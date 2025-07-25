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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?": у Києві четвертий день поспіль протестують проти обмеження незалежності НАБУ та САП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві четвертий день поспіль відбуваються акції проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів - НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW та hromadske.

У столиці люди зібралися на акцію біля театру Франка. Вони тримали в руках плакати з надписами: "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?", "Корупція атакує першою", "Кожен з нас президент і ми кажемо скасуй 12414" та іншими.

Окрім цього, у Києві анонсували масштабний мітинг на 30-те липня - за день до розгляду законопроєкту, поданого президентом Володимиром Зеленським.

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

Дивіться також: Четвертий день протестів проти закону про НАБУ і САП: українці вийшли у Києві та інших містах. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5310) Київ (19932) протест (2427) САП (2390)


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Топ коментарі
+6
Киянам , Молоді - респект і батьківська повага! Ви - наша гордість! З такою Молоддю ми вистоїмо, переможемо і відбудуємо Велику Україну!...
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25.07.2025 23:03 Відповісти
+5
на жаль,Ви праві.харкати кровю будемо десятиліттями.я думаю,Господь нас карає за наш кретинізм в квітні 19-го..і я теж в цьому замісі.хоча криком кричав до всіх знайомих,не робити фатальної помилки..*** там послухали.а тепер моє місто під дронами,а всі хто сраку рвав за зебіла-четвертий рік по Європам катаються.
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25.07.2025 23:23 Відповісти
+4
Павло Розенко-

Тут я прочитав, що 70 нардепів Слуг Народу відмовляються голосувати за законопроект по НАБУ і САП, бо вимагають гарантій..

Гарантій безпеки, що НАБУ їх не буде чіпати! ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ??? СЕРЙОЗНО???

А ви там не ахєрєлі всі від безкарності?? Бігом у Верховну Раду і виправляйте свої косяки!! 🤦‍♂️
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25.07.2025 23:07 Відповісти
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Киянам , Молоді - респект і батьківська повага! Ви - наша гордість! З такою Молоддю ми вистоїмо, переможемо і відбудуємо Велику Україну!...
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25.07.2025 23:03 Відповісти
Дорогенькі для мене вже внучата за віком - Ви просто надихаєте ще пожити й дочекатися до перемоги - уклін вам!!! Повага й подяка за Україну!
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25.07.2025 23:09 Відповісти
чому не ходять старі ?

призвичаїлись до корупції ?

.
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25.07.2025 23:20 Відповісти
не знаю - тому що вони дивилися с упаєнієм Слугу Народа. Я бачила їх, як вони на нього чекали , це такий був жах -Україна здуріла!
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25.07.2025 23:32 Відповісти
Павло Розенко-

Тут я прочитав, що 70 нардепів Слуг Народу відмовляються голосувати за законопроект по НАБУ і САП, бо вимагають гарантій..

Гарантій безпеки, що НАБУ їх не буде чіпати! ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ??? СЕРЙОЗНО???

А ви там не ахєрєлі всі від безкарності?? Бігом у Верховну Раду і виправляйте свої косяки!! 🤦‍♂️
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25.07.2025 23:07 Відповісти
Юлія стара бл@ть, є в тому списку ?!
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25.07.2025 23:11 Відповісти
Юля не з сн
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25.07.2025 23:13 Відповісти
ВОНА вічно молодая !

.
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25.07.2025 23:22 Відповісти
И за шо у тебя така лична неприязнь?
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25.07.2025 23:44 Відповісти
абсолютно я це пророкувла https://www.youtube.com/watch?v=0YnTZHWvcLo&amp;list=RD0YnTZHWvcLo&amp;start_radio=1
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25.07.2025 23:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YnTZHWvcLo&list=RD0YnTZHWvcLo&start_radio=1

про чортів на Банковій - "поширюй поки ще є слово"
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25.07.2025 23:17 Відповісти
З 21 травня 2024 року нічого!
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25.07.2025 23:08 Відповісти
То в гривнях нічого.
А в рублях чи шекелях мабуть достатньо.
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25.07.2025 23:40 Відповісти
Люди, я Вас люблю!
Зеленого крадія до відповідальності.
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25.07.2025 23:09 Відповісти
Сотня людей з однаковими картонками. Хм. Що це мені нагадує?
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25.07.2025 23:10 Відповісти
А зазвичай картонки такі різні. 😁
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25.07.2025 23:13 Відповісти
Не в цій країні.
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25.07.2025 23:14 Відповісти
Це ти не у тій країні.

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25.07.2025 23:15 Відповісти
Покажи хоч на одному фото "однакові картонки", мудило.
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25.07.2025 23:16 Відповісти
На останньому фото подивись, мудило.
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25.07.2025 23:20 Відповісти
Жодної однакової, відсос ригівський.
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25.07.2025 23:21 Відповісти
Окуляри одінь, дятел.
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25.07.2025 23:23 Відповісти
Ще раз - жодної однакової.
Навіть колір різний.

То не мені окуляри потрібні, а тобі лікувальні *******, курва ти продажна.

Твої сусіди, роботодавці знають, хто ти і за кого?
А що буде, коли узнають?
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25.07.2025 23:27 Відповісти
Та ні, колір у всіх однаковий, тільки одна біла. Може у тебе діабет?
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25.07.2025 23:29 Відповісти
а картон різних кольорів буває?
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25.07.2025 23:32 Відповісти
Герхард стверджує, що буває.
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25.07.2025 23:34 Відповісти
Буває. І на фото це добре видно. Різна фактура, щільність, колір, написи від руки різним почерком та різними маркерами.
Дивляись з чого різали картонки. 😁

А цей дебіл вважає, що таємна масонська ложа купила молодь і роздала їй однакові картонки з таємного склада.
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25.07.2025 23:35 Відповісти
На стихійних мітингах люди пишуть гасла і на картоні, і на дерев'яних щитах, і на папері - на чому завгодно. А це схоже на кимось організований мітинг на картонно-руберойдному заводі, де взяли рулон картону і порізали його на різні за розмірами куски.
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25.07.2025 23:40 Відповісти
Чувак, ти відстав від часу років на 10. Десь на Антимайдані застряг, коли вам друковані плакатики видавали.

У часи соцмереж жоден протест вже не є стихійним, а є по суті флешмобом. І про все можна домовитися за 1 годину до виходу.
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25.07.2025 23:43 Відповісти
Напевне так, як і за оплату. В соцмережах завжди багато таких пропозицій.
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25.07.2025 23:47 Відповісти
Напевно тебе на ці висери саме так і найняли.
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25.07.2025 23:51 Відповісти
Не рівняй всіх по собі. Я не продаюсь, а ти - дешевка.
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25.07.2025 23:54 Відповісти
Людям організовано нарізали картон, а потім кожен щось сам написав на ньому.
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25.07.2025 23:43 Відповісти
Шо тобі не подобается в Україні? Зібрав дупу до купи і з їбав звідсиля до параши.
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25.07.2025 23:53 Відповісти
це нагадує те,що Зезедента дупа підгорає.ймовірно,Захід замахався з корупцією влади,і вирішив зелене лайно таки прибрати
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25.07.2025 23:15 Відповісти
Ну для прибирання є не такі бурхливі методи.

Просто їде ЗЄ на Рамшиайн, а там йому публічно висувають звинувачення та повістку у суд.
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25.07.2025 23:32 Відповісти
Картонний майдан!
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25.07.2025 23:16 Відповісти
Де вони ***** однакові?
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25.07.2025 23:35 Відповісти
На фото.
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25.07.2025 23:44 Відповісти
тільки тей який сидить в залі на концерті 95 може вважати цього занюханого замориша за Президента України..
то відповідь така - нічього не вартує підпис клована.
дуже гірка помилка вийшла.. - щє не одно покоління українців буде це зелене лайно відхаркувати.
хотілось би сказати, що не кровью, але тоді пазл не складається...
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25.07.2025 23:16 Відповісти
на жаль,Ви праві.харкати кровю будемо десятиліттями.я думаю,Господь нас карає за наш кретинізм в квітні 19-го..і я теж в цьому замісі.хоча криком кричав до всіх знайомих,не робити фатальної помилки..*** там послухали.а тепер моє місто під дронами,а всі хто сраку рвав за зебіла-четвертий рік по Європам катаються.
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25.07.2025 23:23 Відповісти
але не тіряємо надії.
молоді висказали своє фе - тобто надія є!
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25.07.2025 23:29 Відповісти
хоча б один кретин із 73% признався, за кого голосував в квітні 19-го.може є такі?
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25.07.2025 23:17 Відповісти
всі пропустили другий тур 🙃
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25.07.2025 23:19 Відповісти
Може вони демобілізації вимагають? Їх просто не так розуміють.
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25.07.2025 23:18 Відповісти
А де баканов, а де його синок сбушник?
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25.07.2025 23:23 Відповісти
ніколи не варто називати зрадника України і відвертого ворога українського народу "паном".Пан .не дозволив б собі грабити власних працівників і ніколи б не заробляв на продажі їхньої одежі
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25.07.2025 23:23 Відповісти
Виднині будуємо в Україні не демократію, а охлократію.
А що, пару постів у соцмережах, і погнали усе трощити. А саме смішно що ті "діти" награються і підуть собі, а розгрібати все лайно кому?
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25.07.2025 23:26 Відповісти
Малюк розачярурав до крайності...
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25.07.2025 23:38 Відповісти
тільки, морди зелені, троньте студентів.
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25.07.2025 23:40 Відповісти
"Я этих украинцев в рот е@л!" На пленках НАБУ голоса Зеленского и Миндича признаются в преступлениях

https://www.youtube.com/watch?v=Uc7fgOjQ8TI
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25.07.2025 23:40 Відповісти
і в вагоні для скота, лежучі на соломі
дедушок ленін видумував Україну!
така от кацанява байка, а ім шо не втули, все зайде...
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25.07.2025 23:48 Відповісти
 
 