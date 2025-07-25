Четвертый день протестов против закона о НАБУ и САП: украинцы вышли в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж

В Киеве и других украинских городах люди в четвертый раз с 22 июля вышли на акцию протеста из-за закона №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Украинцы требуют от Верховной Рады выйти из каникул и принять новый закон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

25 июля в Киеве митингующие собрались на площади возле театра имени Ивана Франко.

Люди вышли с плакатами:"Українська молодь проти корупції", "Єдиним джерелом влади в Україні є народ" и"Чого вартує ваш підпис, пане президенте?".

"Важно, чтобы правки, против которых вышли люди, "откатили" назад и учли мнение народа и европейских партнеров", - говорит один из них.

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Митингующие также вспоминают о помощи ВСУ, благодарности украинским военным и ругают Путина и коррупционеров.

В то же время организаторы протеста предложили обратить внимание на проблемы с Бюро экономической безопасности. Руководителя БЭБ выбрала комиссия, но правительство не утвердило эту кандидатуру.









25 июля в Луцке также четвертый день подряд люди собираются на акцию протеста против закона №12414. Сегодня пришло около 60 человек.

Участники акции протеста пришли с плакатами, на которых написали призывы к власти.

Некоторые из участников акции пришли на митинг в поддержку независимости НАБУ и САП с домашними животными.

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На четвертый день митингов в Харькове возле станции метро "Университет" собралось около 50 протестующих, в основном молодежь.

Говорят, готовы выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект.

"Нах#я мені система, що працює проти мене?", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ", "Які канікули?", - скандировали сегодня они.

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Ряд митингов состоялся в других городах: в Житомире, Одессе, Днепре и других городах.









