"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?": в Киеве четвертый день протестуют против ограничения независимости НАБУ и САП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве четвертый день подряд проходят акции против закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов - НАБУ и САП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В столице люди собрались на акцию возле театра им. Ивана Франко. Они держали в руках плакаты с надписями: ""Чого вартує ваш підпис, пане президенте?", "Корупція атакує першою", "Кожен з нас президент і ми кажемо скасуй 12414" и другими.
Кроме этого, в Киеве анонсировали масштабный митинг на 30-е июля - за день до рассмотрения законопроекта, поданного президентом Владимиром Зеленским.
Топ комментарии
+11 Ihor Opatsa
показать весь комментарий25.07.2025 23:03 Ответить Ссылка
+9 Наталия Гончар
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+8 Bogdan #603107
показать весь комментарий25.07.2025 23:07 Ответить Ссылка
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призвичаїлись до корупції ?
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Тут я прочитав, що 70 нардепів Слуг Народу відмовляються голосувати за законопроект по НАБУ і САП, бо вимагають гарантій..
Гарантій безпеки, що НАБУ їх не буде чіпати! ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ??? СЕРЙОЗНО???
А ви там не ахєрєлі всі від безкарності?? Бігом у Верховну Раду і виправляйте свої косяки!! 🤦♂️
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про чортів на Банковій - "поширюй поки ще є слово"
Ну, і ДержПрикСлужби, щоб кордони України, не були «прозорими» для злочинців?!?
А в рублях чи шекелях мабуть достатньо.
Зеленого крадія до відповідальності.
Навіть колір різний.
То не мені окуляри потрібні, а тобі лікувальні *******, курва ти продажна.
Твої сусіди, роботодавці знають, хто ти і за кого?
А що буде, коли узнають?
Дивляись з чого різали картонки. 😁
А цей дебіл вважає, що таємна масонська ложа купила молодь і роздала їй однакові картонки з таємного склада.
У часи соцмереж жоден протест вже не є стихійним, а є по суті флешмобом. І про все можна домовитися за 1 годину до виходу.
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський викрадає та утримує силою послів G7.
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський узурпував владу.
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський порушує Конституцію та громадянські права українців.
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський толерує корупцію та мародерство у своєму оточенні.
Тебе не бентежить, що діяльність диктатора Зеленського підриває обороноздатність та підтримку України Заходом.
Тебе картонки бентежать.
І хто ти після цього...
У Єрмака і Татарова багатий досвід у найманні непотрібу у боти та титушню.
У першому випадку йому потрібен медичний нагляд.
У другому гарні якісні ******* до госпіталізації.
Треба було тебе тільки трошки розкрутити, щоб ти побільше розкрився.
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Sсhool Bus
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Походу вас у лютому оптом купували. 😁
Три ватні боти в одній темі зареєстровані майже одночасно.
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Просто їде ЗЄ на Рамшиайн, а там йому публічно висувають звинувачення та повістку у суд.
то відповідь така - нічього не вартує підпис клована.
дуже гірка помилка вийшла.. - щє не одно покоління українців буде це зелене лайно відхаркувати.
хотілось би сказати, що не кровью, але тоді пазл не складається...
молоді висказали своє фе - тобто надія є!
по Дерібасовській треба прогулюватися постепенно!
діти вразили не по детскі - кожному і кожній обнімалка!
А що, пару постів у соцмережах, і погнали усе трощити. А саме смішно що ті "діти" награються і підуть собі, а розгрібати все лайно кому?
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7fgOjQ8TI
дедушок ленін видумував Україну!
така от кацанява байка, а ім шо не втули, все зайде...
1. Негайно б відкотив назад законопроект про підпорядкування НАБУ та САП генпрокурору.
Хочте незалежне НАБУ? Маєте. Жеріть своє гімно.
2. Відновив би призов усіх без винятку громадян віком 18-25, одночасно знявши бронь зі студентів ВИШів та їх викладачів.
Вимагаєте демократії без обмежень? Я вас почув і всі обмеження знімаю.
Але навіть на конкурсі опущених мудаків Зеленський зайняв би друге місце.
Бо є Єрмак...
щє діди є
а ті генофонд! та і ****** хочя б - але і цього нема...