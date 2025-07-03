МВФ об’єднає два перегляди програми розширеного фінансування для України

Міжнародний валютний фонд на прохання української сторони об'єднає дев’ятий та десятий перегляди за програмою розширеного фінансування (EFF) для України разом із запланованими траншами.

Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ.

"Щодо дев'ятого перегляду, на етапі якого ми зараз перебуваємо, ми очікуємо, що він відбудеться ближче до кінця року. Він поєднає, по суті, дев'ятий та десятий перегляди разом, згідно з цим новим графіком", – сказала Козак.

За її словами, раніше дев'ятий перегляд був запланований на осінь, а десятий – наприкінці року. Тож тепер, на прохання української сторони, вони були об'єднані в один та перенесені на четвертий квартал цього року.

Таким чином це дасть можливість українській владі опрацювати бюджет на 2026 рік та реалізувати заплановані реформи.

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 30 червня ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF). Завдяки цьому вже 1 липня черговий девʼятий транш за програмою EFF в розмірі близько $500 млн (373,53 млн СПЗ) надійшов до держбюджету.

Також стало відомо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує, що внутрішній валовий продукт України у 2025 році може зрости на 2-3%, але існують "винятково високі" ризики песимістичного сценарію, у випадку реалізації якого він скоротиться на 1%.