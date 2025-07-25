В Еврокомиссии настаивают, что Зеленский разговаривал с фон дер Ляйен о НАБУ и САП: Они контактировали, сообщение было передано

В Европейской комиссии отреагировали на слова президента Владимира Зеленского, который заявил, что не общался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после принятия закона об ограничении независимости антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина" к представителю Европейской комиссии Гийому Мерсье с просьбой прояснить ситуацию относительно сообщения о контакте фон дер Ляйен и Зеленского.

Так, отмечается, что Мерсье заверил, что информация Еврокомиссии "остается в силе".

Он процитировал соответствующее сообщение, которое в четверг озвучил представитель Стефан де Кеерсмакер: "Относительно контекста между президентом (фон дер Ляйен) и президентом Зеленским, я могу лишь сказать, что они действительно контактировали, что они обменивались информацией. Я не могу предоставить вам точные детали относительно того, что, когда, как и во сколько. Важным является сообщение, которое действительно было передано, сообщение, в котором мы выразили нашу обеспокоенность, наши опасения относительно предпринятых шагов. Президент фон дер Ляйен и президент Зеленский контактировали, они обменивались (...). Здесь важно то, что сообщение было передано".

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Де Кеерсмакер также сказал, что в ЕК есть понимание того, что "украинская власть выбрала новый подход, предлагает новый план действий или закон".

"Мы приветствуем тот факт, что украинское правительство принимает меры, и мы работаем с ним, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко объяснены вчера и позавчера, действительно учтены", - отметил представитель ЕК.

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Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия обеспокоена принятым законом по НАБУ и САП, и президент Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни и все заявления об этом разговоре являются фейком.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.