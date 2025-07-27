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Новини Допомога Україні від Європи Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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ЄС скорочує допомогу Україні через проблеми корупції, - NYT

Україна Євросоюз

Наступ на антикорупційні органи може коштувати Україні частини допомоги від Європейського Союзу.

Про це йдеться у статті New York Times "ЄС скорочує допомогу Україні через проблеми корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що у п'ятницю, 25 липня, Євросоюз повідомив, що Україна отримає на 1,5 мільярда євро менше, аніж планувалося, оскільки не було проведено деяких реформ. Однак рішення не є остаточним, і допомога, яка є частиною фонду ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, все ще може бути відновлена за умови дотримання умов.

"Зеленський публічно не коментував скорочення допомоги, що, тим не менш, стало невдачею для лідера України, який залежить від європейської фінансової підтримки для заповнення прогалин, що виникли через відмову адміністрації Трампа фінансувати воєнні зусилля України", - йдеться у статті.

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NYT пише, що п'ятничне рішення, схоже, сигналізувало про готовність Євросоюзу зробити зауваження уряду України щодо внутрішньої політики під час війни. Це також викликало питання про те, чи не починає згасати ентузіазм щодо постаті Зеленського серед західних союзників України.

Джеймс Вассерстром, американський експерт з боротьби з корупцією, сказав, що "блиск точно зникає" з лідерства Зеленського серед урядів, які надають фінансову допомогу. Він додав: "У спільноті донорів є роздратування Зеленським".

Вищезгадане рішення ЄС стало кульмінацією бурхливого тижня для Зеленського, який спочатку проштовхнув через парламент законопроєкт, що позбавив незалежності двох антикорупційних органів, що викликало протести серед українців та занепокоєння іноземних лідерів.

Потім, як пише видання, Зеленський змінив курс, подавши до парламенту новий законопроєкт про відновлення незалежності агентств. Це заспокоїло вуличні протести, але не змогло запобігти скороченню допомоги ЄС.

Видання зауважує, що НАБУ та САП розслідували діяльність провідних міністрів уряду Зеленського. Зокрема, у статті згадується справа віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, якому 23 червня оголосили підозру в корупції.  

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Окрім цього, у матеріалі згадується і про відмову уряду призначати на посаду керівника Бюро економічної безпеки обраного незалежною конкурсною комісією Олександра Цивінського.

"Напруга між командою Зеленського та антикорупційними слідчими посилилася ще й іншим чином: незалежна комісія цього року обрала головного детектива у справі Чернишова, Олександра Цивінського, керівником підрозділу з фінансових злочинів - Бюро економічної безпеки. Але уряд Зеленського відмовився його призначити, залишивши посаду вакантною", - йдеться у статті.

Видання додає, що призначення керівника БЕБ до четверга є умовою для Міжнародного валютного фонду продовжити виплату допомоги в межах чотирирічної програми допомоги на суму 15,6 мільярда доларів, розпочатої у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що транш фінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility нададуть Україні у меншому обсязі, ніж планувалося. Все через те, що Україна не виконала 3 із 16 реформ, обіцяних Євросоюзу.

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Автор: 

НАБУ (5328) Зеленський Володимир (24880) корупція (4745) Євросоюз (13928) САП (2400)


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Топ коментарі
+6
Слухав авіаексперта Криволапа, він каже, що, наприклад всі проблеми з легкомоторною авіацією можна вирішити за $150 млн і шахедів будуть збивати у рази більше, тут у нас недофінансування вже на 1,5 млрд, тобто в десять разів більше, тому що ваві зельонаму захотілося другана міндіча відмазати через розкрадання. Просто неймовірно цинічні тварі засіли на банковій.
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27.07.2025 00:53 Відповісти
+6
Петлюра Симон Васильович:

"Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди".
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27.07.2025 00:53 Відповісти
+5
Внутрішні вороги зїдять Україну швидше ніж ворог.
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27.07.2025 00:46 Відповісти
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Внутрішні вороги зїдять Україну швидше ніж ворог.
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27.07.2025 00:46 Відповісти
То виходить,що почерзі то американців,то європейців злити є така стратегія((
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27.07.2025 00:48 Відповісти
Только Порох!
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27.07.2025 00:50 Відповісти
Що тільки Порох, не крав?))
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27.07.2025 00:56 Відповісти
тільки Порох Гетьман !

.
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27.07.2025 01:04 Відповісти
десь на болотах від цієї новини триумфують кацапи. Отож кварталівське владне шапіто догодило.
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27.07.2025 00:51 Відповісти
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27.07.2025 01:05 Відповісти
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27.07.2025 01:14 Відповісти
так це вже ж було:
"розумний, аж страшно!"

.
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27.07.2025 01:14 Відповісти
Мабуть Оман виконується, і виконується бездоганно..
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27.07.2025 01:05 Відповісти
ср..ать нам на те болото !

"дорогі друзі" були виявляється не у Ющенка, а у ЗЄлі !

ну оччєнь дорогі !
сьогодні по 1,5 млрд. !
а завтра?
по 3 мільярди ?

ЗЄля, якщо так далі піде, тобі дєнєх взагалі НЕ дадуть і красти не буде з чого! дурілка картонная

.
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27.07.2025 01:10 Відповісти
Слухав авіаексперта Криволапа, він каже, що, наприклад всі проблеми з легкомоторною авіацією можна вирішити за $150 млн і шахедів будуть збивати у рази більше, тут у нас недофінансування вже на 1,5 млрд, тобто в десять разів більше, тому що ваві зельонаму захотілося другана міндіча відмазати через розкрадання. Просто неймовірно цинічні тварі засіли на банковій.
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27.07.2025 00:53 Відповісти
може й не за 150 млн, але точно не за 6 млрд., які ******* ЗЄля !

.
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27.07.2025 01:12 Відповісти
Петлюра Симон Васильович:

"Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди".
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27.07.2025 00:53 Відповісти
Дорого Україні кум Зелі обійдеться)) Зебіл думав, що зможе покривати своє злодійське оточення безкарно...
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27.07.2025 00:55 Відповісти
нам сам зеля обійшовся дорого . Найдорожчий президент за всі часи існування України
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27.07.2025 01:13 Відповісти
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27.07.2025 01:03 Відповісти
І це лише початок. Любителі поіржати на виборах, готуйтеся смоктати ×ер замість вечері. Бо кількість їпанатів на виборах регулюється природним відбором по Дарвіну.
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27.07.2025 01:11 Відповісти
Якщо керуватись лише Дарвіном, то виживуть лише щури і таракани.

Еволюційна теорія Чарлза Дарвіна базується на принципі природного відборy. Це процес, у результаті якого найбільш пристосовані організми виживають і розмножуються, а менш пристосовані - гинуть і не залишають потомства.
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27.07.2025 01:22 Відповісти
Как же обидно, что Галя с фермы и Миша с молодежной тусовки проголосовали по-приколу. И ще сі не кають.
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27.07.2025 01:18 Відповісти
 
 