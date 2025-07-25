"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?": у Києві четвертий день поспіль протестують проти обмеження незалежності НАБУ та САП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві четвертий день поспіль відбуваються акції проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів - НАБУ та САП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW та hromadske.
У столиці люди зібралися на акцію біля театру Франка. Вони тримали в руках плакати з надписами: "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?", "Корупція атакує першою", "Кожен з нас президент і ми кажемо скасуй 12414" та іншими.
Окрім цього, у Києві анонсували масштабний мітинг на 30-те липня - за день до розгляду законопроєкту, поданого президентом Володимиром Зеленським.
Топ коментарі
+6 Ihor Opatsa
показати весь коментар25.07.2025 23:03 Відповісти Посилання
+5 фома фоммич #577697
показати весь коментар25.07.2025 23:23 Відповісти Посилання
+4 Bogdan #603107
показати весь коментар25.07.2025 23:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
призвичаїлись до корупції ?
.
Тут я прочитав, що 70 нардепів Слуг Народу відмовляються голосувати за законопроект по НАБУ і САП, бо вимагають гарантій..
Гарантій безпеки, що НАБУ їх не буде чіпати! ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ??? СЕРЙОЗНО???
А ви там не ахєрєлі всі від безкарності?? Бігом у Верховну Раду і виправляйте свої косяки!! 🤦♂️
.
про чортів на Банковій - "поширюй поки ще є слово"
А в рублях чи шекелях мабуть достатньо.
Зеленого крадія до відповідальності.
Навіть колір різний.
То не мені окуляри потрібні, а тобі лікувальні *******, курва ти продажна.
Твої сусіди, роботодавці знають, хто ти і за кого?
А що буде, коли узнають?
Дивляись з чого різали картонки. 😁
А цей дебіл вважає, що таємна масонська ложа купила молодь і роздала їй однакові картонки з таємного склада.
У часи соцмереж жоден протест вже не є стихійним, а є по суті флешмобом. І про все можна домовитися за 1 годину до виходу.
Просто їде ЗЄ на Рамшиайн, а там йому публічно висувають звинувачення та повістку у суд.
то відповідь така - нічього не вартує підпис клована.
дуже гірка помилка вийшла.. - щє не одно покоління українців буде це зелене лайно відхаркувати.
хотілось би сказати, що не кровью, але тоді пазл не складається...
молоді висказали своє фе - тобто надія є!
А що, пару постів у соцмережах, і погнали усе трощити. А саме смішно що ті "діти" награються і підуть собі, а розгрібати все лайно кому?
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7fgOjQ8TI
дедушок ленін видумував Україну!
така от кацанява байка, а ім шо не втули, все зайде...