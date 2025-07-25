Зеленський проситиме ЄС профінансувати підвищення зарплат для українських військових, – Bloomberg

Київ проситиме європейських партнерів допомогти покрити витрати на підвищення виплат українським військовослужбовцям.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу для журналістів, повідомляє Bloomberg.

Йдеться про план суттєвого збільшення виплати при підписані контракту та загалом вищі оклади солдатам, що допоможе залучити більше добровольців на тлі втоми суспільства від четвертого року війни та складнощів з мобілізацією, зазначає агентство.

"Раніше європейці погоджувалися фінансувати лише зброю, але наші військові самі є зброєю, яка захищає всіх", – заявив Зеленський.

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За підрахунками уряду, на оплату праці військових, розвиток виробництва дронів і радіоелектронної боротьби Україні знадобиться близько $25 млрд щороку, що розширить дефіцит бюджету‑2026 до $65 млрд.

Київ уже обговорив питання зарплат із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, новим генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єром Британії Кеіром Стармером і представниками США.

Зеленський визнає, що тема "дуже складна", однак наполягає, що без достатньої мотивації людей, оборона країни опиниться під загрозою, тоді як Росія щомісяця залучає десятки тисяч контрактників завдяки щедрим бонусам.

У паралельному треку Київ прагне масштабувати власне виробництво зброї. Президент повідомив, що на негайне розгортання ліній з виробництва дронів-перехоплювачів потрібно щонайменше $6 млрд, а також про згоду США закупляти українські безпілотники.

Водночас президент наголосив, що намагатиметься заключити довгостроковий контракт про експорт дронів до США на суму в $10-30 млрд. Переговори вестимуть міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умеров та радник Олександр Камишін.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль оцінив потребу у видатках на оборону у 2026 році у $120 мільярдів, що є більше, ніж увесь держбюджет поточного року.

Також Свириденко заявила, що світові донори виділили лише половину з передбачуваних $75 мільярдів, необхідних для бюджету на наступні два роки. При цьому Кабмін не планує підвищувати податки, попри заклик МВФ зменшити дефіцит бюджету, який в минулому році перевищив 20% ВВП.