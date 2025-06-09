Україна починає платити за кредитами, залученими під час великої війни

Україна 9 червня має здійснити перший платіж із погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від Міжнародного валютного фонду у розмірі SDR 125,7 млн, або $171 млн.

Як пише Forbes, це вперше Київ погашатиме зовнішній борг, залучений після повномасштабного вторгнення РФ.

За програмою екстреного фінансування RFI у 2022 році Україна отримала SDR 2 млрд ($2,67 млрд) у форматі двох траншів.

Її погашення розпочинається сьогодні та триватиме до жовтня 2027 року. Виплата відбуватиметься через 16 траншів, рівномірно розподілених у часі. Сьогоднішній перший транш, відповідно, означає погашення 6% заборгованості.

Загалом в 2025 році Україна має сплатити МВФ $3 млрд, з яких $2,3 млрд припадатиме на погашення заборгованості, а ще $0,7 млрд – на процентні платежі.

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На цей момент із початку 2025 року вже здійснено погашення $1,3 млрд суми заборгованості та майже $0,4 млрд процентних платежів.

Водночас від початку 2025 року Україна отримала від МВФ один транш за кредитною програмою EFF в обсязі $0,4 млрд. До кінця 2025 року очікується надходження ще трьох траншів сумарним обсягом $2 млрд.