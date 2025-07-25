Зеленський оцінив потребу у зовнішній допомозі у $65 мільярдів на рік, з них $25 млрд – на зброю

Україні необхідно закрити дефіцит фінансування держбюджету в обсязі близько $40 мільярдів на рік, додатково біля $25 мільярдів потребує вітчизняне оборонне виробництво, тож загалом необхідно закрити $65 млрд.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами напередодні, передає Інтерфакс-Україна.

"Україні потрібно закрити дефіцит $40 мільярдів на рік. Українське виробництво дронів на сьогодні потребує, щоб ми нормально працювали, $25 мільярдів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрям – $25 мільярдів. Це вже $65 (млрд, – ред.), якщо все це закривати", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що почав працювати над цим з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, американцями, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, "є ще на перспективу програма фінансування нашої армії".

"Це частина обороноздатності України і частина безпеки всієї Європи. Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх", – пояснив президент.

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Як повідомлялося, напередодні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна досі не отримала від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько $13 мільярдів.

За його словами, у 2026 році Україна потребуватиме $35 млрд зовнішньої фінансової допомоги, проте наразі підтверджено лише $22 млрд із цієї суми. Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік НБУ оцінює у $30 млрд.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет Міністрів планує почати переговори про нову програму кредитування з МВФ уже під час серпневої місії фонду в Києві.

Поточна програма співпраці України з МВФ передбачає загальне фінансування у розмірі $16 млрд і діє до 2027 року. Значна частина коштів за програмою уже була отримана, хоча потреби бюджету тільки зростають. За словами Свириденко, наразі міжнародні донори покрили лише 50% із $75 млрд фінансування, необхідного для держбюджету протягом наступних двох років.