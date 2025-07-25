У Єврокомісії наполягають, що Зеленський мав розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП: Вони контактували, повідомлення було передано

У Європейській комісії відреагували на слова президента Володимира Зеленського, який заявив, що не спілкувався із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна" до речника Європейської комісії Гійома Мерсьє з проханням прояснити ситуацію щодо повідомлення про контакт фон дер Ляєн та Зеленського.

Так, зазначається, що Мерсьє запевнив, що інформація Єврокомісії "залишається в силі".

Він процитував відповідне повідомлення, яке у четвер озвучив речник Стефан де Кеерсмакер: "Щодо контексту між президентом (фон дер Ляєн) та президентом Зеленським, я можу лише сказати, що вони справді контактували, що вони обмінювалися інформацією. Я не можу надати вам точні деталі щодо того, що, коли, як і о котрій годині. Важливим є повідомлення, яке справді було передано, повідомлення, в якому ми висловили нашу стурбованість, наші побоювання щодо вжитих кроків. Президент фон дер Ляєн і президент Зеленський контактували, вони обмінювалися (...). Тут важливо те, що повідомлення було передано".

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Де Кеерсмакер також сказав, що в ЄК є розуміння того, що "українська влада обрала новий підхід, пропонує новий план дій чи закон".

"Ми вітаємо той факт, що український уряд вживає заходів, і ми працюємо з ним, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко пояснені вчора та позавчора, справді враховані", - зазначив речник ЄК.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП, і президентка Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським та звернулася до уряду з проханням роз’яснити ухвалені зміни.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні і всі заяви про цю розмову є фейком.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.