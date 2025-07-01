МВФ затвердив новий транш для України на $500 мільйонів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

Завдяки цьому найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш за програмою EFF в розмірі близько $500 млн, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"​​У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець березня 2025 року. Українська економіка зберігає стійкість, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни. Всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня були досягнуті. Україна виконала два структурні маяки", – уточнили у міністерстві.

Крім того, до парламенту внесено законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ, а також опубліковано звіт щодо результатів зовнішнього аудиту НАБУ.

"За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько $500 млн вже найближчим часом. Таким чином, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме $10,6 млрд", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Як повідомлялося, за підсумками останнього перегляду програми співпраці з МВФ очільник місії Фонду в Україні Гевін Грей наголосив на важливості мобілізації внутрішніх доходів в Україні у середньостроковій перспективі, оскільки однієї лише зовнішньої підтримки буде недостатньо.