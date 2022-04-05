По подозрению в госизмене задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры, - СБУ
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СБУ подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается: "Сейчас чиновник задержан в ходе спецоперации СБУ и официально объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя.
По имеющимся данным, он передавал информацию о: оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания, результаты обстрелов Николаева, суточные пароли на блокпостах области и т.д.
Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо передало ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.
В результате обысков у фигуранта изъята техника с доказательствами его противоправной деятельности. Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность.
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