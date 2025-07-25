На виробництво дронів-перехоплювачів потрібно терміново знайти $6 мільярдів, – Зеленський

Індустрія дронів

Виробляти дрони-перехоплювачі в Україні можуть 10 компаній, але щоб максимально задіяти всіх виробників потрібно знайти $6 мільярдів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

"Виробництво (дронів-перехоплювачів, – ред.) почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у 10 компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це", – пояснив Зеленський.

За його словами, ціна виробництва таких дронів різна.

"Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – $6 млрд", – повідомив президент.

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Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що держава готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які до кінця року зможуть виготовити компанії. За його словами, наразі укладено 4 контракти лише на 3 млрд грн.