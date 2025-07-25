БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Індустрія дронів
556 17

На виробництво дронів-перехоплювачів потрібно терміново знайти $6 мільярдів, – Зеленський

Індустрія дронів

На виробництво дронів-перехоплювачів потрібно знайти $6 мільярдів, – Зеленський

Виробляти дрони-перехоплювачі в Україні можуть 10 компаній, але щоб максимально задіяти всіх виробників потрібно знайти $6 мільярдів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

"Виробництво (дронів-перехоплювачів, – ред.) почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у 10 компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це", – пояснив Зеленський.

За його словами, ціна виробництва таких дронів різна.

"Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – $6 млрд", – повідомив президент.

Читайте також: США купуватимуть українські дрони, доручив готувати угоду на $10-30 мільярдів, – Зеленський

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що держава готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які до кінця року зможуть виготовити компанії. За його словами, наразі укладено 4 контракти лише на 3 млрд грн.

Автор: 

безпілотник (567) Зеленський Володимир (2557) дрони (407)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Діставай зі своїх офшорів разом зі своїм кодлом! Може, хоч трохи спокутуєш вину перед загиблими через тою діяльність та бездіяльність українцями!
показати весь коментар
25.07.2025 13:47 Відповісти
+5
падло хрипате..
показати весь коментар
25.07.2025 13:39 Відповісти
+5
Створив міністерство єдності, розпиляв мільярди, розформував міністерство єдності. І все це протягом всього кількох місяців. І таких афер безліч.
І в цей же час волає, що потрібні мільярди для захисту України.

Хто воно після цього?
показати весь коментар
25.07.2025 13:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
падло хрипате..
показати весь коментар
25.07.2025 13:39 Відповісти
Діставай зі своїх офшорів разом зі своїм кодлом! Може, хоч трохи спокутуєш вину перед загиблими через тою діяльність та бездіяльність українцями!
показати весь коментар
25.07.2025 13:47 Відповісти
В кiшенi та в офшори зазирни...
показати весь коментар
25.07.2025 13:48 Відповісти
Створив міністерство єдності, розпиляв мільярди, розформував міністерство єдності. І все це протягом всього кількох місяців. І таких афер безліч.
І в цей же час волає, що потрібні мільярди для захисту України.

Хто воно після цього?
показати весь коментар
25.07.2025 13:50 Відповісти
Їдея скумбрії як с здити , придумали мінєт с курносим кумом
показати весь коментар
25.07.2025 13:55 Відповісти
У міндіча спитай
показати весь коментар
25.07.2025 13:51 Відповісти
Чого його питати? Вони обоє знають де сховали.
показати весь коментар
25.07.2025 14:18 Відповісти
Навіщо щось знаходити, хай твоя зграя передасть хабарі, яки отримали хоча би в цьому місяці, я точно не знаю, може і за тиждень вистачить
показати весь коментар
25.07.2025 13:53 Відповісти
Вже НАБУ не боїться? Бо ті повідкривали справи про вимивались мільярди на рахунки фірм Зеленского, Єрмака, і Арахамії, які ніби то будували дрони під військовою таємницею. Тому їх і підпорядкували Генпрокурору, і надали йому вирішувати кого прослуховувати, і кому підозри вручати. Навіть у "новому" законі, все через рішення Генпрокурора.
показати весь коментар
25.07.2025 13:54 Відповісти
"зелене терміново" означає гроші в офшор , а перехоплювачів ,,так і не буде,бо зникнуть зараєстровані "зелені фірми" разом з лярдами
показати весь коментар
25.07.2025 13:56 Відповісти
Виродок хрипатий, коли ти вже захлинеться тими грошима? Розтряси своїх корешів-жидів!!! Там буде не 6млрд , там буде 600 млрд!!!! Мерзота ненаситна!!!
показати весь коментар
25.07.2025 14:05 Відповісти
Вони там взагалі ***......сь, це ціна 2000 PAC3! Інфи нуль, за скільки це дронів, коли будуть готові, яка ефективність, тощо. Тупо крадуть гроші і цифри з повітря.
показати весь коментар
25.07.2025 14:33 Відповісти
де, де? у своїх офшорах. ти, виродок, накрав то віддай на захист України.
показати весь коментар
25.07.2025 14:33 Відповісти
Чмо перестаньте красти виродкі
показати весь коментар
25.07.2025 14:41 Відповісти
Так продать США своих дронов на 30 млрд. и закупить перехватчиков на 6 млрд. Еще и останется ого-го сколько! https://censor.net/biz/news/3565196/ssha-kupuvatymut-**********-drony-zelenskyyi
показати весь коментар
25.07.2025 14:44 Відповісти
Падло. Сказав і пішов далі "нюхати". А ви шукайте, шукайте...
показати весь коментар
25.07.2025 15:04 Відповісти
6 млрд.баксів-це мінімум 240 тис.ішакедів...Про ціну дронів-перехоплювачів ні гу-гу...Потім сюрпризом буде..
показати весь коментар
25.07.2025 15:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 