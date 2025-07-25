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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Послы G7 приветствовали обязательства Зеленского восстановить независимость НАБУ и САП и заявили, что "внимательно следят за развитием событий"

Посли G7

В пятницу, 25 июля, послы государств "Группы семи" приветствовали обязательства президента Владимира Зеленского восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов.

Об этом говорится в заявлении дипломатов в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата", - сказано в сообщении.

Послы G7 добавили, что продолжают "внимательно следить за развитием событий" и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.

Читайте также: Прогресс стран-кандидатов в борьбе с коррупцией определяет темпы переговорного процесса по вступлению в ЕС, - МИД Австрии

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?": в Киеве четвертый день протестуют против ограничения независимости НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Автор: 

G7 (881) НАБУ (4427) САП (2222)


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Топ комментарии
+6
Привітання - це, звісно, добре, але привітання плюс дрином по горбу - було б, як благословіння.
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25.07.2025 23:22 Ответить
+5
А краще б посли G7 подали заяви у поліцію своїх країн, про викрадення та утримання їх силою громадянином Зеленським з спільниками.
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25.07.2025 23:20 Ответить
+4
Ішак буде годувати завтраками,система вже відпрацьована.
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25.07.2025 23:22 Ответить
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а тепер Янелох хоч вsEрися
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25.07.2025 23:17 Ответить
А краще б посли G7 подали заяви у поліцію своїх країн, про викрадення та утримання їх силою громадянином Зеленським з спільниками.
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25.07.2025 23:20 Ответить
Ішак буде годувати завтраками,система вже відпрацьована.
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25.07.2025 23:22 Ответить
Привітання - це, звісно, добре, але привітання плюс дрином по горбу - було б, як благословіння.
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25.07.2025 23:22 Ответить
Идиоты - вам обманут и посмеются над вашим дурошлепством.
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25.07.2025 23:27 Ответить
Цим (п)ослам G7 насправді по х#ю боротьба України з корупцією, (це просто прикриття намірів).
Їхня мета - це затягнути якомого довше війну, тому, що план по швидкий здачи України ,
і перетворення її території в "сіру зону" зірвався.
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25.07.2025 23:31 Ответить
Наївні чи прикидаються?
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25.07.2025 23:36 Ответить
Так дипломати ж.
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25.07.2025 23:38 Ответить
Тобто можна перекласти як дивись же, ****, не збреши?
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25.07.2025 23:40 Ответить
Саме так.
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26.07.2025 00:14 Ответить
наївні прикидаються 😊
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25.07.2025 23:43 Ответить
Гундосу почвару черговий раз мокнули мордою в зелене лайно...
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25.07.2025 23:38 Ответить
Сатисфакція за позавчорашнє приниження, коли їх тримали у замкненій кімнаті, відібравши телефони? 🤔
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25.07.2025 23:41 Ответить
"Я этих украинцев в рот е@л!" На пленках НАБУ голоса Зеленского и Миндича признаются в преступлениях

https://www.youtube.com/watch?v=Uc7fgOjQ8TI
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25.07.2025 23:41 Ответить
Интересно - як вони його привитають
Коли ПЛЕНОЧКИ МИНДИЧА послушаю ?
Там будет FUCK через каждое слово
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25.07.2025 23:43 Ответить
Ми теж стежим за виборами нового Президента Украини.
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25.07.2025 23:54 Ответить
Володимир Сівкович і Олег Кулініч: ворожа агентура в оточенні Зеленського12/02/2025

Російським агентам вдалося посісти надзвичайно важливу консультаційну роль у команді президентської кампанії Зеленського

2019 рік - Володимир Зеленський, політичний аутсайдер, висуває свою кандидатуру на посаду президента. Кулініч і Коен працюють консультантами його передвиборчої кампанії.

2019 рік - За фінансової підтримки Сівковича з Москви вони забезпечують кампанію "захищеними" телефонами, кібербезпекою та іншими послугами.

У міру того, як відносини між Коеном і Сівковичем поглиблювалися, молода телевізійна зірка стрімко виходила на політичну арену України завдяки своєму сатиричному шоу "Слуга народу".

Серед документів, які опинилися в розпорядженні The Sunday Times, є контракт на суму 185 250 доларів із лондонською фірмою Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Нібито ця компанія авторитетних британських експертів з питань безпеки мала забезпечити "особисту безпеку пана Володимира Зеленського, кандидата на майбутніх виборах президента України", включно з "кібербезпекою" та наданням семи "захищених" смартфонів для Зеленського та його команди.

В офіційному лобістському документі, поданому до Міністерства юстиції США, Коен заявив, що брав участь у кампанії Зеленського, а тепер працює на Баканова та адміністрацію президента загалом.

https://crime-ua.com/node/32042
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26.07.2025 00:13 Ответить
 
 