УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9173 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
1 406 28

НАБУ та САП закидають "російський вплив", хоч є гучні справи про держзради і серед силовиків. Чому така вибірковість? - АвтоМайдан

З якими плакатами виходили українці у містах проти закону про НАБУ та САП

Головним аргументом для ліквідації незалежності НАБУ та САП стали звинувачення у "російських впливах". Але якщо подивитися на гучні справи, то за останні 3,5 роки чимало випадків держзради було і серед силовиків.

На це звертає увагу спільнота АвтоМайдан, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, такі випадки фіксувалися у СБУ, прокуратурі, поліції. Але жодної системної реакції, перезавантаження чи обмеження діяльності, як з НАБУ, не було.

Далі АвтоМайдан наводить лише деякі приклади.

СБУ

  • Затримали керівника регіонального управління СБУ (до березня 2022 року), який працював на спецслужби рф - передавав дані з держтаємниці.
  • Підполковник СБУ зливав ворогу таємну інформацію, зокрема схеми блокпостів і документи.
  • Ще один керівник регіонального управління СБУ (до травня 2022 року) - підозрюється в держзраді.
  • З нещодавнього - затримання топового "щура" фсб. Щодо начальника Штабу Антитерористичного центру СБУ задокументовано 14 епізодів співпраці з ворогом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 70 "Слуг народу" проти нового закону про НАБУ і САП, бо бояться "помсти", - FT

Органи прокуратури

"Керівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман отримав довічне за те, що передавав рф координати позицій українських військових", - нагадує АвтоМайдан.

Правоохоронні органи

Ексначальник поліції Вінниччини — засуджений на 15 років за держзраду. Так, це той, що співпрацював із Шарієм.

"Згадаємо і народних депутатів Шуфрича і Шевченка, яким за цей час оголосили підозру у держзраді. Тобто, російський вплив був і залишається у будь-якій структурі. І у тих, які критично важливі для захисту України. Звісно, його треба мінімізовувати. Але чомусь саме НАБУ, яке розслідує топкорупцію на найвищому рівні, - раптом стало загрозою через "російський слід". Аж настільки, що треба було знищити незалежність Бюро та САП.

Виникає логічне запитання: чому така вибірковість? Якщо мова справді про безпеку держави - реакція мала б бути однаковою. Очевидно, питання тут зовсім не у російських впливах? Може все ж у захисті своїх від підозр у корупції?" - порушують питання в АвтоМайдані.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

скрін

Автор: 

НАБУ (5328) шпигунство (1037) САП (2400)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
А чому Баканова не арештували ? Він напустив фсбєшників до СБУ - і йому все з рук зійшло
показати весь коментар
26.07.2025 14:25 Відповісти
+7
Головні зрадники України це дЕрьмак, Zе, Татаров, уся жОПа та Слуги *****.
показати весь коментар
26.07.2025 14:26 Відповісти
+7
Тому шо він копирсався з Ze у котячому лайні в одній песочниці.
показати весь коментар
26.07.2025 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому Баканова не арештували ? Він напустив фсбєшників до СБУ - і йому все з рук зійшло
показати весь коментар
26.07.2025 14:25 Відповісти
Тому шо він копирсався з Ze у котячому лайні в одній песочниці.
показати весь коментар
26.07.2025 14:28 Відповісти
Тому, що чиновники - свої, а НАБУ - чужі. Це саоїм можна тихерько за кордон виїхати, чи в ліс піти. Навіть якщо їх в рази більше, ніж таких же набушників.
показати весь коментар
26.07.2025 14:25 Відповісти
Головні зрадники України це дЕрьмак, Zе, Татаров, уся жОПа та Слуги *****.
показати весь коментар
26.07.2025 14:26 Відповісти
А вони шо роблять?
показати весь коментар
26.07.2025 14:44 Відповісти
Ще раз напишу.
Потрібні дії а не блаблабла.
Українці дали і САП і НАБУ картбланш.
Нехай просто виконують спої посадові обов*язки і
просто №башать що оскаженілі по посадкам вищого рангу держслуюовців.
показати весь коментар
26.07.2025 14:30 Відповісти
Ще раз напишу. Ніякого кардбланшу поки не має, закон 12414 зеленським підписаний і він чинний.
показати весь коментар
26.07.2025 14:38 Відповісти
Ну то і протести з картоном певне чинні.
Для поліціантів і інших структрур які забажають їх, студентів, розігнати напишу одне.
В Україні є багато тих хто ексдроновод на фронті.
Нехай мають знати що з палицями, чи пляшками з запалювальною сумішю, проти розганяючих студентів не будуть виступати.
Все буде веселіше і жосткіше.
показати весь коментар
26.07.2025 14:46 Відповісти
Бо набу і сап, це проєвропейська інтеграція України. Що цій владі не потрібно. І як бонус, вивести з під удару, своїх людей, на які вже є справи. А так як справ ну дуже багато, то вирішили легше повністю зруйнувати набу і сап як незалежні органи.

Лідор ********** зі своїми посіпаками сильно загрався. Він вирішив, якщо в Європі його приймають, скрізь руку тиснуть, то і очі закриють.
показати весь коментар
26.07.2025 14:30 Відповісти
Стоп, а чого ж ота спільнота "Автомайдан" раптом(???) забула про злив операції "Авеню" по вагрнерівцям, яку злив САМ ЗЕлупа і відверто це підтвердив? Чому всі так обережно "забувають" про головного крота і його Буратіну в владі? Що, ще глазоньки не прорізались чи...сцикотно? В 13-му і 14-му було не так страшно чи тоді у вас була інша спільнота?
показати весь коментар
26.07.2025 14:34 Відповісти
А вместо ремонта дорог и тротуаров во время войны сколько можно было бы дронов закупить. А если бы успешный менеджер резников покупал в ЗСУ яйца не по 17 грн./кг., а хотя бы по 15, то сколько еще можно было бы всего для армии закупить
показати весь коментар
26.07.2025 14:39 Відповісти
Країні потрібна етнічна чистка в Кабміні та всіх без винятку державних органах та службах. 80% посад мають займати етнічні українці - пропорційно до етнічного складу населення. Повторюю! В "першій сотні" депутатів зєлєнского 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (арахамія), 1 негр (Бєлєнюк) і всього 8 етнічних українців. Саме чужинці приймають диктаторські закони, розкрадають Україну і готові її продати тому хто більше заплатить. Такий стан негайно потрібно виправляти.
показати весь коментар
26.07.2025 14:45 Відповісти
як тільки українське суспільство прокидається ,одразу теза на кремлівський вплив , нах...ваші 🤡 кремлівсько- ОПівські наративи ...люди вже інші, та і чиновникі теж почали розуміти ,шо їх дітям та онукам, за кордон буде засть ,з такою військовою диктатурою шо зеленська шобла влаштовує ...
показати весь коментар
26.07.2025 14:47 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2025 15:13 Відповісти
А хто св"ятий?
показати весь коментар
26.07.2025 15:15 Відповісти
Конопля проданная в Узбекистан это зрада и коррупция,а 6 лет работы на агента фсб сивковича и махинации с лотереями и автодром это патриотизм и геройство.
показати весь коментар
26.07.2025 15:15 Відповісти
Так і є.... Слабо отсосника сівковича- гетьманцева заарештувати!!!!
показати весь коментар
26.07.2025 15:21 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2025 15:40 Відповісти
ЗЕленський після 2014 року бував в Москві?Чи міг він бути завербований?Міг У Єрмака,кажуть,тато в минулому ФСБшник(бувших не буває)? Чи може Єрмак працювати на рашу?100%.Чому СБУ не відпрацьовує ці питання,а тут російський вплив в НАБУ.Захотіли ЗЕлені козли взяти під контроль НАБУ,використовуючи Малюка але обісралися,а бризки Україну загадили.
показати весь коментар
26.07.2025 15:40 Відповісти
Якщо там "расіський слід" чому ніхто не заарештований?? Де докази мразь ЗЕлена!?
показати весь коментар
26.07.2025 15:41 Відповісти
Чому набу і сап шиють російський вплив? А тому, що крадун кичить - тримайте крадуна! Насправді зєля з шоблою єрмаків гадять на користь паРаші. А європейські антикорупційні структури вийшли на зелених єрмаків. От це і є головна причина цих подій - зєля зайорзав, злякавсь викриття у зраді по 111-й(довічне з конфіскацією)
показати весь коментар
26.07.2025 16:09 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2025 16:14 Відповісти
московський слід це локшина на вуха дурникам , а тим часом відбулося спасіння рядового чернишова і т п від буцегарні...
ось і все що потрібно розуміти , шо ***** готова втопити Україну в крові , зраді і лайні заради своїх соплименників .
Ще один доказ того що Україна приречена
показати весь коментар
26.07.2025 16:18 Відповісти
 
 