По подозрению в госизмене задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры, - СБУ

СБУ подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Сейчас чиновник задержан в ходе спецоперации СБУ и официально объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя.

По имеющимся данным, он передавал информацию о: оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания, результаты обстрелов Николаева, суточные пароли на блокпостах области и т.д.

Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо передало ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

В результате обысков у фигуранта изъята техника с доказательствами его противоправной деятельности. Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность.

Смотрите: "Команда захватить Николаев за три дня - тупой разгон для паники. Оккупантов даже на подступах нет", - Ким. ВИДЕО