало будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ «Старосалтівський ліцей» (смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34), який фактично не функціонує з квітня 2025 року через руйнації, завдані атаками БПЛА. Незважаючи на це, було ініційовано закупівлю укриття, що викликає обґрунтовані сумніви щодо об'єктивної потреби та раціональності освоєння бюджетних коштів.

Схема реалізовувалась через фіктивні тендери з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», залученням конвертаційних центрів, а також за сприяння представників податкової, аудиторської та правоохоронних органів, які систематично отримували неправомірну вигоду за прикриття злочинної діяльності. Учасники угруповання ухилялись від сплати податків та легалізовували кошти, отримані злочинним шляхом.
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27.07.2025 18:02 Ответить
зейло блискуче , євакуював свій гаманець міндіча в Відень Маскі давно зорвані , чому мовчать військові і їх родичі , які загинули , через мародерів ермака, міндіча , під дахом перевертня іуди зеленського ? Нехай зберуть прес-конференцію і відмовляться від такого зрадника вбивці , своїх підлеглих ! корупція вбиває , цє посібнічество террористам
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27.07.2025 20:40 Ответить
Півтора мільярда євро прозвіздєл крупний рехворматор.
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27.07.2025 18:03 Ответить
Зеленський розповів фон дер Ляєн, що Україна назначила день виборів президента для отримання фінансової допомоги?
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27.07.2025 17:51 Ответить
Все хорошо прекрасная маркіза! - є маленькі шереховатості - Міндіч Чернишов .......
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27.07.2025 17:52 Ответить
Т.Шевченко Україно, Україно, подивись на себе!
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе
*****, як ніколи..

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27.07.2025 18:06 Ответить
зейло дійсно не тільки сміявся, а знущався з українців і України , за це , примітивні шлунки73% обрали , ойго , наймерзеннішого московського блазня ,
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27.07.2025 20:48 Ответить
Реформи заради грошей, а не заради людей?

"невистятий на картонку" малорос
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27.07.2025 17:52 Ответить
Який молодець, як гопнік наїхав а коли в рило дали то це не він а його слуги винуваті
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27.07.2025 17:52 Ответить
"Маємо однакове бачення... " (Зєлєнскій про розмову з Урсулою фон дер Ляєн.) 😲 😂😂😂😂 вона йому що, пальці у двері пхала?
Прикметно, що у вівторок це бачення було настільки різне, що на закритій щустрічі з власними пропа*андонами телешрамними він заявив, що спілкування з Урсулою напередодні - то брехня!!! 😁 Урсула офігіла від такої відвертої брехні і після спростування цієї брехні власним речником на протязі 5 днів привела Зєлєнского до тями: сьогодні він її і побачив, і почув, і навіть перейнявся її баченням. 😁
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27.07.2025 19:00 Ответить
вона йому що, пальці у двері пхала

Або кришку роялю закрила
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27.07.2025 19:20 Ответить
Віж не думав що кляте єс буде перевіряти виконання дз по реформах.Хотів на дурачка проскочити."А хрен тобі"-Урсула сказала
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27.07.2025 17:53 Ответить
Ніяких реальних реформ з 91 року, а розкрадання України кагалом ...
Не може такого бути щоб хтось робив "реформи" і при цьому не може доєднатися до НАТО і ЄС за 34 роки. Наперстки і ********* ... Але всі крадіі і їх сімʼї в монако і Штатах .
а все дуже просто вступ до альянсу і єс автоматично скасовує корупцію кагала от і причини такої протидії
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27.07.2025 17:55 Ответить
Galyna Rybak

І ось про що говорять люди в США, Європі та Україні. Єрмак напередодні голосування розповів депутатському корпусу, думаю й Малюку з Будановим також, що він усе погодив з США. По-перше, республіканці хочуть поквитатися за справу Бурісми, по-друге, вони хочуть розігнати структури, які набудували демократи. Всьо топчик, з Келлогом погоджено. Думаю, частина депутатського корпусу голосувала, бувши впевненою, що так краще для україно-американських відносин та продовження допомоги нам. І це усе докотилось до Вашингтону. І там охрініли від нахабної брехні. Як наслідок було двопартійне звернення, яке речі назвало своїми іменами. Ніякої розмови з Келлогом з цього питання, як ви розумієте, не було. В Конгресі США узяли усіх, хто голосував "за" на олівець і почали власне розслідування. Те ж саме зробили в ЄС. Потім побачили протести дітей і дали час на виправлення ситуації. Допомога буде продовжена після виправлення ситуації.

Ви кажете Картонкова революція - це російський вплив. Я вам розкажу, що таке російський вплив. Після Овального кабінету Україна за допомогою Європи ледь-ледь почала входити в нормальний ритм спілкування, путін вибісив Трампа, в нас відкрилось віконце можливостей, а в путіна воно почало закриватись. Хто б ще краще міг допомогти путіну знов погіршити наші стосунки і з США, і з Європою? Як би цю людину ви назвали?

Недавно САП/НАБУ завершило слідство за заступником Єрмака Смирновим. Захист Смирнова відстоює його права тим, що він не є службовою особою, він відповідно до закону не наділений владними повноваженнями (хоча по факту він вирішував вашу долю, вкраїнчики). Отже, йому не можна інкримінувати 368 статтю ККУ одержання неправомірної вигоди службовою особою, як і усі інше. Це перший наочний приклад, як далі буде в тому числі з Єрмаком.

Так, що, Зеленський, моя щира порада. Женіть як найдалі завгоспа. Це єдиний спосіб врятувати хоч щось. В тому числі особисто для вас. Сподіваюсь, депутати опритомнюють 31.07, а Уряд поверне здоровий глузд і призначить очільника БЕБ, який був обраний на підставі законного прозорого конкурсу
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27.07.2025 17:55 Ответить
*****? зеля неувиновний?
усіх посадимо
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27.07.2025 18:34 Ответить
Та це понятно, але спочатку нехай прожене завгоспа
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27.07.2025 18:36 Ответить
Зєлєнскій обіцяв, що вони підуть разом.
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27.07.2025 19:06 Ответить
Перевожу: "реформы" не для того, чтобы победить парашу, не для того, чтобы Украинцы жили лучше, а для того, чтобы получить деньги и их скиздить.
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27.07.2025 17:57 Ответить
А потім знову скаже "З Урсулою не розмовляв"...
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27.07.2025 18:02 Ответить
Дебіли, ви навіщо його вибрали?
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27.07.2025 18:03 Ответить
"Нас барыга Парашенка заставил, но мы ва втаром туре не галасавали!"
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27.07.2025 18:25 Ответить
Парні, а як там скінчилась історія з відрядженням "олігарха Зеленського" Тимура Мідіча, який поїхав витягати з закордону іншого члена команди Зеленського та свого кума на прізвище Чернишов.

Бо Чернишов, як ви знаєте, вже в Україні, а Міндіч шось робити селфі з українського пункту пропуску не квапиться... .

Хоч би не розбіжались хлопці, їм ще 8 мільйонів дронів без грошей треба виробити...
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27.07.2025 18:03 Ответить
Наговорив сім мішків гречаної вовни
Урсула - дай йому шалбана
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27.07.2025 18:07 Ответить
Урсулка, нажаль, симпатизує нашому потужному боневтіку.
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27.07.2025 18:09 Ответить
Бо вона не знає правди, а розказати нікому
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27.07.2025 18:15 Ответить
Вона просто не може відверто сказати ,що в Європі роками підтримували і нагороджували фсбешне буратіно. Бо це буде кінець її, і не тільки її політичній кар'єрі.
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27.07.2025 18:17 Ответить
Зеленський скіздів фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ
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27.07.2025 18:15 Ответить
Чмо бреше, аж гай шумить. На нари мудака! Це і буде доказом проведення реформ.
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27.07.2025 18:16 Ответить
Сподіваюся, Тимурка Міндіч був присутній під час розмови?
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27.07.2025 18:22 Ответить
Заголовок мав бути:
Зеленський розвів фон дер Ляєн.
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27.07.2025 18:23 Ответить
І в роті ж йому не поприщить...
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27.07.2025 18:26 Ответить
Коли постає питання, а де взяти гроші 💰, то і сталеві яйця починають морщитися🤭
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27.07.2025 18:31 Ответить
А як вони збираються прийняти, якщо рада пішла на 4 тижні у відпустку?
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27.07.2025 18:32 Ответить
Для того чтоб звіздіти це не перешкода !
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27.07.2025 18:36 Ответить
Він не розуміє, що просто дістав, і не в одному НАБУ вже справи. Він же потужно просрав на всіх фронтах, просто повсюди, куди сунув своє рило.
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27.07.2025 19:01 Ответить
"Подякував Єврокомісії за надану експертизу". Джерело: https://censor.net/ua/n3565518

Дуже сподіваюсь, що після наданої експертизи у Боневтіка сильно щемить у дупі.
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27.07.2025 19:14 Ответить
Абсолютне лицемірство, у вигляді сечі, сьомий рік заходило кріпакам.
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27.07.2025 19:15 Ответить
Та ніяка ЄС не в змозі подолати нашу корупцію... Безбожники ЗАВЖДИ знайдуть спосіб украсти, і поділитися з контролером! Тому Біблія вчить, що у держави всього 2 функції: заохочення доброчинності та покарання злодіїв. Бізнес у себе красти не буде
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27.07.2025 19:21 Ответить
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27.07.2025 19:40 Ответить
Пока це буде щось схоже на договору на буде вже весна 2026 року. З цього моменту США продовжать продавати зброю ЄС для України. Це ще питання чи буде Німеччина платит гроші за неї.
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27.07.2025 19:45 Ответить
100% наї"е!!! Ці ублюдки не проголосують, а клоун розведе руками і скаже "Не вітоватая я "
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27.07.2025 19:45 Ответить
Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за її ініціативи ,В часі розмови із "зезрадником''Урсула фон дер Ляєн.сказала "зе брехуну" прямо у вічі,що він таким є.після того,як назвав засторогу Урсули фон дер Ляєн не підписувати антиукраїнський закон проти незалежності НАБУ І САП ФЕЙКОМ.як і про скорочення фінансової допомоги від ЄС.а також про можливість призупинення безвізового режиму.для українців.за що "зезрадник под'якував.адже виконав вимогу куйла
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27.07.2025 19:49 Ответить
Статья 5: Народ является носителем суверенитета и единственным источником власти.
Статья 38: Граждане имеют право избирать и быть избранными.
Статья 64: Ограничение прав возможно только во время военного положения, но не безграничное и не навечно.
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27.07.2025 19:51 Ответить
Цього вже замало. Єрмака. татарова на нари!
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27.07.2025 19:59 Ответить
Прямо зараз Жулька у Портнікова, в його Політклубі на телеканалі Еспресо пояснює, чому вона хоче, щоб НАБУ і САП були підпорядковані владі, зокрема ЕрЗе
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27.07.2025 20:16 Ответить
наступного тижня? протягом 12 годин пролосований, підписаний і вступивший в законну силу?
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27.07.2025 20:31 Ответить
тобто Зеленський розказує евро бюрократам, що в Україні демократія та незалежність гілок влади, тому якщо він скаже коли так як, то так і проголосує Рада.. це жесть.
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27.07.2025 21:25 Ответить
 
 