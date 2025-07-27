ЄС скорочує допомогу Україні через проблеми корупції, - NYT

Наступ на антикорупційні органи може коштувати Україні частини допомоги від Європейського Союзу.

Про це йдеться у статті New York Times "ЄС скорочує допомогу Україні через проблеми корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що у п'ятницю, 25 липня, Євросоюз повідомив, що Україна отримає на 1,5 мільярда євро менше, аніж планувалося, оскільки не було проведено деяких реформ. Однак рішення не є остаточним, і допомога, яка є частиною фонду ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, все ще може бути відновлена за умови дотримання умов.

"Зеленський публічно не коментував скорочення допомоги, що, тим не менш, стало невдачею для лідера України, який залежить від європейської фінансової підтримки для заповнення прогалин, що виникли через відмову адміністрації Трампа фінансувати воєнні зусилля України", - йдеться у статті.

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NYT пише, що п'ятничне рішення, схоже, сигналізувало про готовність Євросоюзу зробити зауваження уряду України щодо внутрішньої політики під час війни. Це також викликало питання про те, чи не починає згасати ентузіазм щодо постаті Зеленського серед західних союзників України.

Джеймс Вассерстром, американський експерт з боротьби з корупцією, сказав, що "блиск точно зникає" з лідерства Зеленського серед урядів, які надають фінансову допомогу. Він додав: "У спільноті донорів є роздратування Зеленським".

Вищезгадане рішення ЄС стало кульмінацією бурхливого тижня для Зеленського, який спочатку проштовхнув через парламент законопроєкт, що позбавив незалежності двох антикорупційних органів, що викликало протести серед українців та занепокоєння іноземних лідерів.

Потім, як пише видання, Зеленський змінив курс, подавши до парламенту новий законопроєкт про відновлення незалежності агентств. Це заспокоїло вуличні протести, але не змогло запобігти скороченню допомоги ЄС.

Видання зауважує, що НАБУ та САП розслідували діяльність провідних міністрів уряду Зеленського. Зокрема, у статті згадується справа віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, якому 23 червня оголосили підозру в корупції.

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Окрім цього, у матеріалі згадується і про відмову уряду призначати на посаду керівника Бюро економічної безпеки обраного незалежною конкурсною комісією Олександра Цивінського.

"Напруга між командою Зеленського та антикорупційними слідчими посилилася ще й іншим чином: незалежна комісія цього року обрала головного детектива у справі Чернишова, Олександра Цивінського, керівником підрозділу з фінансових злочинів - Бюро економічної безпеки. Але уряд Зеленського відмовився його призначити, залишивши посаду вакантною", - йдеться у статті.

Видання додає, що призначення керівника БЕБ до четверга є умовою для Міжнародного валютного фонду продовжити виплату допомоги в межах чотирирічної програми допомоги на суму 15,6 мільярда доларів, розпочатої у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що транш фінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility нададуть Україні у меншому обсязі, ніж планувалося. Все через те, що Україна не виконала 3 із 16 реформ, обіцяних Євросоюзу.

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