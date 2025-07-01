МВФ оновив прогноз щодо України: Ризики негативного сценарію "винятково високі"

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що внутрішній валовий продукт України у 2025 році може зрости на 2-3%, але існують "винятково високі" ризики песимістичного сценарію, у випадку реалізації якого він скоротиться на 1%.

Негативний сценарій МВФ ґрунтується на припущенні, що активні бойові дії в Україні триватимуть до середини 2026 року, тоді як у базовий сценарій припускає завершення війни наприкінці 2025 року, передає Liga.net.

За оцінками МВФ, у випадку негативного сценарію, потреби України у фінансуванні зростуть на $12,4 мільярда.

Це потребуватиме додаткових заходів для забезпечення боргової стійкості та залучення додаткового фінансування – як зовнішнього (у формі пільгових кредитів майже на грантових умовах), так і внутрішнього.

Насамперед, може йтися про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) і прискорення темпів приведення акцизів до європейського рівня, щоб збільшити доходи держбюджету

Якщо серйозність шоків вийде за межі негативного сценарію, можуть знадобитися додаткові заходи, попереджає МВФ: чергове підвищення військового збору й акцизів, запровадження податку на предмети розкоші, мобілізація внутрішнього фінансування через ОВДП у ще більших масштабах.

Водночас витрати за певними категоріями, ймовірно, доведеться обмежити залежно від надходження пільгового/грантовного зовнішнього фінансування.

Втім, МВФ вважає, що навіть за такого песимістичного сценарію програма підтримки України залишається стійкою завдяки сильним зобов'язанням української влади та фінансовим гарантіям міжнародних партнерів.

У середньостроковій перспективі економічні показники наблизяться до базового сценарію завдяки "якорю" у вигляді вступу до ЄС, поверненню частини біженців та зростанню приватних інвестицій, припускає МВФ.

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Як повідомлялося, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року уповільнилося до 0,9%, порівняно з першим кварталом минулого року. Порівняно з четвертим кварталом 2024 року реальний ВВП зріс на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), свідчить оперативна оцінка Держстату.

Нагадаємо, зростання ВВП України у 2024 році становило до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році. При цьому, протягом минулого року відновлення економіки України уповільнювалося, а наприкінці 2024 року було зафіксовано зменшення ВВП.

Так, якщо у першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.