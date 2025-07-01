Не вистачає часу на реформи: Влада України попросила відкласти виконання зобов’язань перед МВФ

Дев’ятий та десятий перегляди програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об’єднані в один дев’ятий перегляд, який відбудеться у четвертому кварталі 2025 року.

Таке рішення ухвалене на прохання української влади, зазначається в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі, оприлюдненій на сайті МВФ, зауважує Інтерфакс-Україна.

У МВФ уточнили, що таку пропозицію Київ пояснив бажанням узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ.

Відповідно об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер складатиме 1,12 млрд SDR ($1,6 млрд за поточним курсом).

"Співробітники (МВФ) продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою до дев'ятого перегляду, зокрема, в контексті роботи над бюджетом на 2026 рік, тоді як результати програми влади в рамках EFF на сьогоднішній день дають достатню впевненість у їхній відданості продовженню реформ протягом цього періоду", – зазначається у документі.

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року поки що залишений без змін.

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Як повідомлялося, напередодні виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). Завдяки цьому найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш за програмою EFF в розмірі близько $500 млн.

МВФ наприкінці березня 2023 року затвердив 48-місячну програма EFF для України обсягом 11,6 млрд SDR, що еквівалентно приблизно $15,5 млрд. Вона є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму $152,9 млрд в базовому сценарії програми.