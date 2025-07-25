Послы G7 приветствовали обязательства Зеленского восстановить независимость НАБУ и САП и заявили, что "внимательно следят за развитием событий"

В пятницу, 25 июля, послы государств "Группы семи" приветствовали обязательства президента Владимира Зеленского восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов.

Об этом говорится в заявлении дипломатов в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата", - сказано в сообщении.

Послы G7 добавили, что продолжают "внимательно следить за развитием событий" и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

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