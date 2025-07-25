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Новини Ukraine Facility
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Транш Ukraine Facility нададуть Україні в меншому обсязі, бо не було проведено деяких реформ, - Єврокомісія

Ukraine Facility Транш буде меншим через непроведені реформи

Транш фінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility нададуть Україні у меншому обсязі, ніж планувалося. Все через те, що Україна не виконала 3 із 16 реформ, обіцяних Євросоюзу.

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро", - сказав він.

За словами Мерсьє, Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року.

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"У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває. ... Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", - додав речник.

Із трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду", сказав Мерсьє.

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Автор: 

допомога (8612) Євросоюз (13920)


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Топ коментарі
+17
«Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються. Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю зрадою і нашою бідою»
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25.07.2025 15:46 Відповісти
+13
А у вівторок?
Найпотужніша реформа.
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25.07.2025 15:43 Відповісти
+10
Зелений хрипатий вор, тобі пришелепкуваті виборці дали більшість в раді чим ти скористався за день знищивши антикор. органи. Чому ж ти не зробив необхідних реформи? Бо ти і твої поплічники вори на крові і ваша ціль наворувати і втікти в Австрію як зробив твій дружбан з кварталу. Хрипатий вор і зелена банда мають відповісти за злочини.
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25.07.2025 15:55 Відповісти
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А у вівторок?
Найпотужніша реформа.
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25.07.2025 15:43 Відповісти
(співає на мотив "Сім-сорок"):
Транш! Тара-тара-тара,
Транш! Тара-тара-тара...
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25.07.2025 15:43 Відповісти
У таких реформаторів скоро позабирають все, що давали.
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25.07.2025 15:45 Відповісти
«Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються. Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю зрадою і нашою бідою»
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25.07.2025 15:46 Відповісти
Пілоти лишаться на борту до кінця.
За зєрмачню з упевненістю не скажеш.
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25.07.2025 16:27 Відповісти
Оп потрібна влада.Гроші оп має.Правда 6роші оп то не гроші України
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25.07.2025 15:50 Відповісти
Це вони ще не врахували, що дві реформи відкотили назад - про призначення голови БЕБ, та про незалежність НАБУ і САП. Якщо це зараз врахують, то транш буде ще наполовину меншим.
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25.07.2025 15:52 Відповісти
А що зелеморді якісь реформи робили, ну, крім піздінгу?
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25.07.2025 15:54 Відповісти
Зелений хрипатий вор, тобі пришелепкуваті виборці дали більшість в раді чим ти скористався за день знищивши антикор. органи. Чому ж ти не зробив необхідних реформи? Бо ти і твої поплічники вори на крові і ваша ціль наворувати і втікти в Австрію як зробив твій дружбан з кварталу. Хрипатий вор і зелена банда мають відповісти за злочини.
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25.07.2025 15:55 Відповісти
Так У нас проводяться реформи???🤣🤣🤣цікаво які саме оті 13 реформ проведено
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25.07.2025 15:59 Відповісти
Транш Ukraine Facility нададуть Україні в меншому обсязі, бо не було проведено деяких реформ

Згадалася доярка з анекдоту, яку за недоперевиконання плану нагородили портретом Хемінгуея.
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25.07.2025 15:59 Відповісти
Цій владі не можна давати грошей до рук, бо злимонять все, до чого дотягнуться.
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25.07.2025 16:12 Відповісти
Тепер, Зе-під@ри, будуть меьше красти?...........
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25.07.2025 16:23 Відповісти
звичайно , що , ті 73% , пришлепкуватих будуть менше жерти, алє вони все однє довіряють покидьку , брехуну , мародеру
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25.07.2025 16:42 Відповісти
Оце тому вже почали тарифи на світло піднімати? Далі що, знову податки?
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25.07.2025 16:24 Відповісти
Нічого їм не давайте, бо зкиздять всі гроші а потім скажуть що помилилися
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25.07.2025 16:34 Відповісти
Аж на шостому році Захід зрозумів як потрібно працювати з зелупою та його єрмакофродитами. Насправді рецепт дуже простий, норму не виконали пайок не отримали .
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25.07.2025 16:57 Відповісти
 
 