Зеленський анонсував угоду про експорт українських дронів до США на $10-30 мільярдів

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати договори про постачання українських дронів у США на $10-20-30 млрд.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами напередодні, передає Інтерфакс-Україна.

"Далі – з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на $10-20-30 мільярдів", – сказав президент.

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Як повідомлялося, 16 липня Зеленський заявив, що Україна та США готують "мегаугоду" щодо торгівлі зброєю.

За його словами, США хочуть купувати українські дрони, своєю чергою Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування щита протиповітряної оборони.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", – казав Зеленський в інтерв’ю кореспонденту Newsmax Шелбі Вайлдер у Києві.