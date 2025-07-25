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Новини Індустрія дронів
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Зеленський анонсував угоду про експорт українських дронів до США на $10-30 мільярдів

Індустрія дронів

США купуватимуть українські дрони, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати договори про постачання українських дронів у США на $10-20-30 млрд.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами напередодні, передає Інтерфакс-Україна.

"Далі – з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на $10-20-30 мільярдів", – сказав президент.

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Як повідомлялося, 16 липня Зеленський заявив, що Україна та США готують "мегаугоду" щодо торгівлі зброєю.

За його словами, США хочуть купувати українські дрони, своєю чергою Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування щита протиповітряної оборони.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", – казав Зеленський в інтерв’ю кореспонденту Newsmax Шелбі Вайлдер у Києві.

Автор: 

безпілотник (567) Зеленський Володимир (2557) США (5026) Трамп Дональд (693) дрони (407)


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Топ коментарі
+5
А в нас що, багато зайвих дронів? Чому тоді волонтери збирають постійно?
Чи на українську армію волонтери будуть збирати за свої гроші, а зешобла буде продавати собі на карман в США те, що виробляють підприємства оборонпрому?
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25.07.2025 12:19 Відповісти
+2
Вибачте, згадав кацапську приказку : свежо преданье, но верится с трудом.
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25.07.2025 11:36 Відповісти
+2
Зверніть увагу, "мрійник" пропонує постачати наші дрону у США, а не навпаки. Це фентазі, це маніловщина кристального розливу.
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25.07.2025 12:22 Відповісти
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Вибачте, згадав кацапську приказку : свежо преданье, но верится с трудом.
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25.07.2025 11:36 Відповісти
Тому що вірити Трампу - себе не поважати.
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25.07.2025 11:39 Відповісти
Как-то странно. Покупать дроны на стороне, вместо загрузки своего мощного ВПК. Если будут закупать на эту сумму, то Трампа быстро уберут с поста Президента как "украинского агента".
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25.07.2025 11:52 Відповісти
Де Нептуни, Трембіти і Паляниці?
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25.07.2025 11:59 Відповісти
Тіхамінє! Їх роблять мільйони заброньованих продавців епіцентру, охоронців супермаркетів та касирів нової пошти. А маільйон мєнтів акуратно загортає їх у фольгу. А раби в армії довольні і щасливі що їх ніколи вже не відпустять живими на свободу!
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25.07.2025 14:38 Відповісти
Куплять на 10млн,подивлятся шо там і як і зроблять своє на локхід/боинг/сикорски/дженерал дайнамикс в рамках MAGA. Бо це не якесь рокет сайенс...тим більше шо рокет сайнс в США є.

Або разом з розробниками як було з файрфлай аєроспейс і умовою переоформлення на чисто американську фірму якщо хочуть працювати на ринку США.
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25.07.2025 12:07 Відповісти
А в нас що, багато зайвих дронів? Чому тоді волонтери збирають постійно?
Чи на українську армію волонтери будуть збирати за свої гроші, а зешобла буде продавати собі на карман в США те, що виробляють підприємства оборонпрому?
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25.07.2025 12:19 Відповісти
Зверніть увагу, "мрійник" пропонує постачати наші дрону у США, а не навпаки. Це фентазі, це маніловщина кристального розливу.
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25.07.2025 12:22 Відповісти
Це звичайний звіздьож - бо треба показати "потужні успіхи" на фоні скандалу з САП та НАБУ.
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25.07.2025 12:34 Відповісти
З Е Л Е Н С Ь К О Г О НАААААААААААААААААААА *********************** і яко мого скоріше тільки так Україна переможе
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25.07.2025 13:06 Відповісти
Оце з тої ж опери , що і Нью Васюки
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25.07.2025 13:10 Відповісти
Наперсточник растёт...
Раньше больше мильярда числа не знал..
Но деревья посадил мильярд .
Можно двигаться дальше ....
Если справедливость существует ...
Быть ему пожизненным руководителем в исправительной колонии самодеятельности ...
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25.07.2025 13:46 Відповісти
Віслюк де мільйон дронів, де нептуни?
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25.07.2025 13:56 Відповісти
Барига Трамп? Дрон хоче купувати?) вони йому нахрін не впали, він освіту і науку скорочує, а тут буде кілька мільярдів витрачати на українські дрони. Він краще своїх виробників-кєнтів республіканців завантажить замовленнями. Або мова йде про якесь відмивання грошей. Ну і логічне питання. Де на таку суму дрони для нашого фронту? Ракети? Далекобійні безпілотники?
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25.07.2025 14:26 Відповісти
маячня якась -10-20-30 млрд ... мабуть нулі попутав
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25.07.2025 14:31 Відповісти

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