Україна пройшла перегляд програми з МВФ: У Фонді закликали до "рішучих зусиль" для мобілізації внутрішніх доходів (оновлено)

Уряд України та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), що дозволить отримати новий транш фінансування в обсязі близько $500 мільйонів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Черговий транш у розмірі близько півмільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця. Таким чином сума виплат за програмою складе понад $10 млрд", – написав Шмигаль.

Він додав, що, за оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи.

Своєю чергою очільник місії МВФ в Україні Гевін Грей підтвердив досягнення згоди на рівні персоналу щодо восьмого огляду програми EFF.

Він зауважив, що економіка України залишається стійкою, незважаючи на виклики, що виникли внаслідок більш ніж трьох років війни. Водночас ризики залишаються надзвичайно високими, враховуючи невизначеність щодо війни і перспектив миру та відновлення.

"Ризики додаткових критично важливих витрат у 2025 році є високими, і тому владі необхідно підготувати компенсатори на випадок матеріалізації шоків у сфері витрат. Очікується, що після 2025 року витрати залишатимуться високими в найближчому майбутньому. Отже, вкрай важливо, щоб влада продовжувала зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів у середньостроковій перспективі, оскільки однієї лише зовнішньої підтримки буде недостатньо", – йдеться у заяві Гевіна Грея, оприлюдненій на сайті МВФ.

Він також наголосив, влада України має вжити "рішучих зусиль для мобілізації внутрішніх доходів, боротьби з ухиленням від сплати податків, а також покращення інвестиційного клімату".

"Широкомасштабні, довгострокові та ефективні заходи щодо доходів і надійне впровадження Національної стратегії доходів (НСД) України є надзвичайно важливими", – додав голова місії МВФ.

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Як повідомлялося, з 20 по 27 травня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду щодо восьмого перегляду Extended Fund Facility (EFF) – чотирирічної програми розширеного фінансування для України у розмірі $15,5 млрд, затвердженої в березні 2023 року.

Під час роботи місії планувалося обговорити плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі, а також просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування, повідомляли у Національному банку.