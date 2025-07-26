НАБУ и САП обвиняют в "российском влиянии", хотя есть громкие дела о государственной измене и среди силовиков. Почему такая избирательность? - АвтоМайдан
Главным аргументом для ликвидации независимости НАБУ и САП стали обвинения в "российских влияниях". Но если посмотреть на громкие дела, то за последние 3,5 года немало случаев госизмены было и среди силовиков.
На это обращает внимание сообщество АвтоМайдан, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, как отмечается, такие случаи фиксировались в СБУ, прокуратуре, полиции. Но никакой системной реакции, перезагрузки или ограничения деятельности, как с НАБУ, не было.
Далее АвтоМайдан приводит лишь некоторые примеры.
СБУ
- Задержали руководителя регионального управления СБУ (до марта 2022 года), который работал на спецслужбы рф - передавал данные с гостайны.
- Подполковник СБУ сливал врагу тайную информацию, в частности схемы блокпостов и документы.
- Еще один руководитель регионального управления СБУ (до мая 2022 года) - подозревается в госизмене.
- Из недавнего - задержание топовой "крысы" фсб. В отношении начальника Штаба Антитеррористического центра СБУ задокументировано 14 эпизодов сотрудничества с врагом.
Органы прокуратуры
"Руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман получил пожизненное за то, что передавал рф координаты позиций украинских военных", - напоминает АвтоМайдан.
Правоохранительные органы
Экс-начальник полиции Винницкой области - осужден на 15 лет за госизмену. Да, это тот, что сотрудничал с Шарием.
"Вспомним и народных депутатов Шуфрича и Шевченко, которым за это время объявили подозрение в госизмене. То есть, российское влияние было и остается в любой структуре. И в тех, которые критически важны для защиты Украины. Конечно, его надо минимизировать. Но почему-то именно НАБУ, которое расследует топ-коррупцию на самом высоком уровне, - вдруг стало угрозой из-за "российского следа". Настолько, что надо было уничтожить независимость Бюро и САП.
Возникает логичный вопрос: почему такая избирательность? Если речь действительно о безопасности государства - реакция должна была бы быть одинаковой. Очевидно, вопрос здесь вовсе не в российских влияниях? Может все же в защите своих от подозрений в коррупции?" - поднимают вопрос в АвтоМайдане.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібні дії а не блаблабла.
Українці дали і САП і НАБУ картбланш.
Нехай просто виконують спої посадові обов*язки і
просто №башать що оскаженілі по посадкам вищого рангу держслуюовців.
Для поліціантів і інших структрур які забажають їх, студентів, розігнати напишу одне.
В Україні є багато тих хто ексдроновод на фронті.
Нехай мають знати що з палицями, чи пляшками з запалювальною сумішю, проти розганяючих студентів не будуть виступати.
Все буде веселіше і жосткіше.
Лідор ********** зі своїми посіпаками сильно загрався. Він вирішив, якщо в Європі його приймають, скрізь руку тиснуть, то і очі закриють.