Шмигаль оцінив потребу у видатках на оборону у 2026 році у $120 мільярдів. Це більше, ніж увесь держбюджет

Потреба у фінансуванні для сил безпеки та оборони України у 2026 році становитиме $120 міляьрдів, частину цих коштів уряд сподівається отримати від країн-партнерів.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"У 2026 році Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на оборону, з яких половину планується залучити за допомогою країн-партнерів", – заявив міністр.

Шмигаль наголосив, що Україні необхідно наростити частку вітчизняної зброї до 50%, залучити іноземні компанії до спільного виробництва та отримати нові системи ППО, здатні збивати балістичні цілі.

За його словами, продукція спільних підприємств насамперед забезпечуватиме потреби Сил оборони України, а в майбутньому – зміцнить обороноздатність партнерів.

"Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом і технологіями, що виникли за роки повномасштабної війни", – додав Шмигаль.

Зауважимо, що озвучена міністром оборони потреба у фінансуванні видатків на оборону в наступному році на рівні $120 млрд на 20% перевищує загальні видатки державного бюджету поточного року (4,34 трлн грн або близько $100 млрд) та вдвічі перевищує оборонний бюджет на 2025 рік (2,6 трлн грн або близько $60 млрд).

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Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

Він передбачає збільшення видатків держбюджету на 405,49 млрд грн. Це на 8 млрд грн більше, ніж в урядовому законопроєкті, додаткові кошти вилучать із бюджету Києва і передадуть до Резервного фонду уряду.

Враховуючи зміни у фінансуванні інших напрямків, видатки для сектору безпеки і оборони зростуть на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн – за загальним фондом держбюджету. Ці кошти спрямують для:

Міноборони – 311 млрд грн;

МВС – 84 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 505 млн грн;

Держспецзв’язку – 64,5 млн гривень.

Ще 10,8 млрд грн становитимуть додаткові кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду держбюджету.

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