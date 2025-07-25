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Новини Виплати військовим
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Зеленський проситиме ЄС профінансувати підвищення зарплат для українських військових, – Bloomberg

Зеленський проситиме ЄС профінансувати зарплати для військових

Київ проситиме європейських партнерів допомогти покрити витрати на підвищення виплат українським військовослужбовцям.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу для журналістів, повідомляє Bloomberg.

Йдеться про план суттєвого збільшення виплати при підписані контракту та загалом вищі оклади солдатам, що допоможе залучити більше добровольців на тлі втоми суспільства від четвертого року війни та складнощів з мобілізацією, зазначає агентство.

"Раніше європейці погоджувалися фінансувати лише зброю, але наші військові самі є зброєю, яка захищає всіх", – заявив Зеленський.

Читайте також: Видатки держбюджету на виплати військовим зросли до 97 мільярдів на місяць, – Мінфін

За підрахунками уряду, на оплату праці військових, розвиток виробництва дронів і радіоелектронної боротьби Україні знадобиться близько $25 млрд щороку, що розширить дефіцит бюджету‑2026 до $65 млрд.

Київ уже обговорив питання зарплат із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, новим генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єром Британії Кеіром Стармером і представниками США.

Зеленський визнає, що тема "дуже складна", однак наполягає, що без достатньої мотивації людей, оборона країни опиниться під загрозою, тоді як Росія щомісяця залучає десятки тисяч контрактників завдяки щедрим бонусам.

У паралельному треку Київ прагне масштабувати власне виробництво зброї. Президент повідомив, що на негайне розгортання ліній з виробництва дронів-перехоплювачів потрібно щонайменше $6 млрд, а також про згоду США закупляти українські безпілотники.

Водночас президент наголосив, що намагатиметься заключити довгостроковий контракт про експорт дронів до США на суму в $10-30 млрд. Переговори вестимуть міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умеров та радник Олександр Камишін.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль оцінив потребу у видатках на оборону у 2026 році у $120 мільярдів, що є більше, ніж увесь держбюджет поточного року.

Також Свириденко заявила, що світові донори виділили лише половину з передбачуваних $75 мільярдів, необхідних для бюджету на наступні два роки. При цьому Кабмін не планує підвищувати податки, попри заклик МВФ зменшити дефіцит бюджету, який в минулому році перевищив 20% ВВП.

Автор: 

виплати (486) Зеленський Володимир (2557) військовослужбовці (329) Євросоюз (5310) ЗСУ (396)


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Топ коментарі
+18
тобто мусорам підняли з наших податків ..

а військових Оманська Гнида крутить на бую
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25.07.2025 13:56 Відповісти
+13
Яка ганьба....одною рукою антикоруп органи приборкати намагається а іншою гроші просить...яка ж ганьба
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25.07.2025 14:01 Відповісти
+9
Да там з депутатів та суддів знімати треба. На всіх вистачить.
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25.07.2025 14:07 Відповісти
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треба тим хто в окопах
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25.07.2025 13:55 Відповісти
Не переживай, ті хто в окопах як вареник в сметані катаються (це по грошах)
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25.07.2025 15:16 Відповісти
нормальний президент-патріот давно би умовив союзників надати свій особовий склад для відбиття ворожої агресії - оскільки касап ***** планує поневолити не лише Україну, а й всю Європу, про він заявив в своєму ультиматумі НАТО в грудні 2021-го.
Але ж ЕрЗе мало того, що не патріот; він щей недолугий політик...
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25.07.2025 13:55 Відповісти
Це вже взагалі з області фантастики! "Союзники" бояться своїх солдат після війни навіть до нас посилати, якщо їм США безпеку не гарантує =(
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25.07.2025 14:54 Відповісти
тобто мусорам підняли з наших податків ..

а військових Оманська Гнида крутить на бую
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25.07.2025 13:56 Відповісти
Да там з депутатів та суддів знімати треба. На всіх вистачить.
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25.07.2025 14:07 Відповісти
депутатів та суддів треба вішати на фонарних стовпах

і вони бідні як церковні миші ..все на родичах

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25.07.2025 14:12 Відповісти
Яка ганьба....одною рукою антикоруп органи приборкати намагається а іншою гроші просить...яка ж ганьба
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25.07.2025 14:01 Відповісти
Уявити на що вони ще зЄублюдки здатні - не пройшло й два дні як він ховав на себе та своїх офшорні відкатні теми за свого прокурора - й вже без сорому відкриає йбалов проханнях .А це говорить лиш про те - що вони усі разом домовилися САПи з НАБУ та з усією вищою гілкою СПЕЦІВ Татарівського ЄРАМКОБАНАТУ
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25.07.2025 14:21 Відповісти
НАВІТЬ СТРАШНІЩЕ - увесь той заміс з законом за добу - була атвєтка Ларьочник з вовкою на шантаж НАБУ та САП за бабло ... Відомо що закон був АБСОЛЮТНО ІНШОЇ ТЕМИ вже готова для голосування - й ТУДИ ПРОСТО ВПІХНУЛИ *********** - про корупційні структури під СВОЇМ ПРОКУРОРОМ - жвичайнісіньки жабогадюкінг прикрили абсолютно в не втемі закону
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25.07.2025 14:27 Відповісти
пред'яви до західних партнерів по зарплаті військовим, 25 млрд. !!!!! на ППО і т.д. намагання відмазатись перед лохоратом -

показати які погані партнери, котрі вимагали пропонували не порушувати незалежність НАБУ та САП

дьошево і по-дурному, бо підриває довіру до України

.
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25.07.2025 14:31 Відповісти
Не тирити не пробував, чи пообрізати пенсії і з/п чиновників?
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25.07.2025 14:01 Відповісти
Пінгвіни, фонтани, стадіони, сакури.
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25.07.2025 14:04 Відповісти
пошукай у мендіча-вже всі знають що це твій бугалтер чорної каси по корупції
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25.07.2025 14:06 Відповісти
Що, фраєру стало сцикотно,що військові приїдуть та наваляють триндюлєй?
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25.07.2025 14:07 Відповісти
Позичить в сірка очі і вперед!-(Фразеологізм "позичати у Сірка очей" означає втратити почуття сорому, честі, власної гідності.)
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25.07.2025 14:09 Відповісти
Воно **** реально кончане
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25.07.2025 14:10 Відповісти
Завгосп дозу збільшив
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25.07.2025 14:22 Відповісти
зельонский не перестає мене дивувати ..кожен день пробиває дно

іноді по декілька разів на день
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25.07.2025 14:13 Відповісти
Підписати закон про знищення антикорупційних органів, а через кілька днів просити гроші в іноземців на підвищення зарплат військовим - клінічна порноактриса. І нащо її з кварталу випустили?
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25.07.2025 14:17 Відповісти
Я зрозумів одне. Що в нашій державі повна дупа коїться в країні при владі замозакохані дурні зеля думає що йому хтось щось винен. Хоча це завдяки йому виникла така трагічна ситуація повномасштабний вторгненням, а потім міндіч, чернишов єрмак
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25.07.2025 14:18 Відповісти
Спочатку насрало під двері, а потім ще й стукає в них, щоб подали папірець витерти сраку!
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25.07.2025 14:19 Відповісти
просити доводиться лише для військових - для всіх інших підвищення зарплати та премії за розкладом не зважаючи ні на що
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25.07.2025 14:19 Відповісти
Чомусь мусорам, судям прокурорчикам інвалідам які устроїли геноцид Українцям в тилу кошти є .
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25.07.2025 14:21 Відповісти
"Зеленський проситиме ЄС профінансувати підвищення зарплат для українських військових"
"Розтрата 1,7 млн грн під час ліквідації ракетного удару"

как это коррелируется между собой одному зе ведомо
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25.07.2025 14:22 Відповісти
більш ницої істоти як зеленський я не знаю.
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25.07.2025 14:22 Відповісти
От дива, мусорам гроші знайшлись, а на армію побиратись по світу пішли
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25.07.2025 14:32 Відповісти
а коли Макрон просив Чорта ветувати закон
то воно "на піаніні почало грати"
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25.07.2025 14:33 Відповісти
А розуму і сміливості не вистачає переглянути зарплати прокурорам-інвалідам, суддям-колядовникам, топ-посадовцям і т.д. і т.п. А то не зрозумілі пріоритеті, у нашої влади, в той час коли на кону стоїть питання виживання України....... За 3,5 роки повномаштабної агресії недоімперії всі перераховані представники "дуже необхідних професій" для збереження України на політичні карті світу тільки підвищують свої статки, без всякого бажання захищати таке безмежне своє корито..... А у війскових як була ЗП, яку, обісравшись, влада встановила з 24.02.2022, так майже і не змінилася.... Напевно, в ОП вже в війні з орками отримали перемогу......
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25.07.2025 14:40 Відповісти
а не ******* пробував ?
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25.07.2025 14:58 Відповісти
Виродки.Суддям мінімалку 90 тис гроші знайшлися...
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25.07.2025 15:11 Відповісти

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