Держава готова викупити всі дрони-перехоплювачі в українських виробників, – Федоров

Індустрія дронів

Держава готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який українські компанії можуть виготовити до кінця року.

Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України.

"​​Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор. Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії", – написав Федоров.

Водночас він зауважив, що волонтери та благодійні фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів.

Перший віцепрем'єр додав, що під час зустрічі також обговорювали логістику та доставку FPV на фронт.

"Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави – допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових", – додав Федоров.

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Як повідомлялося, раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з виробниками дронів-перехоплювачів загалом укладено 4 контракти на загальну суму понад 3 мільярди гривень.