Четвертый день протестов против закона о НАБУ и САП: украинцы вышли в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж
В Киеве и других украинских городах люди в четвертый раз с 22 июля вышли на акцию протеста из-за закона №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Украинцы требуют от Верховной Рады выйти из каникул и принять новый закон.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
25 июля в Киеве митингующие собрались на площади возле театра имени Ивана Франко.
Люди вышли с плакатами:"Українська молодь проти корупції", "Єдиним джерелом влади в Україні є народ" и"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?".
"Важно, чтобы правки, против которых вышли люди, "откатили" назад и учли мнение народа и европейских партнеров", - говорит один из них.
Митингующие также вспоминают о помощи ВСУ, благодарности украинским военным и ругают Путина и коррупционеров.
В то же время организаторы протеста предложили обратить внимание на проблемы с Бюро экономической безопасности. Руководителя БЭБ выбрала комиссия, но правительство не утвердило эту кандидатуру.
25 июля в Луцке также четвертый день подряд люди собираются на акцию протеста против закона №12414. Сегодня пришло около 60 человек.
Участники акции протеста пришли с плакатами, на которых написали призывы к власти.
Некоторые из участников акции пришли на митинг в поддержку независимости НАБУ и САП с домашними животными.
На четвертый день митингов в Харькове возле станции метро "Университет" собралось около 50 протестующих, в основном молодежь.
Говорят, готовы выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект.
"Нах#я мені система, що працює проти мене?", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ", "Які канікули?", - скандировали сегодня они.
Ряд митингов состоялся в других городах: в Житомире, Одессе, Днепре и других городах.
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Навіщо його дивишся??
Сам не дивися, щоб вони там не говорили та інших відмовляй.
а Мосейчучка , продажна жльондра ,
а нежурналістка на МараХвоні , куди ідуть мілліарди платників
податків на іх отримання і іхню брехню 😡
Стоп, дай вгадаю: стоїть і проплачує студентам по 500грн Порох, його кум мертвечук, і його кум *****.
Вгадав?
Хоча, чому вгадав. На інших "форумах" саме про таке я прочитав.
Ю. Швець ще за кілька днів до означених подій битий час торочив про план ЦРУ по усуненню ЗЄлі.
і осьо воно - нєжданчик прилетів!
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Каже, що вони працювали над законом і там все ок.
Можливо, більша загроза, що начнуть щось мутити... депутатів не збируть, правки почнуть вносити, засідання блокувати,переносити... повітряні тривоги включати... все, щоб затягувати.
Зеленський буде типу класний... хотів виправити ситуацію... вніс закон..., але погана рада не приймає
... якусь нову клоунаду влаштують
Нехай тільки сіпнуться !
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Недаремно ж "Зеленський&Co" за добу (24 години!) встигнули створити "законопроєкт" підпорядкування антикорупційних органів "генпрокурору", проголосувати його у Раді й підписати…
А за тижні (!) "повернення незалежності антикорупційних органів" - можливо розвалити всі справи.
Й узурпатор влади В.Зеленський буде святкувати перемогу своєї царської корони над Україною.
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