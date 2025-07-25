Собаки на протесте: Порву за НАБУ. ФОТОрепортаж

В Украине в течение 22-24 июля проходили протесты из-за ликвидации независимости НАБУ и САП. Наряду с протестующими находились и их домашние любимцы. Они также выступали против подписанного закона №12414 о ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на социальные сети.

В соцсетях Threads и Instagram пользователи делятся фотографиями, на которых животные также являются частью мирных митингов. Протестующие привлекали домашних любимцев, некоторые из которых также имели плакаты, выражающие их "мысли".























Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.