Транш Ukraine Facility нададуть Україні в меншому обсязі, бо не було проведено деяких реформ, - Єврокомісія

Транш фінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility нададуть Україні у меншому обсязі, ніж планувалося. Все через те, що Україна не виконала 3 із 16 реформ, обіцяних Євросоюзу.

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро", - сказав він.

За словами Мерсьє, Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року.

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"У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває. ... Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", - додав речник.

Із трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду", сказав Мерсьє.

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