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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП Протесты против закона о НАБУ и САП
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Четвертый день протестов против закона о НАБУ и САП: украинцы вышли в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж

В Киеве и других украинских городах люди в четвертый раз с 22 июля вышли на акцию протеста из-за закона №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Украинцы требуют от Верховной Рады выйти из каникул и принять новый закон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

25 июля в Киеве митингующие собрались на площади возле театра имени Ивана Франко.

Люди вышли с плакатами:"Українська молодь проти корупції", "Єдиним джерелом влади в Україні є народ" и"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?".

"Важно, чтобы правки, против которых вышли люди, "откатили" назад и учли мнение народа и европейских партнеров", - говорит один из них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Еврокомиссии настаивают, что Зеленский имел разговор с фон дер Ляйен по НАБУ и САП: Они контактировали, сообщение было передано

В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля

В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля

Митингующие также вспоминают о помощи ВСУ, благодарности украинским военным и ругают Путина и коррупционеров.

В то же время организаторы протеста предложили обратить внимание на проблемы с Бюро экономической безопасности. Руководителя БЭБ выбрала комиссия, но правительство не утвердило эту кандидатуру.


В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля

25 июля в Луцке также четвертый день подряд люди собираются на акцию протеста против закона №12414. Сегодня пришло около 60 человек.

Участники акции протеста пришли с плакатами, на которых написали призывы к власти.

Некоторые из участников акции пришли на митинг в поддержку независимости НАБУ и САП с домашними животными.

Также читайте: Собаки на протесте: Порву за НАБУ. ФОТОрепортаж

В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля

На четвертый день митингов в Харькове возле станции метро "Университет" собралось около 50 протестующих, в основном молодежь.

Говорят, готовы выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект.

"Нах#я мені система, що працює проти мене?", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ", "Які канікули?", - скандировали сегодня они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о протестах против ограничения НАБУ и САП: Уважаю мнение общества, мы отреагировали

В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля

Ряд митингов состоялся в других городах: в Житомире, Одессе, Днепре и других городах.

В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля
В Украине продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП 25 июля

Автор: 

акция (2438) НАБУ (4427) протест (5884) САП (2222)


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Топ комментарии
+13
Друзі, я з вами ! Вибачте не можу фізично стояти біля вас. Вимагайте все, щоб вам жити у правовій країні, бо це ваше майбутнє життя. Боневтік вас позбавляє майбутнього. СВІДОМО !
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25.07.2025 22:03 Ответить
+12
Безпорадне скавучання зе-бобіків розчулює і тішить. ))
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25.07.2025 22:10 Ответить
+11
Українці найкращі!!!
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25.07.2025 22:04 Ответить
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Друзі, я з вами ! Вибачте не можу фізично стояти біля вас. Вимагайте все, щоб вам жити у правовій країні, бо це ваше майбутнє життя. Боневтік вас позбавляє майбутнього. СВІДОМО !
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25.07.2025 22:03 Ответить
Українці найкращі!!!
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25.07.2025 22:04 Ответить
Їм зайнятись більше нічим? Не здивуюсь, шо пацани з тієї "антикорупційної" тусовки повідкупались від мобілізації.
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25.07.2025 22:06 Ответить
Безпорадне скавучання зе-бобіків розчулює і тішить. ))
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25.07.2025 22:10 Ответить
Не здивуюся, що ти розумововідстале, якщо не розумієш, чим вони зайняті.
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25.07.2025 22:32 Ответить
Модель держави "Завгосп верхи на клоуні" явно невдала - це вже відчув кожен українець, особливо на фронті.
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25.07.2025 22:08 Ответить
Зразу помітна небувала любов народу до особистості Зельоного Клоуна. Зелі на виборах нічого не світить.. Тому і пішли на агресивне просування "Дії". Потрібні особисті дані, щоб мати можливість накрутити проценти для перемоги.
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25.07.2025 22:10 Ответить
Щойно переглядаю єдиниймарафон то там намагаються з протестувальників дурнів послухав 10 хвилин на чолі з мосійчук повний треш уродів кончаних з 5 одна притомна людина. А мосійчук то дупа єрмака. Власенко з БЮТ це потенційний зрадник. Послухав 10 хвилин я зрозумів які брехуна і олігофрени при владі . Так і хочеться сказати щоб ви сукі здохли.
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25.07.2025 22:10 Ответить
Ти не знаеш, що таке гівнофон??
Навіщо його дивишся??
Сам не дивися, щоб вони там не говорили та інших відмовляй.
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25.07.2025 22:39 Ответить
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25.07.2025 22:13 Ответить
Мосійчук яка ж вона і тварина.
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25.07.2025 22:15 Ответить
собаки теж....

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25.07.2025 22:16 Ответить
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25.07.2025 22:17 Ответить
Пшл....на......уй , злобюга
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25.07.2025 22:25 Ответить
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25.07.2025 22:18 Ответить
Респеккт, хто бореться з Чортом.
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25.07.2025 22:21 Ответить
Наша влада - це шобла кончених уродів і злодюг ,
а Мосейчучка , продажна жльондра ,
а нежурналістка на МараХвоні , куди ідуть мілліарди платників
податків на іх отримання і іхню брехню 😡
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25.07.2025 22:22 Ответить
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25.07.2025 22:28 Ответить
Люди добрі послухайте що вони говорять сукі мосійчук натякає що за протестом хтось стоїть ну не мразі. Дивлюся в реальному часі грамофон чую Сергія власенка мерзота. Смаглюк Оля мразь, мосійчук Наталя мразь . Це треш онлайн люди послуйте що ці мразі мелять
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25.07.2025 22:30 Ответить
А на кого натякають, хто стоїть?

Стоп, дай вгадаю: стоїть і проплачує студентам по 500грн Порох, його кум мертвечук, і його кум *****.
Вгадав?
Хоча, чому вгадав. На інших "форумах" саме про таке я прочитав.
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25.07.2025 23:00 Ответить
авжеж що "хтось" стоїть!

Ю. Швець ще за кілька днів до означених подій битий час торочив про план ЦРУ по усуненню ЗЄлі.

і осьо воно - нєжданчик прилетів!

.
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25.07.2025 23:48 Ответить
Хтось впевнений, що проєкт, внесений лялькою професійних шулерів, не містить прихованих норм, які дозволять втручатися вдіяльність антикорупційних органів, наприклад, нинішнім генпрокурором, який у 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ?
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25.07.2025 22:34 Ответить
Слухав інтервью директора набу на укрправда.
Каже, що вони працювали над законом і там все ок.
Можливо, більша загроза, що начнуть щось мутити... депутатів не збируть, правки почнуть вносити, засідання блокувати,переносити... повітряні тривоги включати... все, щоб затягувати.
Зеленський буде типу класний... хотів виправити ситуацію... вніс закон..., але погана рада не приймає
... якусь нову клоунаду влаштують
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25.07.2025 22:46 Ответить
На їхні мутки буде мітинг в Маріїїнці!

Нехай тільки сіпнуться !

.
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25.07.2025 23:50 Ответить
Майже не питання: наскільки встигнуть розвалити справи (у НАБУ…) проти Зеленського та його команди?
Недаремно ж "Зеленський&Co" за добу (24 години!) встигнули створити "законопроєкт" підпорядкування антикорупційних органів "генпрокурору", проголосувати його у Раді й підписати…
А за тижні (!) "повернення незалежності антикорупційних органів" - можливо розвалити всі справи.
Й узурпатор влади В.Зеленський буде святкувати перемогу своєї царської корони над Україною.
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25.07.2025 22:44 Ответить
Правильно підібрали мітингувальників, навіть тцкунів не підвезеш
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25.07.2025 22:56 Ответить
дуже мудро організовано !

.
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25.07.2025 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oRpNEon5q10 Колишній Гепрокурор Юрій Луценко пояснює сенс роботи незалежних від Гепрокурора САП і НАБУ Там же він (професійний протестувальник в молодості) пояснює своє бачення сенсу оцих молодіжних протестів стосовно ліквідації незалежності (від Генпрокурора) САП і НАБУ
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25.07.2025 22:56 Ответить
 
 