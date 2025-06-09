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Новини
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Україна починає платити за кредитами, залученими під час великої війни

Україна починає виплати за боргами воєнного часу

Україна 9 червня має здійснити перший платіж із погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від Міжнародного валютного фонду у розмірі SDR 125,7 млн, або $171 млн.

Як пише Forbes, це вперше Київ погашатиме зовнішній борг, залучений після повномасштабного вторгнення РФ.

За програмою екстреного фінансування RFI у 2022 році Україна отримала SDR 2 млрд ($2,67 млрд) у форматі двох траншів.

Її погашення розпочинається сьогодні та триватиме до жовтня 2027 року. Виплата відбуватиметься через 16 траншів, рівномірно розподілених у часі. Сьогоднішній перший транш, відповідно, означає погашення 6% заборгованості.

Загалом в 2025 році Україна має сплатити МВФ $3 млрд, з яких $2,3 млрд припадатиме на погашення заборгованості, а ще $0,7 млрд – на процентні платежі.

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На цей момент із початку 2025 року вже здійснено погашення $1,3 млрд суми заборгованості та майже $0,4 млрд процентних платежів.

Водночас від початку 2025 року Україна отримала від МВФ один транш за кредитною програмою EFF в обсязі $0,4 млрд. До кінця 2025 року очікується надходження ще трьох траншів сумарним обсягом $2 млрд.

Автор: 

борг (1879) кредит (3318) МВФ (1753)


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Ну що, адепти "воювати будемо 25 років" ? Ваш вихід...
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09.06.2025 13:37 Відповісти
Дякуємо ЄС та США за фінансову допомогу! Завдяки вам рашка побачить нашу силу і захоче миру!
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09.06.2025 13:49 Відповісти
І добре, і погано. Добре - що показуємо платоспроможність. Погано - бо ці гроші нам потрібні.
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09.06.2025 13:52 Відповісти
Ні, "погано" полягає в тому, що чинна влада слуг уродів з головкою ЕрЗе (з 5-ма потужними менеджарами) не здатна домовитись навіть з союзниками про відтермінування сплати боргу; я вже не кажу про його прощення.
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09.06.2025 14:14 Відповісти
Це МВФ. Велика знана контора.
Виплачуючи борг їм, ми показуємо, що не є повними банкротами.
З меншими кредиторами вже домовлялись про відсрочки чи реструктурізації.
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09.06.2025 14:17 Відповісти
А по ленд -лізу, перша виплата мала бути в 2035 році, якщо я не помилчюся, але то явно комусь було дуже не вигідно....
😡😡😡
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09.06.2025 14:12 Відповісти
в армии за подписание контракта не выплачивают 24 тысячи, а мы уже деньги отдаем....
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09.06.2025 14:18 Відповісти

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