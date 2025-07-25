Собаки на протесті: Порву за НАБУ. ФОТОрепортаж

В Україні впродовж 22-24 липня проходили протести через ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Поряд з протестувальниками перебували і їхні домашні улюбленці. Вони також виступали проти підписаного закону №12414 про ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соціальні мережі.

У соцмережах Threads та Instagram користувачі діляться світлинами, на яких тварини також є частиною мирних мітингів. Протестувальники залучали домашніх улюбленців, деякі з яких також мали плакати, що висловлювали їхні "думки".























Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.