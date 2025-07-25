"Ситуація залишається складною": Гетманцев оцінив виконання програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро
Україна відстає від плану реалізації реформ за програмою Ukraine Facility, яка передбачає фінансову допомогу Україні на загальну суму 50 млрд євро.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
За його словами, ситуація із виконанням зобов'язань України за програмою "залишається складною".
За словами депутата, станом на кінець липня Україна не закрила три з 16 індикаторів, запланованих на перший квартал, і чотири з 11 – на другий квартал. Йдеться про законодавчі та урядові рішення, що мають продемонструвати прогрес у реформах і зміцненні інституцій та є умовою для виділення Україні коштів за програмою.
"Між тим, за тиждень завершиться перший місяць третього кварталу, але станом на зараз – жодного з 12 індикаторів на цей період не закрито (відповідальні: Мінекономіки – 5 індикаторів (з яких 2 – від приєднаних міністерств), Мінінфраструктури – 2, ВККСУ, Держгеонадра, Мінфін, Мінюст, НАДС – по одному)", – зауважив Гетманцев.
Він нагадав, що вчасне виконання індикаторів, затверджених урядом України як комплексний план для механізму Ukraine Facility, дуже важливе.
"Не тільки з огляду на кошти, які ми отримаємо/не отримаємо як макрофінансову допомогу (на цей рік у бюджеті вже враховано залучення у рамках Ukraine Facility 12,5 млрд євро), і завдяки яким розраховуємо фінансувати першочергові видатки (насамперед соціального характеру). Це ще й про реалізацію реформ, які мають наблизити нас до повноправного членства в Європейському Союзі", – наголосив Гетманцев.
Він вислови сподівання, що новий склад уряду "проведе роботу над помилками" й забезпечить завчасну підготовку якісних законодавчих ініціатив, аби Україна якомога швидше повернулася в графік виконання Ukraine Facility.
Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.
Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки. Водночас, згідно з умовами програми, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.
На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів із проханням вчасно приймати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.
"Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання за Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.
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