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Новини Співпраця з МВФ Фінансова допомога від МВФ
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Не вистачає часу на реформи: Влада України попросила відкласти виконання зобов’язань перед МВФ

мвф,зеленський,георгієва

Дев’ятий та десятий перегляди програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об’єднані в один дев’ятий перегляд, який відбудеться у четвертому кварталі 2025 року.

Таке рішення ухвалене на прохання української влади, зазначається в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі, оприлюдненій на сайті МВФ, зауважує Інтерфакс-Україна.

У МВФ уточнили, що таку пропозицію Київ пояснив бажанням узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ.

Відповідно об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер складатиме 1,12 млрд SDR ($1,6 млрд за поточним курсом).

"Співробітники (МВФ) продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою до дев'ятого перегляду, зокрема, в контексті роботи над бюджетом на 2026 рік, тоді як результати програми влади в рамках EFF на сьогоднішній день дають достатню впевненість у їхній відданості продовженню реформ протягом цього періоду", – зазначається у документі.

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року поки що залишений без змін.

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Як повідомлялося, напередодні виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). Завдяки цьому найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш за програмою EFF в розмірі близько $500 млн.

МВФ наприкінці березня 2023 року затвердив 48-місячну програма EFF для України обсягом 11,6 млрд SDR, що еквівалентно приблизно $15,5 млрд. Вона є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму $152,9 млрд в базовому сценарії програми.

Автор: 

кредит (3339) МВФ (1754) реформи (340)


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Ловіть чергового скрєпного українця в десятому коліні з команди Утилізатора України:

Рисбек Токтомушев -

ексменеджер бізнесмена Гранца (пов'язаний із масштабними схемами контрабанди цигарок і просуванням онлайн-казино з російським слідом на український ринок) Токтомушев працює в ОПі радником з питань ветеранів, ВПО та прав дитини.

Гранц пов'язаний із букмекерською конторою VBET - братів Бадалянів із Вірменії.

Першим директором компанії став поплічник Гранца - Г. Гівішвілі.

VBET функціонує на рф і фігурує у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

Токтомушев у 2007-2012 рр. був радником у поплічника Януковича А. Портнова.

Потім Токтомушев був радником заступниці Єрмака І. Верещук. Токтомушев ошивався у виборчому штабі "слуги народу" Верещук.

Тепер Токтомушев працює в Офісі Єрмака-Зеленського на посаді у Верещук.

ДЕНАЦИФІКАЦІЯ України Зеленським триває.
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01.07.2025 11:11 Відповісти
А розвалювати реформи у ЗЄ-влади час є.
Вимірювати рейтинги щотижнево час теж є.
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01.07.2025 11:12 Відповісти
Якщо усе в країні намагаються контролювати 5-6 менеджерів, то у вас нінащо часу не вистачить, невігласи зелені.
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01.07.2025 11:13 Відповісти
Не вистачає часу на реформи , бо в першу чергу надо красти ...
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01.07.2025 11:16 Відповісти
не вистачає часу вигадувати нові оригінальні схеми для успішного та повноціонного освоєння виділених грошей
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01.07.2025 11:33 Відповісти
Та не може такого бути. Марченко, пишний, гетманцев, васілєвская-смаглюк.
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01.07.2025 11:35 Відповісти
Надо трошки пАтєрпєть. Поки запихнем *********** в повні кишені.
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01.07.2025 11:35 Відповісти
Які реформи ,ви що? Не заважайте зепадалі мародерили.
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01.07.2025 11:38 Відповісти

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