Зеленский обсудил с фон дер Ляйен новый закон о НАБУ и САП: Важно, чтобы он был принят на следующей неделе
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили европейскую интеграцию Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работу нашей антикоррупционной инфраструктуры.
Об этом в телеграмм сообщил глава государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", - рассказал Зеленский.
Кроме этого, президент проинформировал, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.
"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинг. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", - рассказал глава государства.
Также во время разговора Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть.
"Украина продолжает синхронизацию европейских санкций. Все 18 пакетов действуют в Украине", - подчеркнул президент.
Также во время разговора Зеленский и фон дер Ляйен обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по членству Украины в ЕС.
"Будем над этим работать максимально оперативно", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
▪️ У ході розслідування встановлено, що бізнесмен із орбіти групи «Приват» та співвласник студії ТОВ «Квартал 95» (ЄДРПОУ 37663088) Міндіч Тімур Михайлович, маючи вплив на посадових осіб Херсонської та Житомирської обласних військових адміністрацій, зокрема очільників Олександра Прокудіна та Віталія Бунечка, а також їхніх заступників і керівників профільних департаментів, створив стійке корупційне угруповання з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на зведення фортифікаційних споруд.
Центром реалізації схеми стали ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41422080) та ТОВ «Навітехсервіс» (ЄДРПОУ 38494616). Саме через ці структури, залучаючи мережу афілійованих підприємств, представників контролюючих і правоохоронних органів, а також конвертаційні центри, здійснювались фіктивні тендери з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», завищення цін, ухилення від сплати податків та легалізація коштів через тіньові фінансові інструменти.
Кошти, призначені на обороноздатність країни та будівництво захисних споруд у прифронтових регіонах, фактично розкрадались і виводились у приватні інтереси.
СУ ГУНП в Житомирській області було внесено відомості до ЄРДР та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за No 12024060000000518 від 08.07.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.
▪️ У ході розслідування встановлено, що посадові особи Харківської обласної військової адміністрації, голова Старосалтівської селищної територіальної громади Палєй А.А., начальник відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Глазунова І.М., залучивши афілійованих фізичних та юридичних осіб, зокрема ТОВ «СБК «САРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), створили стійке корупційне угруповання з метою розкрадання бюджетних коштів.
Центром реалізації схеми стало будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ «Старосалтівський ліцей» (смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34), який фактично не функціонує з квітня 2025 року через руйнації, завдані атаками БПЛА. Незважаючи на це, було ініційовано закупівлю укриття, що викликає обґрунтовані сумніви щодо об'єктивної потреби та раціональності освоєння бюджетних коштів.
Схема реалізовувалась через фіктивні тендери з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», залученням конвертаційних центрів, а також за сприяння представників податкової, аудиторської та правоохоронних органів, які систематично отримували неправомірну вигоду за прикриття злочинної діяльності. Учасники угруповання ухилялись від сплати податків та легалізовували кошти, отримані злочинним шляхом.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе
*****, як ніколи..
"невистятий на картонку" малорос
Прикметно, що у вівторок це бачення було настільки різне, що на закритій щустрічі з власними пропа*андонами телешрамними він заявив, що спілкування з Урсулою напередодні - то брехня!!! 😁 Урсула офігіла від такої відвертої брехні і після спростування цієї брехні власним речником на протязі 5 днів привела Зєлєнского до тями: сьогодні він її і побачив, і почув, і навіть перейнявся її баченням. 😁
Або кришку роялю закрила
Не може такого бути щоб хтось робив "реформи" і при цьому не може доєднатися до НАТО і ЄС за 34 роки. Наперстки і ********* ... Але всі крадіі і їх сімʼї в монако і Штатах .
а все дуже просто вступ до альянсу і єс автоматично скасовує корупцію кагала от і причини такої протидії
І ось про що говорять люди в США, Європі та Україні. Єрмак напередодні голосування розповів депутатському корпусу, думаю й Малюку з Будановим також, що він усе погодив з США. По-перше, республіканці хочуть поквитатися за справу Бурісми, по-друге, вони хочуть розігнати структури, які набудували демократи. Всьо топчик, з Келлогом погоджено. Думаю, частина депутатського корпусу голосувала, бувши впевненою, що так краще для україно-американських відносин та продовження допомоги нам. І це усе докотилось до Вашингтону. І там охрініли від нахабної брехні. Як наслідок було двопартійне звернення, яке речі назвало своїми іменами. Ніякої розмови з Келлогом з цього питання, як ви розумієте, не було. В Конгресі США узяли усіх, хто голосував "за" на олівець і почали власне розслідування. Те ж саме зробили в ЄС. Потім побачили протести дітей і дали час на виправлення ситуації. Допомога буде продовжена після виправлення ситуації.
Ви кажете Картонкова революція - це російський вплив. Я вам розкажу, що таке російський вплив. Після Овального кабінету Україна за допомогою Європи ледь-ледь почала входити в нормальний ритм спілкування, путін вибісив Трампа, в нас відкрилось віконце можливостей, а в путіна воно почало закриватись. Хто б ще краще міг допомогти путіну знов погіршити наші стосунки і з США, і з Європою? Як би цю людину ви назвали?
Недавно САП/НАБУ завершило слідство за заступником Єрмака Смирновим. Захист Смирнова відстоює його права тим, що він не є службовою особою, він відповідно до закону не наділений владними повноваженнями (хоча по факту він вирішував вашу долю, вкраїнчики). Отже, йому не можна інкримінувати 368 статтю ККУ одержання неправомірної вигоди службовою особою, як і усі інше. Це перший наочний приклад, як далі буде в тому числі з Єрмаком.
Так, що, Зеленський, моя щира порада. Женіть як найдалі завгоспа. Це єдиний спосіб врятувати хоч щось. В тому числі особисто для вас. Сподіваюсь, депутати опритомнюють 31.07, а Уряд поверне здоровий глузд і призначить очільника БЕБ, який був обраний на підставі законного прозорого конкурсу
усіх посадимо
Бо Чернишов, як ви знаєте, вже в Україні, а Міндіч шось робити селфі з українського пункту пропуску не квапиться... .
Хоч би не розбіжались хлопці, їм ще 8 мільйонів дронів без грошей треба виробити...
Урсула - дай йому шалбана
Зеленський розвів фон дер Ляєн.
Дуже сподіваюсь, що після наданої експертизи у Боневтіка сильно щемить у дупі.
Статья 38: Граждане имеют право избирать и быть избранными.
Статья 64: Ограничение прав возможно только во время военного положения, но не безграничное и не навечно.