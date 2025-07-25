Посли G7 привітали зобов’язання Зеленського відновити незалежність НАБУ та САП та заявили, що "уважно стежать за розвитком подій"
У п'ятницю, 25 липня, посли держав "Групи семи" привітали зобов’язання президента Володимира Зеленського відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів.
Про це йдеться у заяві дипломатів в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату", - сказано в повідомленні.
Посли G7 додали, що продовжують "уважно стежити за розвитком подій" і чекають на швидке ухвалення закону Верховною Радою.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
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Їхня мета - це затягнути якомого довше війну, тому, що план по швидкий здачи України ,
і перетворення її території в "сіру зону" зірвався.
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7fgOjQ8TI
Російським агентам вдалося посісти надзвичайно важливу консультаційну роль у команді президентської кампанії Зеленського
2019 рік - Володимир Зеленський, політичний аутсайдер, висуває свою кандидатуру на посаду президента. Кулініч і Коен працюють консультантами його передвиборчої кампанії.
2019 рік - За фінансової підтримки Сівковича з Москви вони забезпечують кампанію "захищеними" телефонами, кібербезпекою та іншими послугами.
У міру того, як відносини між Коеном і Сівковичем поглиблювалися, молода телевізійна зірка стрімко виходила на політичну арену України завдяки своєму сатиричному шоу "Слуга народу".
Серед документів, які опинилися в розпорядженні The Sunday Times, є контракт на суму 185 250 доларів із лондонською фірмою Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Нібито ця компанія авторитетних британських експертів з питань безпеки мала забезпечити "особисту безпеку пана Володимира Зеленського, кандидата на майбутніх виборах президента України", включно з "кібербезпекою" та наданням семи "захищених" смартфонів для Зеленського та його команди.
В офіційному лобістському документі, поданому до Міністерства юстиції США, Коен заявив, що брав участь у кампанії Зеленського, а тепер працює на Баканова та адміністрацію президента загалом.
https://crime-ua.com/node/32042
Таки да - за зеленським треба слідкувати. Це той ще шахрай і брехун.