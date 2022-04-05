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Николаев (2013) Николаевская область (1882) СБУ (18723)

По подозрению в госизмене задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Сейчас чиновник задержан в ходе спецоперации СБУ и официально объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя.

По имеющимся данным, он передавал информацию о: оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания, результаты обстрелов Николаева, суточные пароли на блокпостах области и т.д.

Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо передало ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

В результате обысков у фигуранта изъята техника с доказательствами его противоправной деятельности. Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность.

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Топ комментарии
+23
Одні прокурори тікають через кордон з купою грошей, інші, причому головний прокурок області, працює на ворога. Це ті люди, що мали забезпечувати закон і порядок? Перевішати тварюк.
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05.04.2022 21:10
+21
А где был 3 недели ваньок Баканов, и с кем он в то время сотрудничал?
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05.04.2022 21:14
+18
Помогал Медведчуку и Портнову чемоданы нести.
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05.04.2022 21:29
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Одні прокурори тікають через кордон з купою грошей, інші, причому головний прокурок області, працює на ворога. Це ті люди, що мали забезпечувати закон і порядок? Перевішати тварюк.
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05.04.2022 21:10 Ответить
Вони ще й з бюджету отримують грошей купу і постійно підвищення грошей а армія зузки до 24.02 з 2019 року.
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05.04.2022 21:25 Ответить
Це окружна прокуратура, тобто міська. А в іншому все так.
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05.04.2022 21:37 Ответить
Згоден. А Семенченка відпустити, нехай нищить орків.
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05.04.2022 21:42 Ответить
Той нанищить. Десь у глибокому тилу. По тєлєвізору
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05.04.2022 21:48 Ответить
З дивана нищити круче? Семенченко герой, що б там про нього не звизділи зрадники прокурори.
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05.04.2022 21:59 Ответить
Тому прокурори й не відпускають.
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05.04.2022 21:50 Ответить
Це не прокурор області, а окружної прокуратури, хоча також цабе
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05.04.2022 22:23 Ответить
На гілляку!
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05.04.2022 21:11 Ответить
як казав сралiн *расстрелять ******
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05.04.2022 21:12 Ответить
А где был 3 недели ваньок Баканов, и с кем он в то время сотрудничал?
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05.04.2022 21:14 Ответить
Помогал Медведчуку и Портнову чемоданы нести.
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05.04.2022 21:29 Ответить
Нет слов.. Одно дело русская нечисть, а другое дело предатель своего народа, Родины
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05.04.2022 21:16 Ответить
Ну наконец-то!
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05.04.2022 21:16 Ответить
А сколько ещё затихарилось.
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05.04.2022 21:18 Ответить
Больше половины.
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06.04.2022 08:07 Ответить
залишили б це падло на годинку на майдані в Миколаєві і сказали б людям що воно зробило
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05.04.2022 21:24 Ответить
Отримає кілька років умовно. Або й нічого. А згодом відсудить собі платню та компенсацію.
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05.04.2022 21:31 Ответить
О. На тобі. І що далі? Браслет одінуть як медведчуку?
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05.04.2022 21:40 Ответить
Нещодавно зе звільнив двох гейнералів СБУ по факту держ зради. Один виявився посібником рашистів у херсонській області, інший працював з бакановим і- втік закордон. Цікавий в цьому не факт зради, а в тому що ціх двох тіпочків зе назначив особисто у 2019-му причому той що втік закордон понавідкривав купу кримінальних справ проти патріотів у СБУ, і ці справи досі не закрили.
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05.04.2022 21:40 Ответить
НЕхай Семенченка відпустить, щоб москалів покоцав.
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05.04.2022 21:45 Ответить
Татаров по-прежнему руководит правоохранительной системой Украины и помог сбежать Медведчуку - ЦПК

 https://gordonua.com/news/politics/tatarov-po-prezhnemu-rukovodit-pravoohranitelnoy-sistemoy-ukrainy-i-pomog-sbezhat-medvedchuku-cpk-1603369.html


***** - враг смертельный, но самый страшный враг Украины - враг внутренний, и он на Банковой.
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05.04.2022 21:42 Ответить
Бардак у твоему відомстві, Венедіктова, бардак..!!
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05.04.2022 22:02 Ответить
Про те що, чи то в прокуратурі, чи то в СБУ погано поставлена робота з кадрами зрозуміло давно. В Черкасах наприклад керівник обласної прокуратури змився на батьківщину до Львова ще у перші дні війни. Потім, коли страх пройшов, каже став волонтером.
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05.04.2022 22:23 Ответить
А після війни прийде за орденом
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06.04.2022 03:31 Ответить
Бенедіктова обіцяла надати списки тих прокурорів які злиняли, але чомусь мовчить, скоріш за все усі висуванці зеДебіла.
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06.04.2022 07:02 Ответить
 
 