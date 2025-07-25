Транш Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, потому что не были проведены некоторые реформы, - Еврокомиссия

Транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility предоставят Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Все потому, что Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро", - сказал он.

По словам Мерсье, Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 года.

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"В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается. ... Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", - добавил спикер.

Из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая - закона о реформе АРМА, а третья - отбора судей в Высший антикоррупционный суд", сказал Мерсье.

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