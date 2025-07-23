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Новини Закупівля дронів Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Держава готова викупити всі дрони-перехоплювачі в українських виробників, – Федоров

Індустрія дронів

федоров

Держава готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який українські компанії можуть виготовити до кінця року.

Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України.

"​​Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор. Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії", – написав Федоров.

Водночас він зауважив, що волонтери та благодійні фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів.

Перший віцепрем'єр додав, що під час зустрічі також обговорювали логістику та доставку FPV на фронт.

"Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави – допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових", – додав Федоров.

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Як повідомлялося, раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з виробниками дронів-перехоплювачів загалом укладено 4 контракти на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

Автор: 

безпілотник (565) ППО (50) Федоров Михайло (272) дрони (403)


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Топ коментарі
+10
Ага. Навіть здогадуюся, хто ті щасливці, у яких викуплять "всі дрони".
Через справи на цих "виробників" вчора ЗЕлені обнулили САП та НАБУ.

Зелене світло Міндічу та Арахамії...
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23.07.2025 14:04 Відповісти
+8
Цікаво, це перебивання новин про знищення зеленими антикорупції? Чи продовження чуток, що причина останніх подій, в розслідуванні НАБУ щодо закупівель дронів? Відчули свободу і погнали вперед?
Чи не буде як з FPV? Коли десятками тисяч закупляє держава, а нормально боєздатні, це закуплені волонтерами та напряму військовими частинами.
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23.07.2025 14:02 Відповісти
+6
викуплять у підставних фірм ноль дронів а грошей вкрадуть на мільярдидля того знищили незалежність НАБУ
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23.07.2025 14:02 Відповісти
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Цікаво, це перебивання новин про знищення зеленими антикорупції? Чи продовження чуток, що причина останніх подій, в розслідуванні НАБУ щодо закупівель дронів? Відчули свободу і погнали вперед?
Чи не буде як з FPV? Коли десятками тисяч закупляє держава, а нормально боєздатні, це закуплені волонтерами та напряму військовими частинами.
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23.07.2025 14:02 Відповісти
Ні - це наслідок знищення антикорупції. Тепер можна все.
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23.07.2025 14:05 Відповісти
викуплять у підставних фірм ноль дронів а грошей вкрадуть на мільярдидля того знищили незалежність НАБУ
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23.07.2025 14:02 Відповісти
Ага. Навіть здогадуюся, хто ті щасливці, у яких викуплять "всі дрони".
Через справи на цих "виробників" вчора ЗЕлені обнулили САП та НАБУ.

Зелене світло Міндічу та Арахамії...
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23.07.2025 14:04 Відповісти
Це не враховуючи те як "обісрались" з тими "перехоплювачами"!
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23.07.2025 14:23 Відповісти
скільки зелених дегенератів мародерів сьогодні відволікали від дикого зашквари?
не допомагає?
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23.07.2025 14:05 Відповісти
Пізно вкакались, потрібно придумувати щось нове, ця влада риго-зелених показала свою неефективність в керуванні держави та ведення війни проти окупантів, ресурс патріотів закінчується, а вони тільки заявляють , що можуть дрони закупити, їх треба було позавчора закупити. Зараз кацабня будує реактивні герані!
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23.07.2025 14:05 Відповісти
Викупить десь балстичні ракети.
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23.07.2025 14:07 Відповісти
А те, що виробники це: арахімія, єлдак і особи наближені до Зємпіратора - просто збіг
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23.07.2025 14:08 Відповісти
Держава готова викупити всі дрони-перехоплювачі в українських виробників, ?

По ціні курячих яєць на ринку в сезон, коли кури перестають приносити яйця ?
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23.07.2025 14:17 Відповісти
Кажуть, що при останньому обстрілі ці дрони - перехоплювачі показали себе... ну, майже ніяк. Якось йде до того, що вони не те що не стануть панацеєю, а можуть стати помилкою.
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23.07.2025 14:22 Відповісти
Чув інформацію що наоборот непогано, тут питання ще в досвіді, спочатку доприкладу розвід дрони було важко збивати, а тепер оператори навіть при ухиленні доганяють.

Друге брак виробництва, також не потрібно відкидати. Але у нас немає альтернативи, МВГ вже не можуть дістати на такій висоті, пзрк небезпечні для своєї ж авіації, ППО дорого по ракетам, поки не буде десь 100 винищувачів та дешевих ракет до них, тільки дрони перехоплювачі можуть вирішити цю проблему.
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23.07.2025 14:27 Відповісти
Те, що викупить держава буде йти до фронту дуже довго, якщо взагалі дійде.
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23.07.2025 14:31 Відповісти
А чому не викупаєте? Викупайте! Чи вам байдуже що на фронті робиться?
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23.07.2025 14:46 Відповісти
Держава готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який"ЗЕЛЕНІ" компанії можуть виготовити до кінця року.
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23.07.2025 15:00 Відповісти
Геніально. А потім ці дрони полетять на перехоплення, і самознищаться, лишивши про себе згадку лише в рахунках на оплату .
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23.07.2025 15:33 Відповісти
ничего дыржаве не продавать! испоганят, перегадят, нарушат ттх и отправят в ВСУ
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23.07.2025 15:35 Відповісти
зараз накуплять непотрібу на скажені гроші
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23.07.2025 15:50 Відповісти
Що б зараз не казав цей Федоров, але ... пам'ятаю, що Альберт Шпеєр свої 20 років отримав на Нюрнберському Трибуналі, хоча можна сказати - йому пощастило, бо могли повісити .
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23.07.2025 16:01 Відповісти

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