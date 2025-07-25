Транш Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, потому что не были проведены некоторые реформы, - Еврокомиссия
Транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Все потому, что Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.
Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро", - сказал он.
По словам Мерсье, Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 года.
"В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается. ... Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", - добавил спикер.
Из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая - закона о реформе АРМА, а третья - отбора судей в Высший антикоррупционный суд", сказал Мерсье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найпотужніша реформа.
Транш! Тара-тара-тара,
Транш! Тара-тара-тара...
За зєрмачню з упевненістю не скажеш.
Згадалася доярка з анекдоту, яку за недоперевиконання плану нагородили портретом Хемінгуея.