Ukraine Facility: Єврокомісія надасть Україні черговий транш у понад 3 мільярда євро. Це менше за попередні

Європейська Комісія визначила розмір четвертого регулярного траншу за першою базовою компонентою програми Європейського Союзу Ukraine Facility – він складе 3,05 млрд євро, що означає чергове його зменшення порівняно з попередніми.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

Виплата траншу очікується в серпні.

Перший регулярний транш Ukraine Facility, який Україна отримала в серпні минулого року, склав 4,2 млрд євро, у тому числі грант 1,5 млрд євро, другий – у грудні минулого року, в розмірі 4,1 млрд євро, з яких грант – 1,5 млрд євро, а третій – на початку квітня цього року – 3,5 млрд євро, у тому числі грант на 0,4 млрд євро.

Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки.

В оновленій в кінці червня програмі з Міжнародним валютним фондом прогноз фінансування за цією програмою цього року складає $12,9 млрд.

Водночас, згідно з умовами програми Ukraine Facility, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів із проханням вчасно приймати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання за Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.

Як повідомлялося, Україна станом на червень цього року виконала 3 з 11 запланованих кроків Плану України в межах програми Ukraine Facility на другий квартал 2025 року. Решта перебуває на фінальному етапі погодження.

"Із урахуванням загального графіку реалізації Плану України саме 2025 рік стане найбільш інтенсивним за обсягом зобов'язань: упродовж року передбачено виконання 56 кроків", – зауважили в Міністерстві економіки.

Там нагадали, що в 2024 році Україна вчасно та в повному обсязі без будь-яких змін та коригувань виконала всі 36 запланованих індикаторів, що забезпечило рекордні 16 млрд євро міжнародної підтримки за рік.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.