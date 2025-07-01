МВФ оновив прогноз щодо України: Ризики негативного сценарію "винятково високі"
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що внутрішній валовий продукт України у 2025 році може зрости на 2-3%, але існують "винятково високі" ризики песимістичного сценарію, у випадку реалізації якого він скоротиться на 1%.
Негативний сценарій МВФ ґрунтується на припущенні, що активні бойові дії в Україні триватимуть до середини 2026 року, тоді як у базовий сценарій припускає завершення війни наприкінці 2025 року, передає Liga.net.
За оцінками МВФ, у випадку негативного сценарію, потреби України у фінансуванні зростуть на $12,4 мільярда.
Це потребуватиме додаткових заходів для забезпечення боргової стійкості та залучення додаткового фінансування – як зовнішнього (у формі пільгових кредитів майже на грантових умовах), так і внутрішнього.
Насамперед, може йтися про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) і прискорення темпів приведення акцизів до європейського рівня, щоб збільшити доходи держбюджету
Якщо серйозність шоків вийде за межі негативного сценарію, можуть знадобитися додаткові заходи, попереджає МВФ: чергове підвищення військового збору й акцизів, запровадження податку на предмети розкоші, мобілізація внутрішнього фінансування через ОВДП у ще більших масштабах.
Водночас витрати за певними категоріями, ймовірно, доведеться обмежити залежно від надходження пільгового/грантовного зовнішнього фінансування.
Втім, МВФ вважає, що навіть за такого песимістичного сценарію програма підтримки України залишається стійкою завдяки сильним зобов'язанням української влади та фінансовим гарантіям міжнародних партнерів.
У середньостроковій перспективі економічні показники наблизяться до базового сценарію завдяки "якорю" у вигляді вступу до ЄС, поверненню частини біженців та зростанню приватних інвестицій, припускає МВФ.
Як повідомлялося, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року уповільнилося до 0,9%, порівняно з першим кварталом минулого року. Порівняно з четвертим кварталом 2024 року реальний ВВП зріс на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), свідчить оперативна оцінка Держстату.
Нагадаємо, зростання ВВП України у 2024 році становило до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році. При цьому, протягом минулого року відновлення економіки України уповільнювалося, а наприкінці 2024 року було зафіксовано зменшення ВВП.
Так, якщо у першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.
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