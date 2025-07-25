У Єврокомісії наполягають, що Зеленський мав розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП: Вони контактували, повідомлення було передано
У Європейській комісії відреагували на слова президента Володимира Зеленського, який заявив, що не спілкувався із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна" до речника Європейської комісії Гійома Мерсьє з проханням прояснити ситуацію щодо повідомлення про контакт фон дер Ляєн та Зеленського.
Так, зазначається, що Мерсьє запевнив, що інформація Єврокомісії "залишається в силі".
Він процитував відповідне повідомлення, яке у четвер озвучив речник Стефан де Кеерсмакер: "Щодо контексту між президентом (фон дер Ляєн) та президентом Зеленським, я можу лише сказати, що вони справді контактували, що вони обмінювалися інформацією. Я не можу надати вам точні деталі щодо того, що, коли, як і о котрій годині. Важливим є повідомлення, яке справді було передано, повідомлення, в якому ми висловили нашу стурбованість, наші побоювання щодо вжитих кроків. Президент фон дер Ляєн і президент Зеленський контактували, вони обмінювалися (...). Тут важливо те, що повідомлення було передано".
Де Кеерсмакер також сказав, що в ЄК є розуміння того, що "українська влада обрала новий підхід, пропонує новий план дій чи закон".
"Ми вітаємо той факт, що український уряд вживає заходів, і ми працюємо з ним, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко пояснені вчора та позавчора, справді враховані", - зазначив речник ЄК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП, і президентка Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським та звернулася до уряду з проханням роз’яснити ухвалені зміни.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні і всі заяви про цю розмову є фейком.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усі - нагуй!!!
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Андрій Єрмак не є президентом України. Але він часто поводиться як один. Як глава Офісу Президента України - його офіційне звання - 53-річний Єрмак розробляє мирні плани, керує дипломатією бек-каналу та підбирає урядовців. Прем'єр-міністр і витоп-військові медії часто відходять до нього. Коли справа доходить до переговорів з високими ставками - обмін ув'язненими з Москвою; повернення викрадених українських дітей; угоди, щоб зберегти потік зерна через Чорне море - Єрмак керує шоу. Європейські уряди координують з ним військову та фінансову допомогу. Він має по імені зі світовими владними брокерами та голлівудськими зіркамиPlease use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Всередині позолочених залів президентського комплексу Києва Єрмак наглядає за згуртованою командою з близько двох десятків особисто відібраних, побожних радників, які мають доступ до брифінгів з національної безпеки та зустрічей з приїжджими главами держав, що вважається вкрай неортодоксальним за стандартами більшості західних урядів. Разом ця група керує країною. Власна роль Єрмака була описана безліччю способів тими, хто спостерігав за ним - від правої руки Зеленського до фактичного віце-президента України. Але, як сходяться на думці його союзників та критиків, майже нічого не відбувається в Україні без його відома та схвалення. Ніхто не потрапляє до президента, не пройшовши через нього. Для переконаних прихильників, таких як Андрій Сибіга, колишній заступник Єрмака, який обіймав посаду міністра закордонних справ України з вересня, Єрмак є "чудовим менеджером". Особливо в кризових ситуаціях". Андерс Фог Расмуссен, колишній прем'єр-міністр Данії та генеральний секретар НАТО, який написав супровідний текст для запису Єрмака у списку журналу Time 100 найвпливовіших людей 2024 року, сказав, що він був свідком здатності Єрмака підтримувати "уряд... з перших рук під час нашої роботи над гарантіями безпеки для України", що веде до "мережі двосторонніх угод з союзниками". Рекомендовано Українська політика Як захоплення влади Володимира Зеленського викликало його найбільшу політичну Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Але його судження було поставлено під сумнів багатьма спостерігачами, включаючи близьких йому. Саме Єрмак, всупереч порадам американських та українських чиновників, наполягав на зустрічі в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом у лютому, оскільки Київ шукав американської підбору та угоди про корисні копалини. Фіаско, яке послідувало, майже перевернуло відносини між двома країнами і розглядалося як доказ надмірної впевненості Єрмака. "Його проблема - мікроменеджмент. Він намагається бути скрізь і робити все", - сказав Олександр Роднянський, керівник українського телебачення і старий друг ЄрмакаPlease use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Єрмак прийшов, щоб уособлювати дебати, що розбурхують країну, щодо того, чи можуть централізовані повноваження, нав'язані адміністрацією воєнного часу, покалічити демократичне майбутнє України після закінчення війни. Для багатьох українців він є символом старого порядку, який вони відчайдушно хочуть залишити позаду. Цього тижня Зеленський зіткнувся з найсерйознішим внутрішнім викликом свого президентства після того, як радикальний перехід на узбіччі незалежних антикорупційних органів України викликав перші великі масові протести з початку війни. Серед тисяч натовпів, що зібралися в Києві, чули сканду «Yermak out» та «Fuck Yermak». В інтерв'ю з більш ніж 40 людьми, включаючи нинішніх та колишніх українських чиновників, західних дипломатів у Києві та чиновників з європейських урядів та Вашингтона, які мали справу безпосередньо з Єрмаком, мені часто говорили, що він має такий же вплив, як і Зеленський, можливо, більше. Для недоброзичливців Єрмак - це необраний цар, який накопичує безмежну владу - підриваючи демократичні стримування та противаги, які Київ запровадив після революції Євромайдану в 2014 році. Він складає списки внутрішніх політичних ворогів для санкцій Ради національної безпеки та оборони України. Його звинуватили в маніпуляціях судовими розслідуваннями, щоб дискредитувати своїх суперників, і зволіканні антикорупційних розслідувань. Кажуть, що він організовує чорні операції, поширюючи витоки та чутки через анонімні канали в Telegram. "Його мета - централізувати все в пострадянському стилі правління, який нагадує щось не так сильно відрізняється від самодержавства", - сказала одна людина, яка тісно співпрацювала з Єрмаком у президентському кабінетіPlease use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Минулого тижня один з близьких союзників Єрмака, Юлія Свириденко, була призначена новим прем'єр-міністром України - це, як повідомляється, як свідчить про його зростаючу владу над Зеленським. Західний посол прямо описав роль Єрмака: "Він президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ... всі міністри разом узяті". Один український міністр попередив мене, що мало хто всередині уряду наважиться говорити про Єрмака на записі - прогноз, який виявився правдивим. "Майбутнє та статки кожного, - сказав він, - визначаються Андрієм Єрмаком". Союзники Єрмака стверджують, що він не "сірий кардинал", який ховається і формує політику в тіні, а щось нове в пострадянському політичному світі України: "зелений кардинал", який командує приватними та державними етапами у своїх оливкових бойових втомах. Тим не менш, він не прийшов через політику чи армію. Він не був частиною оточення Зеленського з друзями дитинства або зіркою його комедійної трупи "Кварталь 95". Народився в радянському Києві в 1971 році, Єрмак користувався багатьма привілеями інтелігенції середнього класу СРСР. Його батько, Борис, працював на відомому оборонному виробничому заводі Артема, перш ніж стати високопоставленим дипломатом у радянському посольстві в Афганістані під час радянсько-афганської війни. Це завдання призвело до спекуляцій, що його роль пов'язана з зв'язками з радянськими службами безпеки. Коли я підняв ці чутки з Єрмаком, він ненавгово відкинув їх: "Де докази?" У молодості Єрмак мріяв стати пілотом реактивного винищувача. Натомість він вступив до Національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра міжнародного права. У той час як багато його однокласників продовжували навчання на Заході та приєдналися до провідних європейських юридичних фірм, Єрмак залишився в Києві та відкрив власну практику, зосереджуючись на праві інтелектуальної власності. "Він мені подобався, тому що він виглядав як мало хлопців у Києві того часу", - сказав Роднянський. "Він говорив іноземними мовами". Саме тоді, коли Єрмак скористався юридичними послугами телеканалу Інтер у 2011 році, він зустрів молодого Володимира Зеленського, вже національної зірки та генерального продюсера каналу. Їхня перша розмова тривала недовго, але вони відразу ж клацнули. "Я міг сказати, що він був дуже розумною, дуже розумною людиною", - згадував Єрмак. "Мені сподобалося, як він говорив про свою дружину, своїх дітей". Незабаром після цього Єрмак перейшов у розважальний бізнес. Він заснував медіагрупу і продюсував кілька фільмів категорії B, які отримали теплі відгуки, включаючи боксерську драму 2017 року "Правила бою".
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
На початку 2019 року він зробив крок у політику, приєднавшись до президентської кампанії Зеленського. Коли Зеленський переміг на виборах, він призначив Єрмака своїм головним помічником у міжнародних справах. Навіть ті, хто був близький до нового президента, були здивовані. Команда Зеленського в основному складалася з друзів, яких він знав зі шкільних років у хувальному промисловому місті Кривий Ріг. Але разом двоє чоловіків почали працювати над деякими з найамбітніших обіцянок Зеленського, включаючи припинення війни, яка кипіла на сході України з моменту анексії Криму Росією в 2014 році та вторгнення в Донецьку та Луганську області. У першому випробуванні його політичної проникливості того літа Єрмак став основною точкою контакту між Києвом та колом президента США Дональда Трампа, оскільки американські чиновники тиснули на Україну, щоб розпочати розслідування передбачуваної корупції з боку демократичного суперника Трампа Джо Байдена та його сина Хантера. Виступаючи в якості бекканалу для особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, Єрмак обговорив можливу заяву про співпрацю - умову зустрічі Білого дому та звільнення 400 мільйонів доларів військової допомоги США. Переговори призвели до сумнозвісного заклику Трампа "зробити нам послугу". Деякі в Києві звинуватили Єрмака в тому, що він втягнув Україну до скандалу, але Зеленський приписував йому захист від більш глибоких наслідків. Епізод ознаменував початок еволюції Єрмака в топ-фіксатора президента. Коли Кремль зателефонував Києву в перші години свого повномасштабного вторгнення, щоб натиснути на них, щоб визнати поразку, саме телефон Єрмака задзвонив © Саша Маслов Найбільшим переворотом Єрмака влітку 2019 року були переговори про обмін ув'язненими з Москвою, що забезпечили повернення відомого режисера Олега Сенцова та 34 інших. Він прилетів до Москви, щоб забрати ув'язнених особисто - момент, про який він пізніше розмірковував із поєднанням гордості та образи. "Ніякої моєї фотографії взагалі", - сказав він мені. Він помилявся. На його власній сторінці у Facebook з'явилося одне зображення, на якому він нависає над плечем Зеленського. Ніхто зі звільнених українців не в кадрі. "Я не думаю, що я якийсь герой", - сказав Єрмак. "Я просто... дивись, я думаю, що роблю те, що маю робити". До початку 2020 року Зеленський звільнив свого начальника штабу і призначив Єрмака на його місце. Зв'язок між Зеленським та Єрмаком був справді сформований у тиглі війни. З 24 лютого 2022 року, коли сили Путіна перетнули український кордон, вони були нерозлучні. Вони живуть і працюють всередині президентського комплексу, барокової козацької будівлі, в якій розміщувався центральний комітет Комуністичної партії України до здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році. Будівля з її розкішними кришталевими люстрами, паркетними підлогами та зеленими мармуровими колонами є дивним фоном для мішків з піском, які тепер складені перед її укріпленими вікнами та вздовж коридорів. Офіс Єрмака знаходиться на два поверхи нижче Зеленського. Там він працює за розлогим столом, оточеним подарунками від іноземних високопоставлених осіб та українських солдатів, включаючи керамічний череп, намальований із зображенням Кремля у вогні. Єрмак, який неодружений і не має дітей, повністю присвятив себе своїй роботі. Його стара квартира в основному не використовується, і він рідко відвідує своїх батьків, які залишаються в Києві. "Він може працювати 24 години поспіль, без перебільшення", - сказав міністр закордонних справ Сібіха. "Це не лише його амбіції. Це його операційна система". Відносини між двома чоловіками виходять за рамки роботи, кажуть їхні помічники та союзники. "Він найближчий соратник президента", - сказав Сібіха. Це слово перекладається як щось на зразок товариша або брата по зброї. Вони сплять поруч один з одним у бункері будівлі, захищеному від російських авіаударів, які посилилися з весни цього року. Там, після довгого робочого дня, вони можуть розслабитися, граючи в настільний теніс або переглядаючи класичні фільми, які вони так добре знають, що можуть декламувати рядки. Більшість ранків починаються з тренування, два пліч-о-пліч, піднімаючи вагу. "Він любить виглядати як гарний чоловік", - сказав Роднянський, друг Єрмака-кінопродюсер. "Обидва вони наполегливо працюють". На початку вторгнення Єрмак і Зеленський Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
На початку вторгнення Єрмак і Зеленський тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться в комплексі. Як згадував один помічник, гвинтівки були там або для того, щоб вибитися назовні, або забезпечити гідний кінець, а не бути захопленими. "Я не злякався", - сказав мені Єрмак. "Я думав про цей момент... але я не турбувався про себе. Я боявся за свою сім'ю та український народ". Коли Кремль зателефонував Києву рано вранці після повномасштабного вторгнення, щоб натиснути на них, щоб визнати поразку, задзвонив телефон Єрмака. На лінії був заступник начальника штабу Путіна Дмитро Козак. Він сказав Єрмаку переконати Зеленського здатися або бути готовим зіткнутися з повною могутністю російської армії. "До біса тебе!" Єрмак відповів, повісив слухавку. За словами двох українських чиновників, які беруть участь у військовому плануванні, Єрмак кілька разів відкидав військове керівництво і в певних ситуаціях мав "повний вплив" на операції на полі бою. Одним з найбільш яскравих прикладів, за їхніми словами, був його вплив на битву при Бахмуті. Бахмут був зведений як фортечний поселення в 1571 році, коли Іван Грозний наказав захищати південний кордон Росії. Він ніколи не мав на меті повернутися до свого початкового призначення, але до кінця 2022 року він знову був під облогою, коли російські війська наблизилися. Багато фронтових командирів України закликали до стратегічного відступу, але Єрмак побачив можливість розповісти іншу історію. Зі своєю історією Бахмутська фортеця мала певну сиру наративну силу. Це стане символом непорушного опору України. Зеленський теж хотів великої перемоги на полі бою, щоб підняти національний моральний дух. Бахмут не впав би; він не міг. Але Бахмут вже був пеклом після семи місяців запеклих боїв. Коли я повідомив з міста на початку грудня 2022 року, центр був спустошений. Російські наземні напади були невблаганними - навіть загартовані американські генерали були вражені жорстокістю бою та приголомшливими втратами Москви. І все ж вони продовжували приходити. У розпал битви, 20 грудня, Зеленський з Єрмаком на боці здійснив таємний і ризикований візит на лінію фронту Бахмута. Наступного дня Зеленський прилетів до США і представив спільну сесію Конгресу з пошарпаним українським прапором, підписаним військами в Бахмуті. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі тримала його над дамою під овації стоячи. Україна мала свій Аламо. За лаштунками західні чиновники були стривожні жертвами. Українські командири скаржилися, що ресурси витрачуються даремно на незначне тактичне повернення. Багато хто сказав, що рішення залишитися було прийнято всередині президентського кола, а не військовими. "Політичний маневр, замаскований під героїзм", - так мені описав один командир у бою. Зрештою, Бахмутська фортеця впала. Збито підірвало б контрнаступ України 2023 року, який також закінчився невдачею. "Було помилкою залишатися в Бахмуті так довго", - сказав високопоставлений український чиновник, який займається військовим плануванням. "У нас були свої накази". Я запитав, у кого, і він назвав командувачем сухопутних військ України. Але цьому генералу дали власний наказ, додав чиновник. Це прийшло з офісу президента. "Ви можете здогадатися, хто". На 6 футів 2 дюйми з міцною рамою, Yermak вирізає вражаючу фігуру, але не грубу. Його руки добре доглянуті, а його м'яке, овальне обличчя обрамлене ретельно доглянутою щетиною. Шкіряні стрічки та браслети з дерев'яних намистин укладені на його лівому зап'ясті. "Вони свого роду талісман", - сказав він мені, потираючи намистини між пальцями. Ми розмовляли в кричущих кімнатах внизу коридору від його офісу. Освітлений неоновими вогнями, він більше схожий на кіностудію, ніж на робочий простір. Це було одне з трьох ексклюзивних інтерв'ю, які ми провели протягом двох років. Єрмак не відповів на наступні запити про коментар до цієї історіїPlease use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Публічно Єрмак говорить розміреним, майже монотонним голосом, трохи вище, ніж можна було б очікувати від чоловіка його зросту. Він говорить так довго, що його сенс часто втрачається. "Спочатку я думав, що це тактика, яка використовується, щоб втомити нас і зробити менш зацікавленими в проведенні інтерв'ю з ним", - сказав український журналіст, який не хотів, щоб його ідентифікували. "Але тепер я розумію, що він просто говорить і говорить". Більшого критика мене, ніж я сам, не існує Андрій Єрмак Приватно, Єрмак можна вказати. "Іноді він жорстокий", - зізнався міністр закордонних справ Сібіха. На прохання про приклади він запропонував лише хитру посмішку: "Будь ласка, запитайте деяких інших чиновників". Я запитав кількох різних рангів, які працювали з Єрмаком на різних посадах, але більшість відмовилися говорити за будь-яких обставин. "Кар'єрного самогубства", - сказав один. "Ні, вибачте", - відповів інший. "Я хотів би зберегти свою роботу". Один близький радник описав Єрмака як "життєго, але ефективного". Інший допустив, що він був "безжальним" і "хитрим". Він може бути не тим типом людини, яку ви хочете допомогти очолити в мирний час, додав він, але це була війна. І хто ще міг би зробити те, що він робить для президента? Зеленський не погодився взяти інтерв'ю для цієї історії, але президент люто захищав свого начальника штабу, сказавши репортеру минулого року, що Єрмак був "одним з найсильніших менеджерів" у його команді. "Я поважаю його за його результати, він робить те, що я йому кажу". В одному з наших інтерв'ю Єрмак визнав, що він може сильно впадати на своїх співробітників, але відмахнувся від скарг, що він може бути владним. "Неможливо не бути жорстким і не отримувати результати, розумієте?" він сказав. "Більшого критика мене, ніж я сам, не існує".
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
"Я менеджер президента", - продовжив Єрмак. "Він не просто лідер України сьогодні - я вважаю, що він лідер вільного світу. Моя робота полягає в тому, щоб допомогти зробити його максимально ефективним. Мета полягає в тому, щоб виграти цю війну, повернути наші території, повернути наш народ, отримати компенсацію та відновити нашу країну. Це мій фокус. Я та людина, яка отримує результати. Мені краще відчувати, що я дійсно зробив дуже важливу роботу... " Відчуваючи, що Єрмак бреше, Дар'я Зарівна, 36-річна колишня медіа-підприємець, яка була однією з його найвірніших помічників, поки не покинула офіс 4 липня, втрутилася: "Якщо можна, я б сказала, що пан Єрмак будує та керує операціями як головний операційний директор для кожного ключового проекту, який президент визначає пріоритет"Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
У дипломатичних колах Єрмак часто є предметом шепоту коктейльної балаканини. Деякі висміюють його тенденцію називати відомих акторів, таких як Шон Пенн та Джессіка Честейн, публікуючи побажання на день народження в соціальних мережах. Але саме завдяки своїм зв'язкам зі знаменитостями Єрмак мобілізував велику групу великих імен, щоб висловитися як "посли" на підтримку України, збираючи гроші на гуманітарні зусилля та безпілотники для фронтових військ. Мабуть, найбільш добре відрепетована копка приблизно розміром з його его. "Планетний" - так мені описав це один західний посол, який мав справу з ним безпосередньо протягом багатьох років. "Галактичний - це краще слово для цього", - відповів інший посланник. Самоважливість Єрмака призвела до зіткнень з кількома західними посланцями, які були направлені до Києва, не більше, ніж колишній посол США Бріджит Брінк, яка пішла у відставку зі своєї посади в квітні на знак протесту проти політики Трампа щодо України. Помічники Єрмака звинуватили Брінка в тому, що він не підготував Зеленського до спірної зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві в лютому цього року. Бессент приніс із собою документ для підписання українським лідером: першу версію запропонованої Вашингтоном угоди про корисні копалини. Він шукав 50 відсотків українських прав на рідкісні землі та критичні корисні копалини в обмін на 500 мільярдів доларів, цифру для минулої військової допомоги, яку Трамп довільно встановив. Високопоставлені українці сказали, що Бессент наполягав на Зеленському, щоб він підписав угоду на місці, що пізніше підтвердив мені президент. "Він прибув і сказав: "Ти маєш підписати це зараз", - сказав Зеленський. "Я сказав йому: "Припиніть торкатися пальцем документа і давайте поговоримо серйозно". Зеленський не відчував, що документ у своїй першій ітерації був справедливим, оскільки "він містив положення, що суперечать нашій конституції та законам". Помічники Єрмака сказали, що він часто відчував, що посольство США під керівництвом Брінка працює проти офісу українського президента, занадто інтенсивно зосереджуючись на питанні корупції в Україні - і численних урядових потрясінь, які консолідували більше влади в руках Єрмака - і недостатньо для забезпечення більшої військової допомоги. Люди, близькі до Брінк, не зважалися з цим, заявивши, що ніхто в Києві не боровся сильніше, ніж їй довелося забезпечити допомогу США для його оборони. Відносини України з другою адміністрацією Трампа є складними. При президенті Байдені колишній американський чиновник сказав: "Керівна політика полягала в підтримці України, і все інше, включаючи управління Єрмаком, було зроблено відповідно до цього пріоритету". Але табір Трампа не працює таким чином. Україна сильно покладалася на військову та фінансову допомогу США з початку війни Росії. На даний момент Вашингтон виділив близько 175 мільярдів доларів, з яких 67 мільярдів доларів були на військову підтримку, включаючи зброю, навчання та розвідку. На початку березня Білий дім Трампа наказав тимчасово заморозити розвідку, поряд з паузою військової допомоги, що є частиною кампанії, щоб змусити команду Зеленського співпрацювати з планами Трампа припинити війну на умовах, які Київ розглядає як сильно зважені на користь Москви. Зараз сумнозвісний лютневий візит Зеленського до Білого дому, організований бичачим Єрмаком всупереч порадам американських чиновників - і деяких скептично налаштованих членів його власної команди - є прикладом. У подарунок Трампу Зеленський приніс пояс, що належить українському боксеру Олександру Усику. Однак, за рекомендацією Єрмака, Зеленський вперше подарував Трампу папку з фотографіями жорстокого поводження з українськими військовополоненими. За словами американського чиновника та радника українського президента, жест кидає тінь на зустріч.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Коли камери новин тренувалися на Зеленському, Трамп та його віце-президент Дж. Д. Венс обернулися проти українського лідера. Трамп звинуватив Зеленського в "азартних іграх з третьою світовою війною", тоді як Венс лаяв його за невдячність за американську допомогу. Коли Єрмак тихо сидів осторонь, Зеленський спробував захистити себе, оскільки відносини України зі своїм найважливішим союзником майже зійшли з рейок. Рекомендовано Війна в Україні Дональд Трамп скорочує зустріч Володимира Зеленського після запалого зіткнення з Білим домом Відносини не сильно покращилися завдяки останній поїздці Єрмака до Вашингтона минулого місяця. Він з'явився в надії на ключові зустрічі з кількома провідними людьми Трампа, які були або різко скорочені, або повністю провалилися. Один з начальником штабу Білого дому Сьюзі Вайлз ніколи не матеріалізувався. "Вони зустрілися в коридорі, проходячи повз один одного", - сказала одна людина, проінформована про взаємодію. Коли Вайлс рухався далі, Єрмаку вдалося вимовити одне речення: "Я хочу сказати, що ми виграємо війну". Спроба зустрітися з державним секретарем та радником з національної безпеки Марко Рубіо пройшла лише трохи краще. Команда Венса дала йому холодне плече. "Це була катастрофа", - зізнався один український чиновник. На зустрічі в Джидді в березні угода між українськими та американськими чиновниками щодо запропонованого Трампом 30-денного припинення вогню з Росією майже провалилася, оскільки Єрмак відмовився підписати, побоюючись, що навіть тимчасове перемир'я може дати Москві час для перегрупування, за словами чиновників, знайомих з цим питанням. Рубіо та тодішній радник Трампа з національної безпеки Майк Уолтц наполегливо наполягали на угоді. Але Єрмак твердо тримався. Вальца знадобилася зусилля в останню хвилину, щоб безпосередньо дістатися до Зеленського. Коли український президент подзвонив Єрмаку, його повідомлення було зрозумілим: погодьтеся на припинення вогнюPlease use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Єрмак впорався з незвичайним подвигом дратування американських політиків по обидва боки проходу, на думку нинішніх та колишніх чиновників у Києві та Вашингтоні, двопартійне досягнення, яким мало хто може похвалитися, і не те, яке варто святкувати в Києві. "Він робить все важче, ніж потрібно. Він не генерує жодних творчих ідей. Він також, як правило, робить це про себе", - сказав колишній американський чиновник, який поінформував про поїздку Єрмака. "Одна з найгостріших критичних зауважень полягає в тому, що він іноді, здається, не щиро зацікавлений у своїй власній країні. Вся справа в тому, щоб вписати себе в центр прийняття рішень, до такої міри, що це активно шкодить Зеленському та Україні». Чиновники не заперечували, що Єрмак здобув деякі перемоги. Двоє посилалися на його мирний саміт у червні 2024 року в Бюргенштокі в Швейцарських Альпах, якому вони приписували допомогу в тому, що вони допомогли залучити на борт кілька країн з глобального півдня, які залишалися нейтральними щодо війни або схилялися до підтримки Москви. Але інші сказали, що саміт та його попередник в аеропорту Бориспіль були погано задуманими. "PR-шоу", - сказав один західний посол, вважаючи, що Росія та Китай не були залучені. "На жаль, часто Андрій зосереджувався на речах, які, на мою думку, не були критичними для їх перемоги у війні", - сказав колишній американський чиновник, який працював з Єрмаком. Більше одного західного чиновника посилався на передбачуваний зв'язок Єрмака з анонімними каналами Telegram - з такими іменами, як Vertical, Joker і House of Cards - які неодноразово нападали на його критиків. (Єрмак заперечив будь-яку причетність до каналів.) Звичайно, Єрмак, здається, ніколи не далекий від суперечок. Деякі критики зосередили свою увагу на Олегі Татарові, одному з найближчих союзників Єрмака в уряді, який був предметом численних журналістських розслідувань, стверджуючи про корупцію та зловживання владою. Незважаючи на звинувачення в 2020 році за передбачувану схему хабарництва, справа врешті-решт була знята. Вони стверджують, що Татаров виступає в якості виконавця Єрмака, пропонуючи захист і спокійно здійснює контроль над величезними органами безпеки та правоохоронних органів України. Цей контроль, кажуть вони, чинив тиск на антикорупційних слідчих, зупинив переслідування та приніс вибіркове правозастосування, яке захищає союзників, тримаючи опонентів під контролем. Кілька гучних випадків таємничим чином втратили імпульс, як тільки вони досягли агентств на орбіті Татарова. Татаров неодноразово заперечував усі звинувачення у корупції чи зловживанні владою. Жорсткі прихильники Трампа "Америка перша" скористалися критикою Єрмака, зображуючи їх як відображення самого Зеленського. "У вас є ці люди у світі Маги, які експлуатують те, як [Єрмак] працює, і кажуть, що саме тому [Україна] не може будь-яким чином сприяти США, і в кінцевому підсумку чому ми повинні відмовитися від них", - сказав колишній американський чиновник, який працював над політикою України. "Це дійшло до того моменту, коли це небезпечно... Вашингтон занадто складний для одноосітної дипломатії". Один високопоставлений український чиновник, який тісно співпрацював з офісом президента, порівняв відносини між Зеленським та Єрмаком з відносинами Джорджа Буша та його могутнього віце-президента Діка Чейні. "Сцена з Vice, - сказав чиновник, маючи на увазі фільм 2018 року, який простежує прихід Чейні до влади та впливу на Буша, - сцена, де вони ділять обов'язки, це так". Одна суперечка, зокрема, перестосувала Єрмака. У липні 2020 року військові та внутрішні спецслужби України запланували операцію з захоплення 33 найманців з сумнозвісної російської групи Вагнера, пов'язаних з Кремлем воєнізованих сил, відомих своєю жорстокістю в операціях, що простягаються від України до Африки. Їх заманили до Білорусі з обіцянкою фальшивої місії до Венесуели. План полягав у тому, щоб перехопити їхній рейс до Південної Америки, змусити його приземлитися в Києві та заарештувати їх після прибуття. Але операція була раптово відкладена. За даними слідчої групи Bellingcat, яка цитувала джерела української та іноземної розвідки, наказ надійшов від Єрмака, який нібито побоювався, що операція зірве завання зароджуваного і крихкого припинення вогню з Росією. Через кілька днів найманці були заарештовані в Мінську білоруською владою і відправлені назад до Росії, що викликало обурення та звинувачення в саботажі в Україні, коли деталі стали набоголошеними. Були навіть публічні заяви, що Єрмак може бути російським шпигуном. Єрмак спростував звинувачення, назвавши їх дезінформацією. Начальник військової розвідки України Кирило Буданов захищав його, сказавши мені, що Єрмак був несправедливо цапом відпущення і відігравав лише незначну роль. Тим не менш, через п'ять років "Вагнергейт" залишається джерелом суперечок. Єрмак, який є серед своїх героїв кардиналом Рішельє та Генрі Кіссінджером, відкидає будь-які припущення про те, що він затьмарив свого лідера. "Іноді проти мене трапують кампанії, інформаційні атаки. Люди кажуть, що Єрмак робить те чи те. Це нісенітниця. Ми новий вид політичної сили в Україні... Це робить деяких людей незручними або боячими", - сказав він. "Послухайте, дуже мало людей готові присвятити 100 відсотків свого життя і часу країні. Коли вони бачать, що не можуть контролювати або впливати на когось, як я, це їх турбує. Але чесно? Мені байдуже". Звинувачення, до якого, як відомо, чутливий Єрмак, стосується його молодшого брата, Деніса, бізнесмена, який був координаційним центром кількох звинувачень у корупції. Минулого місяця нові звинувачення були тихо висунуті проти нього тим самим начальником військової розвідки Будановим, який захищав Єрмака від мене. Він стверджував, що Деніс намагався використати свою позицію, щоб збагатитися. Деніс спростував усі висунуті проти нього звинувачення, і Єрмак намагався усунути Буданова, повідомили мені двоє людей, які знали про це питання. Один з них стверджував, що інцидент майже перетворився на відкрите повстанняPlease use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Рибачук описав президентський офіс як значною мірою закриту систему, яка цінує лояльність над компетенцією. «Зеленський не хоче бути обтяженим складністю. Він хоче швидких, простих рішень. Єрмак забезпечує це", - сказав він. "Поговоріть про Зеленського, а ви говорите про Єрмака. Поговоріть про Єрмака, і це Зеленського. Вони стали одним з них". Зараз немає шляху до Зеленського, який обійшов Єрмака Олег Рибачук, колишній голова українського уряду Незважаючи на це, додав Рибачук, Зеленський має мандат на лідерство. "У Єрмака їх немає. І все ж він приймає рішення, які переважають міністрів, очолює дипломатичні делегації і виступає від імені держави... Це велике конституційне питання в нашій країні". На думку Рибачука, геній Єрмака - це не управління, а його здатність керувати президентом. "Він схожий на F-16 з радаром великої дальності. Якщо хтось набирає популярність, Єрмак першим шепоче це на вухо Зеленському. Він грає на настрої Зеленського. Він точно знає, що сказати і коли це сказати, щоб усунути політичні загрози. Він створює враження, що захищає Зеленського, але насправді він його послаблює. Тому що без сильних особистостей навколо вас ви починаєте жити в бульбашці". Результатом є свого роду "персоналізоване управління", яке "підвело кожного українського президента", - сказав Рибачук. "Ніхто з них не створив справжніх політичних партій, щоб розділити відповідальність. І Зеленський повторює ту саму помилку"Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of https://www.ft.com/ FT.com https://help.ft.com/help/legal-privacy/terms-conditions/ T&Cs and https://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/ Copyright Policy. Email mailto:[email protected] [email protected] to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be https://www.ft.com/tour found here.
https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246
Деякі вважають, що рішення Зеленського наздоганяють його. Хоча він залишається популярним, його рейтинги схвалення мають тенденцію до зниження. Одне червневе опитування показало, що 65 відсотків українців довіряють президенту - на 9 процентних пунктів, що на 9 відсотків, ніж місяць раніше. Дані відображають глибшу невизначеність щодо того, яке суспільство вийде з воєнного часу: чи рухається Україна до глибшої демократії, чи повільно ковзає в авторитаризм? Інше опитування наприкінці травня показало, що суспільство розколо через це питання: відповіді залежали не стільки від ідеології, скільки від довіри до Зеленського та його адміністрації. Серед тих, хто сказав, що не довіряє президенту, понад 80 відсотків побачили ознаки повзучого авторитаризму. Протягом останніх кількох місяців Єрмак працював над своєрідним коронним проектом: найбільшим перетасуванням кабінету міністрів України з початку війни. Минулого тижня він успішно завершив його, встановивши свого протеже на посаді прем'єр-міністра, що депутати, лідери громадянського суспільства та західні дипломати описали як забезпечення його контролю над урядом. Дениса Шмихаля, 49-річного технократа, який обіймав посаду прем'єр-міністра з 2020 року, замінила Юлія Свириденко, 39-річна перша віце-прем'єр-міністр і міністр економіки, яку в Києві часто називають одним з людей Єрмака. З початку війни, коли Єрмаку потрібно було виїхати за кордон у службових справах, він включив Свириденко офіційним керівником делегації. Як начальник штабу, Єрмак не мав права використовувати урядовий літак, але Свириденко, тодішній перший віце-прем'єр-міністр, мав. Багато хто розглядає Свириденко як розумного менеджера, і вона досягла того, чого Єрмак досі не зміг зробити: побудувати здорові стосунки з адміністрацією Трампа, особливо з міністром фінансів Бессентом, після того, як вона втрутилася, щоб провести багато розхвалену угоду про мінерали через фінішну лінію. Але найбільш визначальним активом нового прем'єр-міністра може бути її непохитна лояльність до Зеленського та його могутнього начальника штабу. "Не можна керувати країною за інстинктом", - сказав Рибачук. «Вам потрібна структура, інститути, стратегія. Це те, чого не вистачає. Єрмак і Зеленський, вони поки що усунули будь-яку життєздатну конкуренцію. Але після війни настане розплати". Крістофер Міллер - головний кореспондент FT в Україні
Майже повний текст статті FT вище он-лайн переклад
Тому нічого не пам'ятає.
Та хто б сумнівався?
навіть не тре йому у цьому допомагати
Так, "патологічна брехня" або "псевдологія фантастика" (pseudologia fantastica) є визнаним медичним та психологічним феноменом. Однак важливо зазначити, що це не окремий самостійний діагноз у більшості ******** класифікацій психічних розладів, таких як DSM-5 (Діагностичний і статистичний посібник з психічних розладів) або ICD-11 (Міжнародна класифікація хвороб).
Натомість, патологічна брехня частіше розглядається як симптом або прояв інших психічних станів або розладів. Вона може бути пов'язана з:
Розлади особистості: особливо антисоціальний розлад особистості (психопатія/соціопатія), нарцисичний розлад особистості або прикордонний розлад особистості.
Деякі неврологічні стани: ураження головного мозку, травми, пухлини, деменція.
Психотичні розлади: у рідкісних випадках може спостерігатися при шизофренії, коли брехня є частиною марення.
Розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин.
Синдром Мюнхгаузена (деліберативні або штучні розлади), де людина придумує або викликає симптоми хвороби для привернення уваги або отримання медичної допомоги.
Характеристики патологічної брехні:
Компульсивний характер: Брехня є надмірною і часто здається несвідомою, хоча людина може бути в курсі, що говорить неправду.
Відсутність очевидної вигоди: На відміну від звичайної брехні, яка має на меті отримати конкретну вигоду, патологічна брехня часто не приносить видимої користі брехуну і може навіть призвести до негативних наслідків.
Складні та переконливі історії: Брехня зазвичай є складною, детальною та може бути досить переконливою, з елементами фантазії та перебільшення.
Тривалий характер: Це не разовий випадок, а постійна модель поведінки.
Важливість діагностики:
Якщо ви підозрюєте, що у когось є паталогічна брехня, важливо звернутися до фахівця з психічного здоров'я (психіатра або психотерапевта). Тільки кваліфікований спеціаліст може провести комплексну оцінку, встановити правильний діагноз та розробити відповідний план лікування, який буде спрямований на основну проблему, що лежить в основі цієї поведінки.