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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?": в Киеве четвертый день протестуют против ограничения независимости НАБУ и САП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве четвертый день подряд проходят акции против закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов - НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В столице люди собрались на акцию возле театра им. Ивана Франко. Они держали в руках плакаты с надписями: ""Чого вартує ваш підпис, пане президенте?", "Корупція атакує першою", "Кожен з нас президент і ми кажемо скасуй 12414" и другими.

Кроме этого, в Киеве анонсировали масштабный митинг на 30-е июля - за день до рассмотрения законопроекта, поданного президентом Владимиром Зеленским.

протест в Киеве

протест в Киеве

протест в Киеве

Смотрите также: Четвертый день протестов против закона о НАБУ и САП: украинцы вышли в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4427) Киев (25917) протест (5884) САП (2222)


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Топ комментарии
+11
Киянам , Молоді - респект і батьківська повага! Ви - наша гордість! З такою Молоддю ми вистоїмо, переможемо і відбудуємо Велику Україну!...
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25.07.2025 23:03 Ответить
+9
Дорогенькі для мене вже внучата за віком - Ви просто надихаєте ще пожити й дочекатися до перемоги - уклін вам!!! Повага й подяка за Україну!
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25.07.2025 23:09 Ответить
+8
Павло Розенко-

Тут я прочитав, що 70 нардепів Слуг Народу відмовляються голосувати за законопроект по НАБУ і САП, бо вимагають гарантій..

Гарантій безпеки, що НАБУ їх не буде чіпати! ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ??? СЕРЙОЗНО???

А ви там не ахєрєлі всі від безкарності?? Бігом у Верховну Раду і виправляйте свої косяки!! 🤦‍♂️
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25.07.2025 23:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Киянам , Молоді - респект і батьківська повага! Ви - наша гордість! З такою Молоддю ми вистоїмо, переможемо і відбудуємо Велику Україну!...
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25.07.2025 23:03 Ответить
Дорогенькі для мене вже внучата за віком - Ви просто надихаєте ще пожити й дочекатися до перемоги - уклін вам!!! Повага й подяка за Україну!
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25.07.2025 23:09 Ответить
чому не ходять старі ?

призвичаїлись до корупції ?

.
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25.07.2025 23:20 Ответить
не знаю - тому що вони дивилися с упаєнієм Слугу Народа. Я бачила їх, як вони на нього чекали , це такий був жах -Україна здуріла!
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25.07.2025 23:32 Ответить
Павло Розенко-

Тут я прочитав, що 70 нардепів Слуг Народу відмовляються голосувати за законопроект по НАБУ і САП, бо вимагають гарантій..

Гарантій безпеки, що НАБУ їх не буде чіпати! ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ??? СЕРЙОЗНО???

А ви там не ахєрєлі всі від безкарності?? Бігом у Верховну Раду і виправляйте свої косяки!! 🤦‍♂️
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25.07.2025 23:07 Ответить
Юлія стара бл@ть, є в тому списку ?!
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25.07.2025 23:11 Ответить
Юля не з сн
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25.07.2025 23:13 Ответить
ВОНА вічно молодая !

.
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25.07.2025 23:22 Ответить
И за шо у тебя така лична неприязнь?
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25.07.2025 23:44 Ответить
абсолютно я це пророкувла https://www.youtube.com/watch?v=0YnTZHWvcLo&amp;list=RD0YnTZHWvcLo&amp;start_radio=1
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25.07.2025 23:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YnTZHWvcLo&list=RD0YnTZHWvcLo&start_radio=1

про чортів на Банковій - "поширюй поки ще є слово"
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25.07.2025 23:17 Ответить
Покарання, за подібні антиКонституційні дії, упродовж 6 годин відвертої брехні у ВРУ стефанчуків+зеленського та групи осіб з Будинку Уряду, визначені статтями ККУ!!! Тепер черга за дієвою реакцією щодо своїх повноважень ГПУ СБУ ДБР НАЗК САП БЕП НацПолу МВС ….
Ну, і ДержПрикСлужби, щоб кордони України, не були «прозорими» для злочинців?!?
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26.07.2025 00:03 Ответить
З 21 травня 2024 року нічого!
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25.07.2025 23:08 Ответить
То в гривнях нічого.
А в рублях чи шекелях мабуть достатньо.
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25.07.2025 23:40 Ответить
Люди, я Вас люблю!
Зеленого крадія до відповідальності.
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25.07.2025 23:09 Ответить
Сотня людей з однаковими картонками. Хм. Що це мені нагадує?
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25.07.2025 23:10 Ответить
А зазвичай картонки такі різні. 😁
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25.07.2025 23:13 Ответить
Не в цій країні.
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25.07.2025 23:14 Ответить
Це ти не у тій країні.

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25.07.2025 23:15 Ответить
Покажи хоч на одному фото "однакові картонки", мудило.
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25.07.2025 23:16 Ответить
На останньому фото подивись, мудило.
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25.07.2025 23:20 Ответить
Жодної однакової, відсос ригівський.
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25.07.2025 23:21 Ответить
Окуляри одінь, дятел.
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25.07.2025 23:23 Ответить
Ще раз - жодної однакової.
Навіть колір різний.

То не мені окуляри потрібні, а тобі лікувальні *******, курва ти продажна.

Твої сусіди, роботодавці знають, хто ти і за кого?
А що буде, коли узнають?
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25.07.2025 23:27 Ответить
Та ні, колір у всіх однаковий, тільки одна біла. Може у тебе діабет?
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25.07.2025 23:29 Ответить
а картон різних кольорів буває?
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25.07.2025 23:32 Ответить
Герхард стверджує, що буває.
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25.07.2025 23:34 Ответить
Буває. І на фото це добре видно. Різна фактура, щільність, колір, написи від руки різним почерком та різними маркерами.
Дивляись з чого різали картонки. 😁

А цей дебіл вважає, що таємна масонська ложа купила молодь і роздала їй однакові картонки з таємного склада.
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25.07.2025 23:35 Ответить
На стихійних мітингах люди пишуть гасла і на картоні, і на дерев'яних щитах, і на папері - на чому завгодно. А це схоже на кимось організований мітинг на картонно-руберойдному заводі, де взяли рулон картону і порізали його на різні за розмірами куски.
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25.07.2025 23:40 Ответить
Чувак, ти відстав від часу років на 10. Десь на Антимайдані застряг, коли вам друковані плакатики видавали.

У часи соцмереж жоден протест вже не є стихійним, а є по суті флешмобом. І про все можна домовитися за 1 годину до виходу.
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25.07.2025 23:43 Ответить
Напевне так, як і за оплату. В соцмережах завжди багато таких пропозицій.
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25.07.2025 23:47 Ответить
Напевно тебе на ці висери саме так і найняли.
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25.07.2025 23:51 Ответить
Не рівняй всіх по собі. Я не продаюсь, а ти - дешевка.
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25.07.2025 23:54 Ответить
Підведемо підсумки:
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський викрадає та утримує силою послів G7.
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський узурпував владу.
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський порушує Конституцію та громадянські права українців.
Тебе не бентежить, що диктатор Зеленський толерує корупцію та мародерство у своєму оточенні.
Тебе не бентежить, що діяльність диктатора Зеленського підриває обороноздатність та підтримку України Заходом.

Тебе картонки бентежать.
І хто ти після цього...
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26.07.2025 00:00 Ответить
Ой, вибачте, Петро Олексійович, не впізнав вас одразу, багаті будете. )
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26.07.2025 00:04 Ответить
Та куди тобі, риганина дешева...
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26.07.2025 00:05 Ответить
Хто ж тих регіоналів придумав? Не підскажеш?
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26.07.2025 00:07 Ответить
От ти і здувся, соколику. Незручна правда завжди очі коле.
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26.07.2025 00:12 Ответить
Людям організовано нарізали картон, а потім кожен щось сам написав на ньому.
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25.07.2025 23:43 Ответить
Шо тобі не подобается в Україні? Зібрав дупу до купи і з їбав звідсиля до параши.
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25.07.2025 23:53 Ответить
А ти, патріотик у вишиванці, чому в Італії сраку грієш? Чому Неньку не захищаєш а розказуєш мені, українцю в Україні, що робити? У тебе з головою все в порядку?
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26.07.2025 00:02 Ответить
З тебе такий самий українець, як з мого *** відбійний молоток. Пшло нах и затухло.
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26.07.2025 00:17 Ответить
Ти не відповів на запитання і почав хамити. Такого гівна зараз скрізь багато. Здаля воно якось зручніше Неньку любити?
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26.07.2025 00:20 Ответить
То чому ти здриснув з України?
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26.07.2025 00:23 Ответить
Воно або упороте, або куплене.
У Єрмака і Татарова багатий досвід у найманні непотрібу у боти та титушню.

У першому випадку йому потрібен медичний нагляд.
У другому гарні якісні ******* до госпіталізації.
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26.07.2025 00:04 Ответить
До старшого по зміні звернись. Може щось підскаже.
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26.07.2025 00:14 Ответить
Так вже. Адмін тебе папізже випиляє. 😁
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26.07.2025 00:16 Ответить
Так, звісно. Це все, на що ти здатний. Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості.
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26.07.2025 00:18 Ответить
Які аргументи доя ватного бота? Ти шо?

Треба було тебе тільки трошки розкрутити, щоб ти побільше розкрився.
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26.07.2025 00:19 Ответить
О так. Від такого потужного патріота нічого не приховаєш. )
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26.07.2025 00:22 Ответить
Віталій Залізняк

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 07.02.2025

Sсhool Bus

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.02.2025

Походу вас у лютому оптом купували. 😁
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26.07.2025 00:23 Ответить
Оце так аргумент! Ти мене розкусив! Тут що, дідовщина якась? Чим більше часу зареєстрований, тим правіший?
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26.07.2025 00:26 Ответить
Це не аргумент. Це статистика.

Три ватні боти в одній темі зареєстровані майже одночасно.
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26.07.2025 00:29 Ответить
Любомир Валько #602261

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 16.02.2025
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26.07.2025 00:25 Ответить
Завтра тобі бзда, сьогодні я втомився.
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26.07.2025 00:24 Ответить
Та приходь, тільки сраку підмий.
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26.07.2025 00:27 Ответить
Через таких як ти, чмо, маємо в Україні війну. Але ж тобі все рівно, що гинуть люди. Ти тільки цьому радієш.
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26.07.2025 00:24 Ответить
Юля, тут дорослі спілкуються. Пісяй, мий нозі і лягай спатки.
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26.07.2025 00:28 Ответить
це нагадує те,що Зезедента дупа підгорає.ймовірно,Захід замахався з корупцією влади,і вирішив зелене лайно таки прибрати
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25.07.2025 23:15 Ответить
Ну для прибирання є не такі бурхливі методи.

Просто їде ЗЄ на Рамшиайн, а там йому публічно висувають звинувачення та повістку у суд.
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25.07.2025 23:32 Ответить
Картонний майдан!
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25.07.2025 23:16 Ответить
Де вони ***** однакові?
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25.07.2025 23:35 Ответить
На фото.
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25.07.2025 23:44 Ответить
тільки тей який сидить в залі на концерті 95 може вважати цього занюханого замориша за Президента України..
то відповідь така - нічього не вартує підпис клована.
дуже гірка помилка вийшла.. - щє не одно покоління українців буде це зелене лайно відхаркувати.
хотілось би сказати, що не кровью, але тоді пазл не складається...
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25.07.2025 23:16 Ответить
на жаль,Ви праві.харкати кровю будемо десятиліттями.я думаю,Господь нас карає за наш кретинізм в квітні 19-го..і я теж в цьому замісі.хоча криком кричав до всіх знайомих,не робити фатальної помилки..*** там послухали.а тепер моє місто під дронами,а всі хто сраку рвав за зебіла-четвертий рік по Європам катаються.
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25.07.2025 23:23 Ответить
але не тіряємо надії.
молоді висказали своє фе - тобто надія є!
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25.07.2025 23:29 Ответить
не треба за один раз вимагати дуже багато...
по Дерібасовській треба прогулюватися постепенно!
діти вразили не по детскі - кожному і кожній обнімалка!
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26.07.2025 00:13 Ответить
хоча б один кретин із 73% признався, за кого голосував в квітні 19-го.може є такі?
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25.07.2025 23:17 Ответить
всі пропустили другий тур 🙃
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25.07.2025 23:19 Ответить
Може вони демобілізації вимагають? Їх просто не так розуміють.
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25.07.2025 23:18 Ответить
А де баканов, а де його синок сбушник?
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25.07.2025 23:23 Ответить
ніколи не варто називати зрадника України і відвертого ворога українського народу "паном".Пан .не дозволив б собі грабити власних працівників і ніколи б не заробляв на продажі їхньої одежі
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25.07.2025 23:23 Ответить
Виднині будуємо в Україні не демократію, а охлократію.
А що, пару постів у соцмережах, і погнали усе трощити. А саме смішно що ті "діти" награються і підуть собі, а розгрібати все лайно кому?
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25.07.2025 23:26 Ответить
А що вони зараз трощать, окрім рейтингів твого шефа?
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26.07.2025 00:12 Ответить
Малюк розачярурав до крайності...
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25.07.2025 23:38 Ответить
тільки, морди зелені, троньте студентів.
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25.07.2025 23:40 Ответить
"Я этих украинцев в рот е@л!" На пленках НАБУ голоса Зеленского и Миндича признаются в преступлениях

https://www.youtube.com/watch?v=Uc7fgOjQ8TI
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25.07.2025 23:40 Ответить
і в вагоні для скота, лежучі на соломі
дедушок ленін видумував Україну!
така от кацанява байка, а ім шо не втули, все зайде...
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25.07.2025 23:48 Ответить
Що б я зробив на місці Зеленського?

1. Негайно б відкотив назад законопроект про підпорядкування НАБУ та САП генпрокурору.

Хочте незалежне НАБУ? Маєте. Жеріть своє гімно.

2. Відновив би призов усіх без винятку громадян віком 18-25, одночасно знявши бронь зі студентів ВИШів та їх викладачів.

Вимагаєте демократії без обмежень? Я вас почув і всі обмеження знімаю.
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26.07.2025 00:01 Ответить
На місці ЗЄ треба іти у відставку і тікати з України
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26.07.2025 00:06 Ответить
Це, якщо б у цього опущеного мудака була честь та гідність.

Але навіть на конкурсі опущених мудаків Зеленський зайняв би друге місце.
Бо є Єрмак...
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26.07.2025 00:10 Ответить
які такі 18-25?
щє діди є
а ті генофонд! та і ****** хочя б - але і цього нема...
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26.07.2025 00:18 Ответить
презервативи заборонити - або сбу!
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26.07.2025 00:22 Ответить
 
 