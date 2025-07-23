Держава готова викупити всі дрони-перехоплювачі в українських виробників, – Федоров
Індустрія дронів
Держава готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який українські компанії можуть виготовити до кінця року.
Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України.
"Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор. Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії", – написав Федоров.
Водночас він зауважив, що волонтери та благодійні фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів.
Перший віцепрем'єр додав, що під час зустрічі також обговорювали логістику та доставку FPV на фронт.
"Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави – допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових", – додав Федоров.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з виробниками дронів-перехоплювачів загалом укладено 4 контракти на загальну суму понад 3 мільярди гривень.
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Чи не буде як з FPV? Коли десятками тисяч закупляє держава, а нормально боєздатні, це закуплені волонтерами та напряму військовими частинами.
Через справи на цих "виробників" вчора ЗЕлені обнулили САП та НАБУ.
Зелене світло Міндічу та Арахамії...
не допомагає?
По ціні курячих яєць на ринку в сезон, коли кури перестають приносити яйця ?
Друге брак виробництва, також не потрібно відкидати. Але у нас немає альтернативи, МВГ вже не можуть дістати на такій висоті, пзрк небезпечні для своєї ж авіації, ППО дорого по ракетам, поки не буде десь 100 винищувачів та дешевих ракет до них, тільки дрони перехоплювачі можуть вирішити цю проблему.