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Новости Ukraine Facility
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Транш Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, потому что не были проведены некоторые реформы, - Еврокомиссия

Ukraine Facility Транш будет меньше из-за непроведенных реформ

Транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Все потому, что Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро", - сказал он.

По словам Мерсье, Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 года.

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"В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается. ... Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", - добавил спикер.

Из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая - закона о реформе АРМА, а третья - отбора судей в Высший антикоррупционный суд", сказал Мерсье.

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Автор: 

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Топ комментарии
+14
«Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються. Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю зрадою і нашою бідою»
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25.07.2025 15:46 Ответить
+13
А у вівторок?
Найпотужніша реформа.
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25.07.2025 15:43 Ответить
+8
Зелений хрипатий вор, тобі пришелепкуваті виборці дали більшість в раді чим ти скористався за день знищивши антикор. органи. Чому ж ти не зробив необхідних реформи? Бо ти і твої поплічники вори на крові і ваша ціль наворувати і втікти в Австрію як зробив твій дружбан з кварталу. Хрипатий вор і зелена банда мають відповісти за злочини.
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25.07.2025 15:55 Ответить
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А у вівторок?
Найпотужніша реформа.
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25.07.2025 15:43 Ответить
(співає на мотив "Сім-сорок"):
Транш! Тара-тара-тара,
Транш! Тара-тара-тара...
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25.07.2025 15:43 Ответить
У таких реформаторів скоро позабирають все, що давали.
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25.07.2025 15:45 Ответить
«Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються. Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю зрадою і нашою бідою»
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25.07.2025 15:46 Ответить
Пілоти лишаться на борту до кінця.
За зєрмачню з упевненістю не скажеш.
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25.07.2025 16:27 Ответить
Оп потрібна влада.Гроші оп має.Правда 6роші оп то не гроші України
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25.07.2025 15:50 Ответить
Це вони ще не врахували, що дві реформи відкотили назад - про призначення голови БЕБ, та про незалежність НАБУ і САП. Якщо це зараз врахують, то транш буде ще наполовину меншим.
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25.07.2025 15:52 Ответить
А що зелеморді якісь реформи робили, ну, крім піздінгу?
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25.07.2025 15:54 Ответить
Зелений хрипатий вор, тобі пришелепкуваті виборці дали більшість в раді чим ти скористався за день знищивши антикор. органи. Чому ж ти не зробив необхідних реформи? Бо ти і твої поплічники вори на крові і ваша ціль наворувати і втікти в Австрію як зробив твій дружбан з кварталу. Хрипатий вор і зелена банда мають відповісти за злочини.
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25.07.2025 15:55 Ответить
Так У нас проводяться реформи???🤣🤣🤣цікаво які саме оті 13 реформ проведено
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25.07.2025 15:59 Ответить
Транш Ukraine Facility нададуть Україні в меншому обсязі, бо не було проведено деяких реформ

Згадалася доярка з анекдоту, яку за недоперевиконання плану нагородили портретом Хемінгуея.
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25.07.2025 15:59 Ответить
Цій владі не можна давати грошей до рук, бо злимонять все, до чого дотягнуться.
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25.07.2025 16:12 Ответить
Тепер, Зе-під@ри, будуть меьше красти?...........
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25.07.2025 16:23 Ответить
звичайно , що , ті 73% , пришлепкуватих будуть менше жерти, алє вони все однє довіряють покидьку , брехуну , мародеру
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25.07.2025 16:42 Ответить
Оце тому вже почали тарифи на світло піднімати? Далі що, знову податки?
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25.07.2025 16:24 Ответить
Нічого їм не давайте, бо зкиздять всі гроші а потім скажуть що помилилися
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25.07.2025 16:34 Ответить
 
 