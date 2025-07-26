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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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НАБУ и САП обвиняют в "российском влиянии", хотя есть громкие дела о государственной измене и среди силовиков. Почему такая избирательность? - АвтоМайдан

С какими плакатами вышли украинцы в городах против закона о НАБУ и САП

Главным аргументом для ликвидации независимости НАБУ и САП стали обвинения в "российских влияниях". Но если посмотреть на громкие дела, то за последние 3,5 года немало случаев госизмены было и среди силовиков.

На это обращает внимание сообщество АвтоМайдан, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, такие случаи фиксировались в СБУ, прокуратуре, полиции. Но никакой системной реакции, перезагрузки или ограничения деятельности, как с НАБУ, не было.

Далее АвтоМайдан приводит лишь некоторые примеры.

СБУ

  • Задержали руководителя регионального управления СБУ (до марта 2022 года), который работал на спецслужбы рф - передавал данные с гостайны.
  • Подполковник СБУ сливал врагу тайную информацию, в частности схемы блокпостов и документы.
  • Еще один руководитель регионального управления СБУ (до мая 2022 года) - подозревается в госизмене.
  • Из недавнего - задержание топовой "крысы" фсб. В отношении начальника Штаба Антитеррористического центра СБУ задокументировано 14 эпизодов сотрудничества с врагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 70 "Слуг народа" против нового закона о НАБУ и САП, потому что боятся "мести", - FT

Органы прокуратуры

"Руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман получил пожизненное за то, что передавал рф координаты позиций украинских военных", - напоминает АвтоМайдан.

Правоохранительные органы

Экс-начальник полиции Винницкой области - осужден на 15 лет за госизмену. Да, это тот, что сотрудничал с Шарием.

"Вспомним и народных депутатов Шуфрича и Шевченко, которым за это время объявили подозрение в госизмене. То есть, российское влияние было и остается в любой структуре. И в тех, которые критически важны для защиты Украины. Конечно, его надо минимизировать. Но почему-то именно НАБУ, которое расследует топ-коррупцию на самом высоком уровне, - вдруг стало угрозой из-за "российского следа". Настолько, что надо было уничтожить независимость Бюро и САП.

Возникает логичный вопрос: почему такая избирательность? Если речь действительно о безопасности государства - реакция должна была бы быть одинаковой. Очевидно, вопрос здесь вовсе не в российских влияниях? Может все же в защите своих от подозрений в коррупции?" - поднимают вопрос в АвтоМайдане.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

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Автор: 

НАБУ (4444) шпионаж (1432) САП (2222)


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Топ комментарии
+13
А чому Баканова не арештували ? Він напустив фсбєшників до СБУ - і йому все з рук зійшло
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26.07.2025 14:25 Ответить
+7
Головні зрадники України це дЕрьмак, Zе, Татаров, уся жОПа та Слуги *****.
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26.07.2025 14:26 Ответить
+7
Тому шо він копирсався з Ze у котячому лайні в одній песочниці.
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26.07.2025 14:28 Ответить
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А чому Баканова не арештували ? Він напустив фсбєшників до СБУ - і йому все з рук зійшло
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26.07.2025 14:25 Ответить
Тому шо він копирсався з Ze у котячому лайні в одній песочниці.
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26.07.2025 14:28 Ответить
Тому, що чиновники - свої, а НАБУ - чужі. Це саоїм можна тихерько за кордон виїхати, чи в ліс піти. Навіть якщо їх в рази більше, ніж таких же набушників.
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26.07.2025 14:25 Ответить
Головні зрадники України це дЕрьмак, Zе, Татаров, уся жОПа та Слуги *****.
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26.07.2025 14:26 Ответить
А вони шо роблять?
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26.07.2025 14:44 Ответить
Ще раз напишу.
Потрібні дії а не блаблабла.
Українці дали і САП і НАБУ картбланш.
Нехай просто виконують спої посадові обов*язки і
просто №башать що оскаженілі по посадкам вищого рангу держслуюовців.
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26.07.2025 14:30 Ответить
Ще раз напишу. Ніякого кардбланшу поки не має, закон 12414 зеленським підписаний і він чинний.
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26.07.2025 14:38 Ответить
Ну то і протести з картоном певне чинні.
Для поліціантів і інших структрур які забажають їх, студентів, розігнати напишу одне.
В Україні є багато тих хто ексдроновод на фронті.
Нехай мають знати що з палицями, чи пляшками з запалювальною сумішю, проти розганяючих студентів не будуть виступати.
Все буде веселіше і жосткіше.
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26.07.2025 14:46 Ответить
Бо набу і сап, це проєвропейська інтеграція України. Що цій владі не потрібно. І як бонус, вивести з під удару, своїх людей, на які вже є справи. А так як справ ну дуже багато, то вирішили легше повністю зруйнувати набу і сап як незалежні органи.

Лідор ********** зі своїми посіпаками сильно загрався. Він вирішив, якщо в Європі його приймають, скрізь руку тиснуть, то і очі закриють.
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26.07.2025 14:30 Ответить
Стоп, а чого ж ота спільнота "Автомайдан" раптом(???) забула про злив операції "Авеню" по вагрнерівцям, яку злив САМ ЗЕлупа і відверто це підтвердив? Чому всі так обережно "забувають" про головного крота і його Буратіну в владі? Що, ще глазоньки не прорізались чи...сцикотно? В 13-му і 14-му було не так страшно чи тоді у вас була інша спільнота?
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26.07.2025 14:34 Ответить
А вместо ремонта дорог и тротуаров во время войны сколько можно было бы дронов закупить. А если бы успешный менеджер резников покупал в ЗСУ яйца не по 17 грн./кг., а хотя бы по 15, то сколько еще можно было бы всего для армии закупить
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26.07.2025 14:39 Ответить
Країні потрібна етнічна чистка в Кабміні та всіх без винятку державних органах та службах. 80% посад мають займати етнічні українці - пропорційно до етнічного складу населення. Повторюю! В "першій сотні" депутатів зєлєнского 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (арахамія), 1 негр (Бєлєнюк) і всього 8 етнічних українців. Саме чужинці приймають диктаторські закони, розкрадають Україну і готові її продати тому хто більше заплатить. Такий стан негайно потрібно виправляти.
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26.07.2025 14:45 Ответить
як тільки українське суспільство прокидається ,одразу теза на кремлівський вплив , нах...ваші 🤡 кремлівсько- ОПівські наративи ...люди вже інші, та і чиновникі теж почали розуміти ,шо їх дітям та онукам, за кордон буде засть ,з такою військовою диктатурою шо зеленська шобла влаштовує ...
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26.07.2025 14:47 Ответить
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26.07.2025 15:13 Ответить
А хто св"ятий?
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26.07.2025 15:15 Ответить
Конопля проданная в Узбекистан это зрада и коррупция,а 6 лет работы на агента фсб сивковича и махинации с лотереями и автодром это патриотизм и геройство.
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26.07.2025 15:15 Ответить
Так і є.... Слабо отсосника сівковича- гетьманцева заарештувати!!!!
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26.07.2025 15:21 Ответить
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26.07.2025 15:40 Ответить
ЗЕленський після 2014 року бував в Москві?Чи міг він бути завербований?Міг У Єрмака,кажуть,тато в минулому ФСБшник(бувших не буває)? Чи може Єрмак працювати на рашу?100%.Чому СБУ не відпрацьовує ці питання,а тут російський вплив в НАБУ.Захотіли ЗЕлені козли взяти під контроль НАБУ,використовуючи Малюка але обісралися,а бризки Україну загадили.
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26.07.2025 15:40 Ответить
Якщо там "расіський слід" чому ніхто не заарештований?? Де докази мразь ЗЕлена!?
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26.07.2025 15:41 Ответить
Чому набу і сап шиють російський вплив? А тому, що крадун кичить - тримайте крадуна! Насправді зєля з шоблою єрмаків гадять на користь паРаші. А європейські антикорупційні структури вийшли на зелених єрмаків. От це і є головна причина цих подій - зєля зайорзав, злякавсь викриття у зраді по 111-й(довічне з конфіскацією)
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26.07.2025 16:09 Ответить
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26.07.2025 16:14 Ответить
 
 