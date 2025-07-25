"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?": у Києві четвертий день поспіль протестують проти обмеження незалежності НАБУ та САП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві четвертий день поспіль відбуваються акції проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів - НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW та hromadske.

У столиці люди зібралися на акцію біля театру Франка. Вони тримали в руках плакати з надписами: "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?", "Корупція атакує першою", "Кожен з нас президент і ми кажемо скасуй 12414" та іншими.

Окрім цього, у Києві анонсували масштабний мітинг на 30-те липня - за день до розгляду законопроєкту, поданого президентом Володимиром Зеленським.

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