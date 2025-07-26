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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Обмеження незалежності НАБУ і САП розвернуло Україну на 180º у питанні боротьби з корупцією, - Transparency International Ukraine

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Обмеження незалежності НАБУ і САП розвернуло Україну на 180º у питанні боротьби з корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосила заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Риженко в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Однозначно, закон, який був так швидко проголосований у вівторок, 22 липня, і вже інтегрований у Кримінальний процесуальний кодекс, негативно впливає на нашу антикорупційну реформу і на все те, чого ми досягали за останні 10 років. Тепер у справах щодо високопосадовців важко буде очікувати незалежного, швидкого та ефективного розслідування, оскільки багато рішень у цих розслідуваннях зведені до позиції генерального прокурора. А генеральний прокурор в Україні - це політично призначена посада. Незалежність таких органів, як НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд, була однією з цілей антикорупційної реформи. Це дозволило забезпечити їхню аполітичність, дати їм можливість розслідувати справи щодо народних депутатів, посадовців, членів Кабінету Міністрів, Офісу президента тощо. Коли ми забираємо цю незалежність антикорупційних органів, як ми можемо бути впевненими в тому, що розслідування так само будуть проводитися?" - зазначила вона.

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На її думку, новий закон глобально змінює роботу та встановлює ризики для функціонування антикорупційної системи, а сам законопроєкт було ухвалено з численними порушеннями.

"Швидкість реакції голови Верховної Ради та підпис президента, очевидно, все це було сплановано. Президент і голова Верховної Ради були в курсі цих подій і розуміли, що наслідки прийняття таких рішень, голосування такого закону, теж будуть. Тому владі було важливо швидко його фіналізувати. Я думаю, що найбільше вплинило на рішення влади швидко ухвалювати цей закон, незважаючи на порушення, результати роботи НАБУ і САП. Буквально тижні тому НАБУ та САП висунули підозру тодішньому віце-прем’єру Олексію Чернишову. Це гучна справа, справа, яка стосується високопосадовця. Також серед депутатів, які голосували за цей законопроєкт, майже два десятки з них - це люди, справи яких розслідуються НАБУ і САП", - наголошує Риженко.

Також вона акцентувала увагу, що НАБУ і САП з кожним роком все більше і більше розслідують справ, доводять до суду і мають вироки, які суд виносить у їхніх справах.

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"І це, на мою думку, є основним показником того, що ці органи ефективні. Ми маємо 288 вироків суду у справах НАБУ/САП. З них 235 обвинувальних вироків. Чи є проблеми в роботі НАБУ/САП? Звичайно, є. Але чи це має бути підставою для того, щоб фактично забрати в них будь-які важелі впливу і незалежність? Очевидна відповідь - ні. Наявність якихось проблем у діяльності органів не має бути підставою для того, щоб їх повністю демонтувати", - додає представниця TI Ukraine.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

Transparency International (121) НАБУ (5328) корупція (4745) САП (2400)


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Топ коментарі
+2
Верховна Рада шо мала реформи проводити для вступу в ЄС так ці підари взяли проголосували антиукраїнські закони які дозволяють їм красти надалі(які ми будемо розхльобувати ще довго навіть після смерті,ув'язнення чи просто відставки Зеленського) і пішли на канікули,Це все що потрібно знати про Слуг Народу.Хуже все таки стало і Ржать уже не очень то хочеться
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26.07.2025 15:29 Відповісти
+1
Щоб почати ефективно боротись з корупцією, Зеля, як спец агент, був інтегрований в саме серце корупції, і очолив її!
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26.07.2025 14:47 Відповісти
+1
А вона колись по серйозному велась?
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26.07.2025 14:49 Відповісти
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Щоб почати ефективно боротись з корупцією, Зеля, як спец агент, був інтегрований в саме серце корупції, і очолив її!
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26.07.2025 14:47 Відповісти
А вона колись по серйозному велась?
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26.07.2025 14:49 Відповісти
О, тепер і ці роздуплились в кінці всього шоу! Коли вже 6 років йде розворот на 180 градусів, починаючи з не законного розпуску парламенту в 19-му, вони НІЧОГО не помічали - новиє ліТса, маладой парень, дайте єму еще 100 дней - було ОК для цієї "трансперенсі", а зараз опбачили, що і без їхнього тявкання молодь САМА зробила щось. Тепер і вони підключились(грантодатєлі примусили?) до процессу. От ще кого треба перетрусити, коли курява уляжеться, бо у нас в країні щось дуже багато стало різних ГОшек та інституцій, які не підкоряються ні нашим фінансовим законам, ні перевіркам, а завжди відмазуються приналежністтю до яких ось закордонних структур, що їм башляють.
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26.07.2025 14:51 Відповісти
Люди мають різні погляди, на те що відбувається

https://www.youtube.com/watch?v=7PHOFxLtCa4
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26.07.2025 14:56 Відповісти
З 2014 по 2019 рік в фракції БПП Верховної Ради були такі собі депутати Мустафа Гаєм та Сєрожа Лещенко.Як же вони поносили і Порошенка і його друзів,причетних до корупції.Поскільки вони прийшли а ВР по партійному списку то з фракції не виходили і мандати не складали Вже при режимі ЗЕлених,отримавши по морковці в зуби(робота яка вимірюється сотнями тисяч грн).Якщо не помиляюся Мустафа в оборонпромі,а Сєрожа в наглядовій раді Укрзалізниці.В зв'язку з подіями з НАБУ і САП ці хлопчики хоть би що в публічному просторі сказали про дії ЗЕленої шобли.Навіщо,морока є і солодка,і велика,а так мало що-прийдеться на вільні хліба подаватись,морковку шукати.
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26.07.2025 15:29 Відповісти
Верховна Рада шо мала реформи проводити для вступу в ЄС так ці підари взяли проголосували антиукраїнські закони які дозволяють їм красти надалі(які ми будемо розхльобувати ще довго навіть після смерті,ув'язнення чи просто відставки Зеленського) і пішли на канікули,Це все що потрібно знати про Слуг Народу.Хуже все таки стало і Ржать уже не очень то хочеться
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26.07.2025 15:29 Відповісти
31 серпня ВР провале голосуваня за новий закон зелі НЕ БУДЕ БІЛЬШОСТІ і весь народ УКРАЇНИ знае чому---покупаемо поп корн
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26.07.2025 15:44 Відповісти
Замість попкорну за ті ж гроші можна купити бензину і масла. Вилити на корумповане гівно і підпалити. Затяжка пластикова на шию ще дешевше - один ривок і за дві хвилини гарантовано отримуємо тушку корумпованого чиновника з виряченими очима... Закликати корупціонерів добровільно перестати розкрадання це абсолютно безперспективна справа. Їх потрібно зупиняти фізично. Іншого способу просто не існує. ... А ще у нас є дрони - це взагалі як анонімний фатум - настигає і все...
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26.07.2025 16:14 Відповісти
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26.07.2025 15:48 Відповісти
Те що сталося з НАБУ ще раз засвідчило що система в Україні все ще постколоніальна по факту не дивлячись на те що корупціонери обирають Європу і Америку (не московію), а ставати демократичною і європейською вона не збирається попри такі жахи війни для України
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26.07.2025 15:52 Відповісти
Дві структури нах нікому не потрібні так мало того ще і фсбшне кубло замість вести роботу проти корупції ці особини кришували все та ще й отримували гроші нізащо ефективність 0корито для таких як шабунін Лещенко наєм інші місце яких на шибениці
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26.07.2025 16:05 Відповісти
Там де не працюють корумпованіта приватизовані держапаратом суди мають працювати народні Суди Лінча.
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26.07.2025 16:18 Відповісти
суд лінча може добратися маскимум до шісток, тузи під тотальним захистом силовиків
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26.07.2025 16:21 Відповісти
 
 