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Новини Відновлення України
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МВФ оновив прогноз щодо України: Ризики негативного сценарію "винятково високі"

МВФ оновив прогноз щодо України: Що він передбачає

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що внутрішній валовий продукт України у 2025 році може зрости на 2-3%, але існують "винятково високі" ризики песимістичного сценарію, у випадку реалізації якого він скоротиться на 1%.

Негативний сценарій МВФ ґрунтується на припущенні, що активні бойові дії в Україні триватимуть до середини 2026 року, тоді як у базовий сценарій припускає завершення війни наприкінці 2025 року, передає Liga.net.

За оцінками МВФ, у випадку негативного сценарію, потреби України у фінансуванні зростуть на $12,4 мільярда.

Це потребуватиме додаткових заходів для забезпечення боргової стійкості та залучення додаткового фінансування – як зовнішнього (у формі пільгових кредитів майже на грантових умовах), так і внутрішнього.

Насамперед, може йтися про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) і прискорення темпів приведення акцизів до європейського рівня, щоб збільшити доходи держбюджету

Якщо серйозність шоків вийде за межі негативного сценарію, можуть знадобитися додаткові заходи, попереджає МВФ: чергове підвищення військового збору й акцизів, запровадження податку на предмети розкоші, мобілізація внутрішнього фінансування через ОВДП у ще більших масштабах.

Водночас витрати за певними категоріями, ймовірно, доведеться обмежити залежно від надходження пільгового/грантовного зовнішнього фінансування.

Втім, МВФ вважає, що навіть за такого песимістичного сценарію програма підтримки України залишається стійкою завдяки сильним зобов'язанням української влади та фінансовим гарантіям міжнародних партнерів.

У середньостроковій перспективі економічні показники наблизяться до базового сценарію завдяки "якорю" у вигляді вступу до ЄС, поверненню частини біженців та зростанню приватних інвестицій, припускає МВФ.

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Як повідомлялося, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року уповільнилося до 0,9%, порівняно з першим кварталом минулого року. Порівняно з четвертим кварталом 2024 року реальний ВВП зріс на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), свідчить оперативна оцінка Держстату.

Нагадаємо, зростання ВВП України у 2024 році становило до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році. При цьому, протягом минулого року відновлення економіки України уповільнювалося, а наприкінці 2024 року було зафіксовано зменшення ВВП.

Так, якщо у першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

Автор: 

ВВП (1166) МВФ (1754)


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23.04.2022
Міністр фінансів України Сергій Марченко дійсно відмовився від пропозицій щодо списання зовнішнього боргу України. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3465032-spisanna-ta-restrukturizacia-borgiv-ukraini-ne-potribni-marcenko.html За повідомленнями Укрінформу, він заявив, що Україна не потребує списання та реструктуризації зовнішнього боргу, оскільки проблем з його обслуговуванням немає.
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01.07.2025 13:18 Відповісти
"боргова стійкість"?! тю, наївні люди!! та в тутейшого зеленого їбаната цих стійкостей та незламних потужностей - х...єва гора!! заждіть, він вам іще розкаже під несамовиті аплодисменти зелених мавп у раді !! ллєгко.
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01.07.2025 13:44 Відповісти
- То це значить, що чиновники будуть менше красти?
- Ні, це значить, що ви будете менше їсти. (майже (с))
Привіт, 90-ті, давно не бачилися.
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01.07.2025 14:07 Відповісти

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