Около 70 "Слуг народа" против нового закона Зеленского о НАБУ и САП, потому что боятся "мести", - FT
В парламентской фракции "Слуга народа" растет сопротивление принятию нового законопроекта, который должен вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что около 70 депутатов правящей партии выразили опасения, что восстановленные полномочия антикоррупционных органов могут использовать для "мести". Это ставит под угрозу реализацию обещания президента Владимира Зеленского отменить им же подписанный противоречивый закон, который подчинял НАБУ и САП Офису генпрокурора.
Три человека, приближенные к президенту, подтвердили, что во фракции растет недовольство из-за опасений потенциальной "мести" со стороны антикоррупционных органов.
"Люди боятся быть несправедливо привлеченными к ответственности как способ расправы", - отметил один из руководителей фракции "Слуга народа".
Новая попытка рассмотрения законопроекта ожидается 31 июля. Но из-за внутреннего сопротивления голосование может перенести или запланировать на период, когда в зале будет минимальное количество депутатов. Один из чиновников не исключил, что некоторые парламентарии могут даже сложить мандаты, чтобы не поддерживать инициативу.
Причиной беспокойства якобы стали, в частности, публичные заявления главы САП Александра Клименко. В интервью "Суспільному" он сообщил, что его ведомство "собирает всю информацию" об обстоятельствах принятия первого законопроекта, который подчинил САП и НАБУ генпрокурору.
"Мы проанализируем все события и претензии к нам, воссоздадим хронологию секунда за секундой", - заявил Клименко.
В комментарии FT он подчеркнул, что НАБУ и САП действуют исключительно в рамках закона: "Только те, кто причастен к коррупции, имеют основания бояться наших расследований".
Первый закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов, принят парламентом 263 голосами и подписан президентом Зеленским. Это вызвало один из крупнейших политических кризисов в Украине с начала полномасштабного вторжения - с протестами и жесткой реакцией со стороны западных партнеров.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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І це НЕ ПОМСТА.
Просто так треба. Для майбутнього України.
Вы правда связываете майбутьне України з діяльностью, в сегоднешнем составе, НАБУ, САП и их друга ВАКС.
Да и Шабунина и
Притулы?
З чотирьох речень зрозуміло?
фігурують у кримінальних справах, антикорупційних органів......
а шо сі сталося?
тимошенчиху можна ще на влк обнулити.
тнів партії Зєлєнского фактични визнали, що за фактом є злочинцями-корупціонерами. Клименко ж запевнив чітко:"Лише ті, хто причетний до корупції, мають підстави боятися наших розслідувань". Джерело: https://censor.net/ua/n3565375
Так сказав президент Словаччини КИСКА, коли парламент не хотив відправити у відставку перший КАБМИН Фіцо. Чи відставка чи нові вибори . І парламент відправив Фіцо у відставку
а маємо діло з клованом - тут важливо не плутати
Він щось подав, він щось почув... А з результату лише піар
«Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ; и начал подыскивать здесь себе постоянную резиденцию»
резиденцію ще могли купити , щоб там тайно вести перемовини з не українцями Арахамією, умеровим, Ермаком БЕЗ ПРОСЛУШКИ
ТРЕБА за резиденцією установити відеоспостереження
А я вважаю, що землячество зіграло роль у Мустафи Джемільова. Тому що умєров, не дивлячись на критику, розтоптав АОЗ, поставив ще одного чабана жуматділова туди. Сам же переганяв через прикордонників 27 млрд на закупку зброї через польські прокладки. І НАБУ могло вести по цим оборудкам справу. . Треба було рятувати земелю, і розчавити НАБУ. Тому не вірю Джемільову, як і Юлі. Два чобота пара...
Ось чому Тимошенко голосувала за закон про НАБУ: правда шокувала всіх | Саакян https://www.youtube.com/@oleh_saakian @oleh_saakian
https://youtu.be/tjAN9WxB93s?si=wUyXi92CGfuPlGt8
усіх голосувавших розібрав по кісткам
Його шанувальник Зєльонкін із челяддю матимуть той самий "сюрприз".
гарному слузі гарний каштан!
Він зробив дурницю яку вже виправити не вдасться , що б він там не робив далі .
Зубну пасту назад в тюбик не заштовхнеш !
В півника з неголеним убивцей..."
(Лесь Подеревянський "Гамлет або феномен датського кацвпізма")
Тому що вся владна піраміда існує і збагачується, самовідтворюється на корупції.
У владу пробиваються для зняття з населення - з лохів, кріпосних,... - корупційної ренти.
Корупція стала соціальним ліфтом "з грязі в князі". Весь каркас державності на корупції, яка починається з дитячого садочка, шкільництва і завершується як кузня кадрів придбанням дипломів -"корочєк" на їх жаргоні. Хоча должность отримують ще до "придбання корочек"
Корупція стала сімейним, родинним, клановим промислом - цілі сім'ї, родини стали і міцно закріпилися як потомственні корупціонери - ******* родова знать, дворянство 21-го століття.
Процес так глибоко проник у суспільний організм, що виходу майже немає...
Ті, які пропонують себе в президенти не стануть рубати гілляку на якій вони паразитують...
А населення...? Куда простому українці звертатися за справедливістю? До суду? До прокурора? ...
Війсьвослужбовці теж бояться загинути чи стати інвалідами, але вони діють і воюють.
Певне потрібно їх, цих депутатів, тимчасово підпорядковувати в штурмові підрозділи.
Після цього вони і самого "диявола" не будуть боятися.