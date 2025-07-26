НАБУ та САП закидають "російський вплив", хоч є гучні справи про держзради і серед силовиків. Чому така вибірковість? - АвтоМайдан

Головним аргументом для ліквідації незалежності НАБУ та САП стали звинувачення у "російських впливах". Але якщо подивитися на гучні справи, то за останні 3,5 роки чимало випадків держзради було і серед силовиків.

На це звертає увагу спільнота АвтоМайдан, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, такі випадки фіксувалися у СБУ, прокуратурі, поліції. Але жодної системної реакції, перезавантаження чи обмеження діяльності, як з НАБУ, не було.

Далі АвтоМайдан наводить лише деякі приклади.

СБУ

Затримали керівника регіонального управління СБУ (до березня 2022 року), який працював на спецслужби рф - передавав дані з держтаємниці.

Підполковник СБУ зливав ворогу таємну інформацію, зокрема схеми блокпостів і документи.

Ще один керівник регіонального управління СБУ (до травня 2022 року) - підозрюється в держзраді.

З нещодавнього - затримання топового "щура" фсб. Щодо начальника Штабу Антитерористичного центру СБУ задокументовано 14 епізодів співпраці з ворогом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 70 "Слуг народу" проти нового закону про НАБУ і САП, бо бояться "помсти", - FT

Органи прокуратури

"Керівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман отримав довічне за те, що передавав рф координати позицій українських військових", - нагадує АвтоМайдан.

Правоохоронні органи

Ексначальник поліції Вінниччини — засуджений на 15 років за держзраду. Так, це той, що співпрацював із Шарієм.

"Згадаємо і народних депутатів Шуфрича і Шевченка, яким за цей час оголосили підозру у держзраді. Тобто, російський вплив був і залишається у будь-якій структурі. І у тих, які критично важливі для захисту України. Звісно, його треба мінімізовувати. Але чомусь саме НАБУ, яке розслідує топкорупцію на найвищому рівні, - раптом стало загрозою через "російський слід". Аж настільки, що треба було знищити незалежність Бюро та САП.

Виникає логічне запитання: чому така вибірковість? Якщо мова справді про безпеку держави - реакція мала б бути однаковою. Очевидно, питання тут зовсім не у російських впливах? Може все ж у захисті своїх від підозр у корупції?" - порушують питання в АвтоМайдані.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.