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Миколаїв (1341) Миколаївська область (1846) СБУ (10084)

За підозрою у держзраді затримано керівника Миколаївської окружної прокуратури, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "Наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур РФ. І використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

За наявними даними, він передавав інформацію про: оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності. Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Одні прокурори тікають через кордон з купою грошей, інші, причому головний прокурок області, працює на ворога. Це ті люди, що мали забезпечувати закон і порядок? Перевішати тварюк.
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05.04.2022 21:10
+21
А где был 3 недели ваньок Баканов, и с кем он в то время сотрудничал?
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05.04.2022 21:14
+18
Помогал Медведчуку и Портнову чемоданы нести.
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05.04.2022 21:29
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Одні прокурори тікають через кордон з купою грошей, інші, причому головний прокурок області, працює на ворога. Це ті люди, що мали забезпечувати закон і порядок? Перевішати тварюк.
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05.04.2022 21:10 Відповісти
Вони ще й з бюджету отримують грошей купу і постійно підвищення грошей а армія зузки до 24.02 з 2019 року.
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05.04.2022 21:25 Відповісти
Це окружна прокуратура, тобто міська. А в іншому все так.
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05.04.2022 21:37 Відповісти
Згоден. А Семенченка відпустити, нехай нищить орків.
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05.04.2022 21:42 Відповісти
Той нанищить. Десь у глибокому тилу. По тєлєвізору
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05.04.2022 21:48 Відповісти
З дивана нищити круче? Семенченко герой, що б там про нього не звизділи зрадники прокурори.
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05.04.2022 21:59 Відповісти
Тому прокурори й не відпускають.
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05.04.2022 21:50 Відповісти
Це не прокурор області, а окружної прокуратури, хоча також цабе
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05.04.2022 22:23 Відповісти
На гілляку!
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05.04.2022 21:11 Відповісти
як казав сралiн *расстрелять ******
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05.04.2022 21:12 Відповісти
А где был 3 недели ваньок Баканов, и с кем он в то время сотрудничал?
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05.04.2022 21:14 Відповісти
Помогал Медведчуку и Портнову чемоданы нести.
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05.04.2022 21:29 Відповісти
Нет слов.. Одно дело русская нечисть, а другое дело предатель своего народа, Родины
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05.04.2022 21:16 Відповісти
Ну наконец-то!
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05.04.2022 21:16 Відповісти
А сколько ещё затихарилось.
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05.04.2022 21:18 Відповісти
Больше половины.
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06.04.2022 08:07 Відповісти
залишили б це падло на годинку на майдані в Миколаєві і сказали б людям що воно зробило
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05.04.2022 21:24 Відповісти
Отримає кілька років умовно. Або й нічого. А згодом відсудить собі платню та компенсацію.
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05.04.2022 21:31 Відповісти
О. На тобі. І що далі? Браслет одінуть як медведчуку?
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05.04.2022 21:40 Відповісти
Нещодавно зе звільнив двох гейнералів СБУ по факту держ зради. Один виявився посібником рашистів у херсонській області, інший працював з бакановим і- втік закордон. Цікавий в цьому не факт зради, а в тому що ціх двох тіпочків зе назначив особисто у 2019-му причому той що втік закордон понавідкривав купу кримінальних справ проти патріотів у СБУ, і ці справи досі не закрили.
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05.04.2022 21:40 Відповісти
НЕхай Семенченка відпустить, щоб москалів покоцав.
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05.04.2022 21:45 Відповісти
Татаров по-прежнему руководит правоохранительной системой Украины и помог сбежать Медведчуку - ЦПК

 https://gordonua.com/news/politics/tatarov-po-prezhnemu-rukovodit-pravoohranitelnoy-sistemoy-ukrainy-i-pomog-sbezhat-medvedchuku-cpk-1603369.html


***** - враг смертельный, но самый страшный враг Украины - враг внутренний, и он на Банковой.
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05.04.2022 21:42 Відповісти
Бардак у твоему відомстві, Венедіктова, бардак..!!
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05.04.2022 22:02 Відповісти
Про те що, чи то в прокуратурі, чи то в СБУ погано поставлена робота з кадрами зрозуміло давно. В Черкасах наприклад керівник обласної прокуратури змився на батьківщину до Львова ще у перші дні війни. Потім, коли страх пройшов, каже став волонтером.
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05.04.2022 22:23 Відповісти
А після війни прийде за орденом
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06.04.2022 03:31 Відповісти
Бенедіктова обіцяла надати списки тих прокурорів які злиняли, але чомусь мовчить, скоріш за все усі висуванці зеДебіла.
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06.04.2022 07:02 Відповісти
 
 