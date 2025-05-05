Україна обговорює з МВФ нове підвищення податків, щоб впоратися зі зменшенням допомоги, – Forbes (оновлено)

Український уряд та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час консультацій у Вашингтоні обговорювали можливість нового підвищення податків для збільшення внутрішніх надходжень до державного бюджету у 2026 році.

Серед ініціатив, що розглядалися, – потенційне підвищення ставки ПДВ, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб (ПДФО) та боротьба з тіньовою економікою, пише українська редакція Forbes із посиланням на джерела, передає Liga.net.

Про можливе підвищення ПДВ повідомив один зі співрозмовників видання, що брав участь у консультаціях з МВФ. Цю інформацію підтвердили ще двоє посадовців долучених до дискусій.

Крім того, серед потенційних ініціатив для збільшення доходів держбюджету наступного року обговорювався перехід на прогресивну шкалу ПДФО, стверджують двоє співрозмовників видання. Цей підхід передбачає вищі ставки податку для осіб із високими доходами. Також побіжно згадувався "податок на розкіш", зазначили посадовці.

"Та набагато більше ми говорили про детінізацію економіки", – наголошує один з них. МВФ зокрема стурбований можливим ухиленням оподаткування через спрощену систему, стверджує один з учасників зустрічей.

В останньому Меморандумі про економічну та фінансову політику між владою України та МВФ влада України підтвердила намір провести передбачені Національною стратегією доходів важливі податкові реформи для задоволення післявоєнних потреб держбюджету, у тому числі реформу спрощеної системи оподаткування. У меморандумі між Україною і МВФ також вказано, що підвищення основної ставки ПДВ залишається потенційним джерелом додаткових надходжень і посідає центральне місце у плануванні на випадок непередбачуваних обставин.

Проте конкретні строки або механізми впровадження нових фіскальних заходів під час переговорів не обговорювалися – йшлося лише про концептуальний рівень, наголошує видання.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що не вірить у спроможність нинішнього скликання парламенту проголосувати за ще одне масштабне підвищення податків.

"Знову бачу чергову хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ як результат відвідування нашими представниками МВФ. МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться. Принаймні в цьому скликанні парламенту", – написав Гетманцев у Telegram.

Він також закликав уряд використати для наповнення держбюджету ресурс від детінізації економіки, а також скоротити неефективні видатки.

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Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко за результатами зустрічі фінансового блоку країн G7 наприкінці квітня заявив, що завдяки партнерам потреби у зовнішньому фінансуванні для України на поточний рік повністю забезпечені. Втім, він наголосив, що у 2026 році міжнародна підтримка залишатиметься критично важливою для збереження фінансової стабільності.

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що наповнення держбюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році ситуація може погіршитися через зменшення зовнішнього фінансування, тому може виникнути необхідність переглянути податкову базу.

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний також визнавав цю проблему. За його словами, з огляду на це Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема й військового збору – з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025.