ЕС сокращает помощь Украине из-за проблем с коррупцией, - NYT

Наступление на антикоррупционные органы может стоить Украине части помощи от Европейского Союза.

Об этом говорится в статье New York Times "ЕС сокращает помощь Украине из-за проблем коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что в пятницу, 25 июля, Евросоюз сообщил, что Украина получит на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось, поскольку не было проведено некоторых реформ. Однако решение не является окончательным, и помощь, которая является частью фонда ЕС в размере 50 миллиардов евро, все еще может быть восстановлена при условии соблюдения условий.

"Зеленский публично не комментировал сокращение помощи, что, тем не менее, стало неудачей для лидера Украины, который зависит от европейской финансовой поддержки для заполнения пробелов, возникших из-за отказа администрации Трампа финансировать военные усилия Украины", - говорится в статье.

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NYT пишет, что пятничное решение, похоже, сигнализировало о готовности Евросоюза сделать замечание правительству Украины относительно внутренней политики во время войны. Это также вызвало вопрос о том, не начинает ли угасать энтузиазм вокруг Зеленского среди западных союзников Украины.

Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией, сказал, что "блеск точно исчезает" с лидерства Зеленского среди правительств, которые предоставляют финансовую помощь. Он добавил: "В сообществе доноров есть раздражение Зеленским".

Вышеупомянутое решение ЕС стало кульминацией бурной недели для Зеленского, который сначала протолкнул через парламент законопроект, лишивший независимости два антикоррупционных органа, что вызвало протесты среди украинцев и беспокойство иностранных лидеров.

Затем, как пишет издание, Зеленский изменил курс, подав в парламент новый законопроект о восстановлении независимости агентств. Это успокоило уличные протесты, но не смогло предотвратить сокращение помощи ЕС.

Издание отмечает, что НАБУ и САП расследовали деятельность ведущих министров правительства Зеленского. В частности, в статье упоминается дело вице-премьер-министра Алексея Чернышева, которому 23 июня объявили о подозрении в коррупции.

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Кроме этого, в материале упоминается и об отказе правительства назначать на должность руководителя Бюро экономической безопасности избранного независимой конкурсной комиссией Александра Цивинского.

Издание добавляет, что назначение руководителя БЭБ до четверга является условием для Международного валютного фонда продолжить выплату помощи в рамках четырехлетней программы помощи на сумму 15,6 миллиарда долларов, начатой в 2023 году.

Ранее сообщалось, что транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Все потому, что Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.

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