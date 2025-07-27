ЕС сокращает помощь Украине из-за проблем с коррупцией, - NYT
Наступление на антикоррупционные органы может стоить Украине части помощи от Европейского Союза.
Об этом говорится в статье New York Times "ЕС сокращает помощь Украине из-за проблем коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.
Издание напомнило, что в пятницу, 25 июля, Евросоюз сообщил, что Украина получит на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось, поскольку не было проведено некоторых реформ. Однако решение не является окончательным, и помощь, которая является частью фонда ЕС в размере 50 миллиардов евро, все еще может быть восстановлена при условии соблюдения условий.
"Зеленский публично не комментировал сокращение помощи, что, тем не менее, стало неудачей для лидера Украины, который зависит от европейской финансовой поддержки для заполнения пробелов, возникших из-за отказа администрации Трампа финансировать военные усилия Украины", - говорится в статье.
NYT пишет, что пятничное решение, похоже, сигнализировало о готовности Евросоюза сделать замечание правительству Украины относительно внутренней политики во время войны. Это также вызвало вопрос о том, не начинает ли угасать энтузиазм вокруг Зеленского среди западных союзников Украины.
Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией, сказал, что "блеск точно исчезает" с лидерства Зеленского среди правительств, которые предоставляют финансовую помощь. Он добавил: "В сообществе доноров есть раздражение Зеленским".
Вышеупомянутое решение ЕС стало кульминацией бурной недели для Зеленского, который сначала протолкнул через парламент законопроект, лишивший независимости два антикоррупционных органа, что вызвало протесты среди украинцев и беспокойство иностранных лидеров.
Затем, как пишет издание, Зеленский изменил курс, подав в парламент новый законопроект о восстановлении независимости агентств. Это успокоило уличные протесты, но не смогло предотвратить сокращение помощи ЕС.
Издание отмечает, что НАБУ и САП расследовали деятельность ведущих министров правительства Зеленского. В частности, в статье упоминается дело вице-премьер-министра Алексея Чернышева, которому 23 июня объявили о подозрении в коррупции.
Кроме этого, в материале упоминается и об отказе правительства назначать на должность руководителя Бюро экономической безопасности избранного независимой конкурсной комиссией Александра Цивинского.
Издание добавляет, что назначение руководителя БЭБ до четверга является условием для Международного валютного фонда продолжить выплату помощи в рамках четырехлетней программы помощи на сумму 15,6 миллиарда долларов, начатой в 2023 году.
Ранее сообщалось, что транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Все потому, что Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.
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йому по 111 пж світить
ой-йой
Є надія, що частина ''ослєпших'' зцілиться! Яку жахливу ціну платить Україна! За дії влади розплачується! І це робиться під час війни! Робиться спритними й липкими пальцями!
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
У випадку, якщо державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, покарання може бути суворішим:
позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ось результат всіх масовок в Україні)
Нацкомісія різко підвищила максимальні ціни на електроенергію Джерело: https://censor.net/n3565251
Український народ має замінити найманого менеджера громадянина Зеленського!
Чим думали?
А дізнався про це Євросоюз коли, 24 липня, ніяк не раніше? Клоунада
будуть меньше красти...
помиляєтесь...
це Українці будуть меньше їсти
І не юродствуй, послідовник наріка-алкаша - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
"Серед донорів зростає роздратування Зеленським", - додав він.
Интересно п ои меньше помощи
То зеоярасты меньше будут воровать??
Нет !!@
Украинцы которых зеля!!! в рот ... меньше есть будут !!
Падла оманское.
От омана до чонгара и далее по списку...
Прозодимцы есть везде!!!
Мир так устроен...
Но мало где главнокомандующим во время войны изберают зелю..
А чтобы..
Хот паржом
Почитайте "Хрещеного батька" (хоча нє - приклад не підходе, бо там мафіозо ділився відібраним у поганих бідних з гарними бідними, а тут ділиться з багатими).
Ну, добре зніміть "Папік-2" з Бокланом про доброго олігарха, щоб нарід почав цінити власного виробника корупції.