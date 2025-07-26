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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Около 70 "Слуг народа" против нового закона Зеленского о НАБУ и САП, потому что боятся "мести", - FT

рада,украина,верховная

В парламентской фракции "Слуга народа" растет сопротивление принятию нового законопроекта, который должен вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что около 70 депутатов правящей партии выразили опасения, что восстановленные полномочия антикоррупционных органов могут использовать для "мести". Это ставит под угрозу реализацию обещания президента Владимира Зеленского отменить им же подписанный противоречивый закон, который подчинял НАБУ и САП Офису генпрокурора.

Три человека, приближенные к президенту, подтвердили, что во фракции растет недовольство из-за опасений потенциальной "мести" со стороны антикоррупционных органов.

"Люди боятся быть несправедливо привлеченными к ответственности как способ расправы", - отметил один из руководителей фракции "Слуга народа".

Новая попытка рассмотрения законопроекта ожидается 31 июля. Но из-за внутреннего сопротивления голосование может перенести или запланировать на период, когда в зале будет минимальное количество депутатов. Один из чиновников не исключил, что некоторые парламентарии могут даже сложить мандаты, чтобы не поддерживать инициативу.

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Причиной беспокойства якобы стали, в частности, публичные заявления главы САП Александра Клименко. В интервью "Суспільному" он сообщил, что его ведомство "собирает всю информацию" об обстоятельствах принятия первого законопроекта, который подчинил САП и НАБУ генпрокурору.

"Мы проанализируем все события и претензии к нам, воссоздадим хронологию секунда за секундой", - заявил Клименко.

В комментарии FT он подчеркнул, что НАБУ и САП действуют исключительно в рамках закона: "Только те, кто причастен к коррупции, имеют основания бояться наших расследований".

Первый закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов, принят парламентом 263 голосами и подписан президентом Зеленским. Это вызвало один из крупнейших политических кризисов в Украине с начала полномасштабного вторжения - с протестами и жесткой реакцией со стороны западных партнеров.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4444) САП (2222) Слуга народа (2646)


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Топ комментарии
+21
Вам просто ... "статевий орган бабушки".
І це НЕ ПОМСТА.
Просто так треба. Для майбутнього України.
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26.07.2025 09:44 Ответить
+19
Нічого дивного, 80 нардепів від слуг урода,
фігурують у кримінальних справах, антикорупційних органів......
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26.07.2025 09:44 Ответить
+15
Тобто 70 депутатнів партії Зєлєнского фактични визнали, що за фактом є злочинцями-корупціонерами. Клименко ж запевнив чітко:"Лише ті, хто причетний до корупції, мають підстави боятися наших розслідувань". Джерело: https://censor.net/ua/n3565375
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26.07.2025 09:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вам просто ... "статевий орган бабушки".
І це НЕ ПОМСТА.
Просто так треба. Для майбутнього України.
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26.07.2025 09:44 Ответить
Не, ну скажите честно. Ваше мнение.
Вы правда связываете майбутьне України з діяльностью, в сегоднешнем составе, НАБУ, САП и их друга ВАКС.
Да и Шабунина и Притулы?
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26.07.2025 10:14 Ответить
НАБУ, БЕБ, нацполіція, ВАКС, САП, притула-х.юла - це все має бути люструвано. Тільки не засовуванням у мусорний бак. А по справжньому. І на постійній основі.
З чотирьох речень зрозуміло?
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26.07.2025 10:42 Ответить
Депутатам краще сісти в тюрму ніж лягти в землю, хай краще бояться позасудових стихійних акцій протесту на свою голову.
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26.07.2025 11:38 Ответить
ти в школі навчався, чи лише трускавецький лікбез засвоїв?
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26.07.2025 10:43 Ответить
Не хотят голосовать? Надо купить им обратный билет на историческую родину в Альметьевск!
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26.07.2025 11:30 Ответить
Нічого дивного, 80 нардепів від слуг урода,
фігурують у кримінальних справах, антикорупційних органів......
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26.07.2025 09:44 Ответить
А тепер Потужний розведе руками. Типу, я зробив, що міг...
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26.07.2025 11:54 Ответить
які 3 дні раніше були "за"?
а шо сі сталося?
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26.07.2025 09:45 Ответить
Хтось обісрався
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26.07.2025 09:54 Ответить
навіть знаю хто
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26.07.2025 09:58 Ответить
Ой, як не хочеться відповідати за скоєне, а прийдеться
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26.07.2025 09:45 Ответить
Не вінуватий я, вони сами за гроші підписали... А єрмак оплатив.
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26.07.2025 09:53 Ответить
Агонія на щурячій фермі - регіонали це вже проходили.
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26.07.2025 09:46 Ответить
і це щє подруга моєї доньки на протест не виходила.
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26.07.2025 09:46 Ответить
зелену мерзоту вже давно пора стерти, навіть ригів вже перевершили!
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26.07.2025 09:46 Ответить
В такому випадку забусячити всіх, можна забити пару штук ше в тцк, і на 0.
тимошенчиху можна ще на влк обнулити.
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26.07.2025 09:47 Ответить
Тобто 70 депутатнів партії Зєлєнского фактични визнали, що за фактом є злочинцями-корупціонерами. Клименко ж запевнив чітко:"Лише ті, хто причетний до корупції, мають підстави боятися наших розслідувань". Джерело: https://censor.net/ua/n3565375
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26.07.2025 09:47 Ответить
Президент може розпустити парламент . І обʼявити нові вибори .
Так сказав президент Словаччини КИСКА, коли парламент не хотив відправити у відставку перший КАБМИН Фіцо. Чи відставка чи нові вибори . І парламент відправив Фіцо у відставку
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26.07.2025 09:47 Ответить
та то ж Президент,
а маємо діло з клованом - тут важливо не плутати
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26.07.2025 09:51 Ответить
Я підказую рішення як заставити депутатів повернути НАБУ і САП незалежність
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26.07.2025 09:54 Ответить
Молодці, гроші отримали, а зараз можна показати свою принципову позицію, та чекати грошей по новим методичкам
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26.07.2025 09:50 Ответить
Це до питання голосів.
Він щось подав, він щось почув... А з результату лише піар
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26.07.2025 09:52 Ответить
Арахамію треба арештувати - це російський крот . він товаришує з АБРАМОВИЧЕМ - агентом *****
«Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ; и начал подыскивать здесь себе постоянную резиденцию»

резиденцію ще могли купити , щоб там тайно вести перемовини з не українцями Арахамією, умеровим, Ермаком БЕЗ ПРОСЛУШКИ
ТРЕБА за резиденцією установити відеоспостереження
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26.07.2025 09:53 Ответить
Колись УПА таким покидькам - зрадникам готувала пулі. Коли приймали - уж дуже раділи. Прийшов час відповідати.
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26.07.2025 09:54 Ответить
Так, Вони усі зрадники .
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26.07.2025 09:55 Ответить
Вони бояться не помсти, а притягнення до відповідальності за корупцію. Це ж ясно усім. Тепер головний зелений дятел, який дуже спішив проштовхнути цей антидержавний закон сам розбирається, що з ними робити.
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26.07.2025 09:56 Ответить
нічого вони не бояться, просто прийшла вказівка не голосувати
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26.07.2025 11:08 Ответить
https://www.youtube.com/@Alex___ua @Alex___uahttps://www.youtube.com/watch?v=tjAN9WxB93s&lc=Ugx0eUJ5qUYTfIikcjJ4AaABAg 18 часов назад (изменено)

А я вважаю, що землячество зіграло роль у Мустафи Джемільова. Тому що умєров, не дивлячись на критику, розтоптав АОЗ, поставив ще одного чабана жуматділова туди. Сам же переганяв через прикордонників 27 млрд на закупку зброї через польські прокладки. І НАБУ могло вести по цим оборудкам справу. . Треба було рятувати земелю, і розчавити НАБУ. Тому не вірю Джемільову, як і Юлі. Два чобота пара...
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26.07.2025 09:58 Ответить
Цікаве відео
Ось чому Тимошенко голосувала за закон про НАБУ: правда шокувала всіх | Саакян https://www.youtube.com/@oleh_saakian ‪@oleh_saakian‬
https://youtu.be/tjAN9WxB93s?si=wUyXi92CGfuPlGt8

усіх голосувавших розібрав по кісткам
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26.07.2025 10:00 Ответить
А лома в сраці не боятся?
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26.07.2025 10:00 Ответить
"Вони бояться помсти". - А помсти українського народу вони не бояться?!
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26.07.2025 10:03 Ответить
А він є, той український народ?
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26.07.2025 11:24 Ответить
Це натяк, що його "придумав Лєнін"? Пуйло, правда, робив із того висновок, що такого народу, мовляв, нема… А тепер уже котрий рік воює з тим, чого нема, й ніяк не допетрає, в чому ж заковика.

Його шанувальник Зєльонкін із челяддю матимуть той самий "сюрприз".
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26.07.2025 11:42 Ответить
судячі з голосування ву 19р...то я з вами згодна на 100%
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26.07.2025 12:04 Ответить
Це яскравий доказ--"слуги -крадії" самі підтверджують,що вони шахраї,злодії.А скільки їх ще прихильників путіна -фашиста? Мудрий нарід сам собі вибрав брехунів,тупих неучів, шахраїв,злодіїв,та зрадників Але потерпає вся країна,як і від бомб,ракет,так і "наших хлопчиків" Для багатьох --,і це може бути доказом,що вони помилились,чи свідомо проголосували за цих фотографів і пробачте--шлюх.
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26.07.2025 10:04 Ответить
та яка тут помста? - справедливість...
гарному слузі гарний каштан!
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26.07.2025 10:05 Ответить
пропоную слугам острів Кріт - там прихисток для всіх критичян.
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26.07.2025 10:09 Ответить
Я так розумію це новий план ОПи, президент подав, але депутати не проголосували і слідуючи й вислів, ми демократична країна.
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26.07.2025 10:10 Ответить
І знову почався ---срач.
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26.07.2025 10:11 Ответить
Круто,тепер зеленський хороший,тому що вніс новий законопроект,а вр погана.Да здрявствуєт царь всія України.
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26.07.2025 10:21 Ответить
Я дуууже сумніваюсь що це додасть Зє балів .
Він зробив дурницю яку вже виправити не вдасться , що б він там не робив далі .
Зубну пасту назад в тюбик не заштовхнеш !
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26.07.2025 10:35 Ответить
Які бали?! Адекватні й так розуміли й розуміють, що то за чмо займає місце президента, а для фанатів блазня усе, що хрипун квартальний зробить - геніально.
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26.07.2025 11:26 Ответить
Починається старий, добре відомий і надійно відлагоджений балаган: актори призначені, ролі рописані, тексти розані.
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26.07.2025 10:23 Ответить
А як бджоли можуть проголосувати проти меду?!
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26.07.2025 10:24 Ответить
Слуги " д'явола " вам що так пісець що після перевиборів в парламент пісець, 90% вас буде за гратами разом з стефанчуком, це ваше майбутнє!!! Маю надію що вам не дадуть втекти!!!
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26.07.2025 10:26 Ответить
Вони ж так рукоплескали, що і зараз зостались мозолі на працьовитих руках, шо і знову до роботи?!
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26.07.2025 10:27 Ответить
"Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші за грою
В півника з неголеним убивцей..."
(Лесь Подеревянський "Гамлет або феномен датського кацвпізма")
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26.07.2025 10:29 Ответить
Люди, не радійте, нічого з цими покидьками, що голосували за горезвісний закон не буде. В кращому випадку віддадуть, як кістку 2-3 терпіл під розслідування і все. Всі головні режисери цієї вистави будуть на місцях і потужно проголосять про чергову перемогу над.... корупцією. А ще, через декілька років, деякі з вас проголосують за них знов. Круг замкнеться.
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26.07.2025 10:30 Ответить
Зрадники України, із служок у ВРУ та їм подібні ригоАНАЛИ, виконують вказівки зеленського, бо, сам то він, білий і пухнастий, разом з братами шиферами, міндічем, трубіциним, …. тому і всрався, нагадивши Україні, на очах усього Світу!
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26.07.2025 10:32 Ответить
От тільки вказівки то були не блазня, воно саме лялька на руці свого начальника, завгоспа ригівського.
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26.07.2025 11:28 Ответить
то на)(уя така Рада? на)(уя такі мандатовані? розпустити, чоловічу половину мобілізувати прямо під куполом і під Покровськ!
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26.07.2025 10:37 Ответить
Не треба плутати помсту з відповідальністю!
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26.07.2025 10:47 Ответить
Та нехай ідуть вони нах....уй, раніше потрібно було думати
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26.07.2025 11:23 Ответить
Зеленський і шобла з ОП на це і розраховує. Без 70 голосів слуг жоден закон не буде ухвалено, бо регіонали точно не будуть голосувати за те що може бути використано проти них.
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26.07.2025 11:29 Ответить
Правильно боятся,вся страна знает про баксы в конвертах в подкупольном пространстве,тут и дырок в квартирки сверлить не нужно - виновны все.
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26.07.2025 11:31 Ответить
Ось і вся правда
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26.07.2025 11:33 Ответить
Список будь ласка
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26.07.2025 11:42 Ответить
Таку "верховну раду" слід розігнати. Влада, вся владна піраміда, давно стала на шлях ЗАПЕРЕЧЕННЯ існування КОРУПЦІЇ.

Тому що вся владна піраміда існує і збагачується, самовідтворюється на корупції.

У владу пробиваються для зняття з населення - з лохів, кріпосних,... - корупційної ренти.

Корупція стала соціальним ліфтом "з грязі в князі". Весь каркас державності на корупції, яка починається з дитячого садочка, шкільництва і завершується як кузня кадрів придбанням дипломів -"корочєк" на їх жаргоні. Хоча должность отримують ще до "придбання корочек"

Корупція стала сімейним, родинним, клановим промислом - цілі сім'ї, родини стали і міцно закріпилися як потомственні корупціонери - ******* родова знать, дворянство 21-го століття.

Процес так глибоко проник у суспільний організм, що виходу майже немає...

Ті, які пропонують себе в президенти не стануть рубати гілляку на якій вони паразитують...

А населення...? Куда простому українці звертатися за справедливістю? До суду? До прокурора? ...
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26.07.2025 11:42 Ответить
Їба№улись напевне.
Війсьвослужбовці теж бояться загинути чи стати інвалідами, але вони діють і воюють.
Певне потрібно їх, цих депутатів, тимчасово підпорядковувати в штурмові підрозділи.
Після цього вони і самого "диявола" не будуть боятися.
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26.07.2025 11:51 Ответить
Це гадюче кубло вже давно треба було знешкодити...
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26.07.2025 11:53 Ответить
 
 