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ЕС сокращает помощь Украине из-за проблем с коррупцией, - NYT

Украина Евросоюз

Наступление на антикоррупционные органы может стоить Украине части помощи от Европейского Союза.

Об этом говорится в статье New York Times "ЕС сокращает помощь Украине из-за проблем коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что в пятницу, 25 июля, Евросоюз сообщил, что Украина получит на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось, поскольку не было проведено некоторых реформ. Однако решение не является окончательным, и помощь, которая является частью фонда ЕС в размере 50 миллиардов евро, все еще может быть восстановлена при условии соблюдения условий.

"Зеленский публично не комментировал сокращение помощи, что, тем не менее, стало неудачей для лидера Украины, который зависит от европейской финансовой поддержки для заполнения пробелов, возникших из-за отказа администрации Трампа финансировать военные усилия Украины", - говорится в статье.

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NYT пишет, что пятничное решение, похоже, сигнализировало о готовности Евросоюза сделать замечание правительству Украины относительно внутренней политики во время войны. Это также вызвало вопрос о том, не начинает ли угасать энтузиазм вокруг Зеленского среди западных союзников Украины.

Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией, сказал, что "блеск точно исчезает" с лидерства Зеленского среди правительств, которые предоставляют финансовую помощь. Он добавил: "В сообществе доноров есть раздражение Зеленским".

Вышеупомянутое решение ЕС стало кульминацией бурной недели для Зеленского, который сначала протолкнул через парламент законопроект, лишивший независимости два антикоррупционных органа, что вызвало протесты среди украинцев и беспокойство иностранных лидеров.

Затем, как пишет издание, Зеленский изменил курс, подав в парламент новый законопроект о восстановлении независимости агентств. Это успокоило уличные протесты, но не смогло предотвратить сокращение помощи ЕС.

Издание отмечает, что НАБУ и САП расследовали деятельность ведущих министров правительства Зеленского. В частности, в статье упоминается дело вице-премьер-министра Алексея Чернышева, которому 23 июня объявили о подозрении в коррупции.

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Кроме этого, в материале упоминается и об отказе правительства назначать на должность руководителя Бюро экономической безопасности избранного независимой конкурсной комиссией Александра Цивинского.

Издание добавляет, что назначение руководителя БЭБ до четверга является условием для Международного валютного фонда продолжить выплату помощи в рамках четырехлетней программы помощи на сумму 15,6 миллиарда долларов, начатой в 2023 году.

Ранее сообщалось, что транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Все потому, что Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.

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Автор: 

НАБУ (4455) Зеленский Владимир (21358) коррупция (8600) Евросоюз (17436) САП (2234)


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Топ комментарии
+64
Слухав авіаексперта Криволапа, він каже, що, наприклад всі проблеми з легкомоторною авіацією можна вирішити за $150 млн і шахедів будуть збивати у рази більше, тут у нас недофінансування вже на 1,5 млрд, тобто в десять разів більше, тому що ваві зельонаму захотілося другана міндіча відмазати через розкрадання. Просто неймовірно цинічні тварі засіли на банковій.
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27.07.2025 00:53 Ответить
+56
Петлюра Симон Васильович:

"Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди".
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27.07.2025 00:53 Ответить
+54
Дорого Україні кум Зелі обійдеться)) Зебіл думав, що зможе покривати своє злодійське оточення безкарно...
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27.07.2025 00:55 Ответить
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*****? там скрізь підписи зелі
йому по 111 пж світить
ой-йой
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27.07.2025 07:13 Ответить
Пить меньше они не станут.😎
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27.07.2025 08:21 Ответить
Пи...ть
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27.07.2025 09:15 Ответить
Цей раз ''Вєлікій сказочнік'' по-серйозному вляпався! Чистим з води не вийде!

Є надія, що частина ''ослєпших'' зцілиться! Яку жахливу ціну платить Україна! За дії влади розплачується! І це робиться під час війни! Робиться спритними й липкими пальцями!
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27.07.2025 08:24 Ответить
Державна зрада

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

У випадку, якщо державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, покарання може бути суворішим:

позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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27.07.2025 08:43 Ответить
Дуже хочеться побачити, кого ж це так засудили???
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27.07.2025 10:52 Ответить
Це надо вміти,щоб влізти в таке лайно....
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27.07.2025 09:43 Ответить
Немає жодної ситуації з якої зелена корумпована шобла на чолі з найвеличнішим лідером ********** не зможе не вийти з ганьбою і шкодою державним інтересам та народу України.
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27.07.2025 10:01 Ответить
И все же вот интересно, если все так плохо с коррупцией, то что делали эти сап и набу все эти годы? Чем занимались?
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27.07.2025 10:06 Ответить
Бабло стригли
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27.07.2025 10:51 Ответить
Намагалися посадити корумпованих любих друзів президентів. Свінарчука, Чернишова, Міндіча. Тому постійно влада ставила їм палки в колеса
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27.07.2025 18:54 Ответить
Тепер Зе скаже: Я хотів, але мені на дали.
Ось результат всіх масовок в Україні)
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27.07.2025 10:14 Ответить
Чого і добивається ***** через ЗЕблазня який вірою і правдою йому служить і його банду.
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27.07.2025 10:34 Ответить
!
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27.07.2025 10:50 Ответить
Бубочку - у відставку!!!
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27.07.2025 12:04 Ответить
Яка відставка, розпочати слідство і покарати винних. А то відставили і він тихенько через ліс до ростову втече.
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27.07.2025 12:19 Ответить
цікаво, хто буде вести слідство?!
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27.07.2025 14:44 Ответить
Брешуть! Наша ефективна премєркиня Свірідєнкова провела аудит і корупції не виявила
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27.07.2025 12:24 Ответить
Все нормально, не переживайте, красти менше не будуть. Просто ви будете менше їсти.
Нацкомісія різко підвищила максимальні ціни на електроенергію Джерело: https://censor.net/n3565251
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27.07.2025 14:08 Ответить
Менше бабла для зелених корупційних клоунів!
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27.07.2025 14:27 Ответить
Державний механізм перестав працювати?Потрібно замінити іржавий гвинтик!
Український народ має замінити найманого менеджера громадянина Зеленського!
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27.07.2025 16:28 Ответить
Кто-то воюет, кто-то ворует, а кто-то дрочит на хутина. Вот реальность сегодняшнего дня в Украине.
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27.07.2025 16:42 Ответить
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27.07.2025 16:48 Ответить
...називається їхали та приїхали отримали скорочення інвестицій. ..прикро надалі пу козир...
Чим думали?
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27.07.2025 17:00 Ответить
Видання нагадало, що у п'ятницю, 25 липня, Євросоюз повідомив, що Україна отримає на 1,5 мільярда євро менше, аніж планувалося, оскільки не було проведено деяких реформ.

А дізнався про це Євросоюз коли, 24 липня, ніяк не раніше? Клоунада
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27.07.2025 17:24 Ответить
Будете знати, як юденів вибирати!
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27.07.2025 17:28 Ответить
Європа думає що зебіли
будуть меньше красти...
помиляєтесь...
це Українці будуть меньше їсти
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27.07.2025 18:19 Ответить
...".корупції нема,те все є брехня ,що вона є ."SOS!- поможіть! Рятуйте!" Тільки сліпий цього не бачить"....
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27.07.2025 18:45 Ответить
Смачно, дуже. Але скіки крові на лапах кровавого дракона зеленского. Та підтримка українців - (?) - 60 з ліхером відсотків. зеленский - випусти все ЗСУ, військово зобов'язаних - і ти залишишся з малюком та будановим - та рнбо - от тоді і захищайте свою країну.
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27.07.2025 18:47 Ответить
Скіки- пане Азіров це ви? 😂
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27.07.2025 18:57 Ответить
Дуже багато - от тіки один сектор військового цвинтара на Львівщині -https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
І не юродствуй, послідовник наріка-алкаша - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A

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27.07.2025 20:21 Ответить
Американський експерт із боротьби з корупцією Джеймс Вассерстром заявив в інтерв'ю NYT, що "блиск безумовно зникає" з образу Зеленського як воєнного лідера в очах урядів, які надають фінансову допомогу.

"Серед донорів зростає роздратування Зеленським", - додав він.
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27.07.2025 18:48 Ответить
Зеля старается ....
Интересно п ои меньше помощи
То зеоярасты меньше будут воровать??
Нет !!@
Украинцы которых зеля!!! в рот ... меньше есть будут !!
Падла оманское.
От омана до чонгара и далее по списку...
Прозодимцы есть везде!!!
Мир так устроен...
Но мало где главнокомандующим во время войны изберают зелю..
А чтобы..
Хот паржом
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27.07.2025 18:49 Ответить
Усі наші президенти проти того, щоб наші міжнародні партнери вибирали нам серед наших громадян суддів та прокурорів, керівників БЕБ та інших контролюючих установ, бо тоді любі друзі, які крадуть для влади, для президента, можуть отримати реальні терміни і зникне кругова порука. Кожен президент витрачае на передвиборчу кампанію сотні мільйонів гривень не для того щоб зробити громадян заможними, а для того щоб збільшити свої статки і тому президенти назначають особисто відданих генпрокурорів, голів СБУ, МВС, суддів та інших високопосадовців, щоб були корупційні потоки і безкарність.
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27.07.2025 19:00 Ответить
Прямо зараз Жулька у Портнікова, в його Політклубі на телеканалі Еспресо пояснює, чому вона хоче, щоб НАБУ і САП були підпорядковані владі, зокрема ЕрЗе
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27.07.2025 20:17 Ответить
Зеленский подрывает обороноздатность страны. Работает на пользу окупанту
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27.07.2025 20:21 Ответить
Господи, шо не зрозуміло тому ЄС? Старе як цей світ правило: якщо корупцію неможливо перемогти - то її треба очолити!
Почитайте "Хрещеного батька" (хоча нє - приклад не підходе, бо там мафіозо ділився відібраним у поганих бідних з гарними бідними, а тут ділиться з багатими).
Ну, добре зніміть "Папік-2" з Бокланом про доброго олігарха, щоб нарід почав цінити власного виробника корупції.
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27.07.2025 21:34 Ответить
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