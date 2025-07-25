Послы G7 приветствовали обязательства Зеленского восстановить независимость НАБУ и САП и заявили, что "внимательно следят за развитием событий"
В пятницу, 25 июля, послы государств "Группы семи" приветствовали обязательства президента Владимира Зеленского восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов.
Об этом говорится в заявлении дипломатов в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата", - сказано в сообщении.
Послы G7 добавили, что продолжают "внимательно следить за развитием событий" и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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Їхня мета - це затягнути якомого довше війну, тому, що план по швидкий здачи України ,
і перетворення її території в "сіру зону" зірвався.
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7fgOjQ8TI
Коли ПЛЕНОЧКИ МИНДИЧА послушаю ?
Там будет FUCK через каждое слово
Російським агентам вдалося посісти надзвичайно важливу консультаційну роль у команді президентської кампанії Зеленського
2019 рік - Володимир Зеленський, політичний аутсайдер, висуває свою кандидатуру на посаду президента. Кулініч і Коен працюють консультантами його передвиборчої кампанії.
2019 рік - За фінансової підтримки Сівковича з Москви вони забезпечують кампанію "захищеними" телефонами, кібербезпекою та іншими послугами.
У міру того, як відносини між Коеном і Сівковичем поглиблювалися, молода телевізійна зірка стрімко виходила на політичну арену України завдяки своєму сатиричному шоу "Слуга народу".
Серед документів, які опинилися в розпорядженні The Sunday Times, є контракт на суму 185 250 доларів із лондонською фірмою Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Нібито ця компанія авторитетних британських експертів з питань безпеки мала забезпечити "особисту безпеку пана Володимира Зеленського, кандидата на майбутніх виборах президента України", включно з "кібербезпекою" та наданням семи "захищених" смартфонів для Зеленського та його команди.
В офіційному лобістському документі, поданому до Міністерства юстиції США, Коен заявив, що брав участь у кампанії Зеленського, а тепер працює на Баканова та адміністрацію президента загалом.
https://crime-ua.com/node/32042