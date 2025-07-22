Не вистачає $38 мільярдів: Свириденко анонсувала переговори про новий кредит з МВФ

Кабінет Міністрів планує почати переговори про нову програму кредитування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) уже під час серпневої місії фонду в Києві.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила в інтерв’ю Bloomberg.

Поточна програма співпраці України з МВФ передбачає загальне фінансування у розмірі $16 млрд і діє до 2027 року. Значна частина коштів за програмою уже була отримана, хоча потреби бюджету тільки зростають. За словами Свириденко, наразі міжнародні донори покрили лише 50% із $75 млрд фінансування, необхідного для держбюджету протягом наступних двох років,

"Якщо базовий сценарій передбачає, що війна триватиме і наступного року, то цілком імовірно, що ми матимемо нову програму МВФ", – заявила Свириденко.

Таким чином в серпні, протягом планової місії МВФ щодо оцінки макроекономічного становища країни та прогресу реалізації реформ, має відбутися перший раунд переговорів.

Вона також додала, що планує переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо додаткової допомоги та співпраці з виробництва БПЛА, закупівлі систем Patriot та імплементації угоди з Вашингтоном щодо доступу до українських критично важливих копалин.

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Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 30 червня ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF). Завдяки цьому вже 1 липня черговий девʼятий транш за програмою EFF в розмірі близько $500 млн (373,53 млн СПЗ) надійшов до держбюджету.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд.

У жовтні 2024 року МВФ переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести цього року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.