Єврокомісія готує нову програму фінансування України на 100 мільярдів євро після 2027 року, – Bloomberg
У Євросоюзі розглядають можливість створення спеціального фонду обсягом 100 млрд євро ($117 млрд) для підтримки України після 2027 року, оскільки наразі немає жодних ознак завершення війни з РФ.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За словами співрозмовників видання, цей фонд може стати частиною наступного семирічного бюджету ЄС, який представлять до кінця липня. У випадку схвалення такої пропозиції державами-членами ЄС, виплати коштів з цього фонду для України розпочнуться у 2028 році та триватимуть до 2034 року.
Від початку повномасштабної війни ЄС вже надав майже 160 млрд євро ($187 млрд) допомоги Україні. Ця сума включає програму Ukraine Facility у розмірі 50 млрд євро, яка надає Києву гранти і кредити до 2027 року.
Разом із країнами "Великої сімки" ЄС також створив для Києва інструмент ERA на основі позик у розмірі $50 мільярдів, які погашатимуться за рахунок заморожених активів російського центробанку.
Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.
Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включає три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
На початку квітня цього року Україна отримала ще 3,5 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.
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