Не вистачає часу на реформи: Влада України попросила відкласти виконання зобов’язань перед МВФ
Дев’ятий та десятий перегляди програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об’єднані в один дев’ятий перегляд, який відбудеться у четвертому кварталі 2025 року.
Таке рішення ухвалене на прохання української влади, зазначається в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі, оприлюдненій на сайті МВФ, зауважує Інтерфакс-Україна.
У МВФ уточнили, що таку пропозицію Київ пояснив бажанням узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ.
Відповідно об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер складатиме 1,12 млрд SDR ($1,6 млрд за поточним курсом).
"Співробітники (МВФ) продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою до дев'ятого перегляду, зокрема, в контексті роботи над бюджетом на 2026 рік, тоді як результати програми влади в рамках EFF на сьогоднішній день дають достатню впевненість у їхній відданості продовженню реформ протягом цього періоду", – зазначається у документі.
Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року поки що залишений без змін.
Як повідомлялося, напередодні виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). Завдяки цьому найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш за програмою EFF в розмірі близько $500 млн.
МВФ наприкінці березня 2023 року затвердив 48-місячну програма EFF для України обсягом 11,6 млрд SDR, що еквівалентно приблизно $15,5 млрд. Вона є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму $152,9 млрд в базовому сценарії програми.
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Рисбек Токтомушев -
ексменеджер бізнесмена Гранца (пов'язаний із масштабними схемами контрабанди цигарок і просуванням онлайн-казино з російським слідом на український ринок) Токтомушев працює в ОПі радником з питань ветеранів, ВПО та прав дитини.
Гранц пов'язаний із букмекерською конторою VBET - братів Бадалянів із Вірменії.
Першим директором компанії став поплічник Гранца - Г. Гівішвілі.
VBET функціонує на рф і фігурує у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
Токтомушев у 2007-2012 рр. був радником у поплічника Януковича А. Портнова.
Потім Токтомушев був радником заступниці Єрмака І. Верещук. Токтомушев ошивався у виборчому штабі "слуги народу" Верещук.
Тепер Токтомушев працює в Офісі Єрмака-Зеленського на посаді у Верещук.
ДЕНАЦИФІКАЦІЯ України Зеленським триває.
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