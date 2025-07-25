Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не спілкувався із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після схвалення та підписання скандального закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", – зазначив президент.

Щодо ризиків для євроінтеграції України Зеленський підкреслив, що країна не хоче нічим ризикувати. Він запевнив у цьому партнерів, з якими спілкувався.

"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство", – сказав Зеленський.

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