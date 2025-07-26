Обмеження незалежності НАБУ і САП розвернуло Україну на 180º у питанні боротьби з корупцією, - Transparency International Ukraine

Обмеження незалежності НАБУ і САП розвернуло Україну на 180º у питанні боротьби з корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосила заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Риженко в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Однозначно, закон, який був так швидко проголосований у вівторок, 22 липня, і вже інтегрований у Кримінальний процесуальний кодекс, негативно впливає на нашу антикорупційну реформу і на все те, чого ми досягали за останні 10 років. Тепер у справах щодо високопосадовців важко буде очікувати незалежного, швидкого та ефективного розслідування, оскільки багато рішень у цих розслідуваннях зведені до позиції генерального прокурора. А генеральний прокурор в Україні - це політично призначена посада. Незалежність таких органів, як НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд, була однією з цілей антикорупційної реформи. Це дозволило забезпечити їхню аполітичність, дати їм можливість розслідувати справи щодо народних депутатів, посадовців, членів Кабінету Міністрів, Офісу президента тощо. Коли ми забираємо цю незалежність антикорупційних органів, як ми можемо бути впевненими в тому, що розслідування так само будуть проводитися?" - зазначила вона.

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На її думку, новий закон глобально змінює роботу та встановлює ризики для функціонування антикорупційної системи, а сам законопроєкт було ухвалено з численними порушеннями.

"Швидкість реакції голови Верховної Ради та підпис президента, очевидно, все це було сплановано. Президент і голова Верховної Ради були в курсі цих подій і розуміли, що наслідки прийняття таких рішень, голосування такого закону, теж будуть. Тому владі було важливо швидко його фіналізувати. Я думаю, що найбільше вплинило на рішення влади швидко ухвалювати цей закон, незважаючи на порушення, результати роботи НАБУ і САП. Буквально тижні тому НАБУ та САП висунули підозру тодішньому віце-прем’єру Олексію Чернишову. Це гучна справа, справа, яка стосується високопосадовця. Також серед депутатів, які голосували за цей законопроєкт, майже два десятки з них - це люди, справи яких розслідуються НАБУ і САП", - наголошує Риженко.

Також вона акцентувала увагу, що НАБУ і САП з кожним роком все більше і більше розслідують справ, доводять до суду і мають вироки, які суд виносить у їхніх справах.

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"І це, на мою думку, є основним показником того, що ці органи ефективні. Ми маємо 288 вироків суду у справах НАБУ/САП. З них 235 обвинувальних вироків. Чи є проблеми в роботі НАБУ/САП? Звичайно, є. Але чи це має бути підставою для того, щоб фактично забрати в них будь-які важелі впливу і незалежність? Очевидна відповідь - ні. Наявність якихось проблем у діяльності органів не має бути підставою для того, щоб їх повністю демонтувати", - додає представниця TI Ukraine.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.