"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?": в Киеве четвертый день протестуют против ограничения независимости НАБУ и САП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве четвертый день подряд проходят акции против закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов - НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В столице люди собрались на акцию возле театра им. Ивана Франко. Они держали в руках плакаты с надписями: ""Чого вартує ваш підпис, пане президенте?", "Корупція атакує першою", "Кожен з нас президент і ми кажемо скасуй 12414" и другими.

Кроме этого, в Киеве анонсировали масштабный митинг на 30-е июля - за день до рассмотрения законопроекта, поданного президентом Владимиром Зеленским.

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