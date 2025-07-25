Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не спілкувався із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після схвалення та підписання скандального закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.
"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", – зазначив президент.
Щодо ризиків для євроінтеграції України Зеленський підкреслив, що країна не хоче нічим ризикувати. Він запевнив у цьому партнерів, з якими спілкувався.
"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство", – сказав Зеленський.
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він став не легітимним фейком ще 20.05.2024 !!!
Як це булотраніше в інших ситуаціях... обмеження змі, санкціїї на громадян України, переслідування журналістів....
Про це Суспільному заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3564888
Така натура.
Ліцедій, що зробиш.
А наступний крок, тільки один- Зеленьський за протести.
Тим більше, що це вже було, із Тимошенко.
Коли Крсмата кремлівка, очощюювала уряд і наприймала купу постанов, а коли люди прийшли під Кабмін протестувати, вибігла із кабінету в протести.
І тут хтось їй каже, "так це ж проти вас , Юліє Володимірівне, протестують"
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А що, в Україні ще залишився хтось, хто вірить цієї істоті?
За било має нас Гундос.
Як рот відкриє -тільки бреше,
Зелений малорос ******.
А звідки Зеленський знає, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство? Чи він каже про суспільство міндічей і шурм?
Их следует арестовать и предать суду за растрату государственных средств и фальсификацию липовых дел.
Рецепт приготування - від Івана Котляревського.
Которые записали детективы НАБУ
Ведь именно после услышанного на ПЛЕНОЧКАХ МИНДИЧА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЗБУДИЛСЯ
Как после очень большой дозы !!!!!!!
Там ,наверное, что - то очень интересное?
И очень опасное для ВЛАДИМИРА АЛЕКСНДРОВИЧА
Похоже - назревал КАССЕТНЫЙ СКАНДАЛ - 2
Который поховал Кучму
Надеюсь, у детективов хватило ума - сделать копии
И спрятать от Владимира Александровича