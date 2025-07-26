Около 70 "Слуг народа" против нового закона Зеленского о НАБУ и САП, потому что боятся "мести", - FT

В парламентской фракции "Слуга народа" растет сопротивление принятию нового законопроекта, который должен вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что около 70 депутатов правящей партии выразили опасения, что восстановленные полномочия антикоррупционных органов могут использовать для "мести". Это ставит под угрозу реализацию обещания президента Владимира Зеленского отменить им же подписанный противоречивый закон, который подчинял НАБУ и САП Офису генпрокурора.

Три человека, приближенные к президенту, подтвердили, что во фракции растет недовольство из-за опасений потенциальной "мести" со стороны антикоррупционных органов.

"Люди боятся быть несправедливо привлеченными к ответственности как способ расправы", - отметил один из руководителей фракции "Слуга народа".

Новая попытка рассмотрения законопроекта ожидается 31 июля. Но из-за внутреннего сопротивления голосование может перенести или запланировать на период, когда в зале будет минимальное количество депутатов. Один из чиновников не исключил, что некоторые парламентарии могут даже сложить мандаты, чтобы не поддерживать инициативу.

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Причиной беспокойства якобы стали, в частности, публичные заявления главы САП Александра Клименко. В интервью "Суспільному" он сообщил, что его ведомство "собирает всю информацию" об обстоятельствах принятия первого законопроекта, который подчинил САП и НАБУ генпрокурору.

"Мы проанализируем все события и претензии к нам, воссоздадим хронологию секунда за секундой", - заявил Клименко.

В комментарии FT он подчеркнул, что НАБУ и САП действуют исключительно в рамках закона: "Только те, кто причастен к коррупции, имеют основания бояться наших расследований".

Первый закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов, принят парламентом 263 голосами и подписан президентом Зеленским. Это вызвало один из крупнейших политических кризисов в Украине с начала полномасштабного вторжения - с протестами и жесткой реакцией со стороны западных партнеров.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.