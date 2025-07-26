НАБУ и САП обвиняют в "российском влиянии", хотя есть громкие дела о государственной измене и среди силовиков. Почему такая избирательность? - АвтоМайдан

Главным аргументом для ликвидации независимости НАБУ и САП стали обвинения в "российских влияниях". Но если посмотреть на громкие дела, то за последние 3,5 года немало случаев госизмены было и среди силовиков.

На это обращает внимание сообщество АвтоМайдан, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, такие случаи фиксировались в СБУ, прокуратуре, полиции. Но никакой системной реакции, перезагрузки или ограничения деятельности, как с НАБУ, не было.

Далее АвтоМайдан приводит лишь некоторые примеры.

СБУ

Задержали руководителя регионального управления СБУ (до марта 2022 года), который работал на спецслужбы рф - передавал данные с гостайны.

Подполковник СБУ сливал врагу тайную информацию, в частности схемы блокпостов и документы.

Еще один руководитель регионального управления СБУ (до мая 2022 года) - подозревается в госизмене.

Из недавнего - задержание топовой "крысы" фсб. В отношении начальника Штаба Антитеррористического центра СБУ задокументировано 14 эпизодов сотрудничества с врагом.

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Органы прокуратуры

"Руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман получил пожизненное за то, что передавал рф координаты позиций украинских военных", - напоминает АвтоМайдан.

Правоохранительные органы

Экс-начальник полиции Винницкой области - осужден на 15 лет за госизмену. Да, это тот, что сотрудничал с Шарием.

"Вспомним и народных депутатов Шуфрича и Шевченко, которым за это время объявили подозрение в госизмене. То есть, российское влияние было и остается в любой структуре. И в тех, которые критически важны для защиты Украины. Конечно, его надо минимизировать. Но почему-то именно НАБУ, которое расследует топ-коррупцию на самом высоком уровне, - вдруг стало угрозой из-за "российского следа". Настолько, что надо было уничтожить независимость Бюро и САП.

Возникает логичный вопрос: почему такая избирательность? Если речь действительно о безопасности государства - реакция должна была бы быть одинаковой. Очевидно, вопрос здесь вовсе не в российских влияниях? Может все же в защите своих от подозрений в коррупции?" - поднимают вопрос в АвтоМайдане.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.