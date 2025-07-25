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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський

Зеленський назвав фейком розмову з Урсулою фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський не спілкувався із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після схвалення та підписання скандального закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", – зазначив президент.

Щодо ризиків для євроінтеграції України Зеленський підкреслив, що країна не хоче нічим ризикувати. Він запевнив у цьому партнерів, з якими спілкувався.

"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство", – сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24851) фон дер Ляєн Урсула (823)


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Топ коментарі
+26
Ти сам фейк пердячий. Янелох при3.14жджений
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25.07.2025 11:37 Відповісти
+24
Ні, Вова. Після 22.07.2025 ти сам фейк.
І ти вже цього не зупинеш.
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25.07.2025 11:38 Відповісти
+16
Нафіга пропоновути "своє бачення", якщо можна було просто не приймати той дебільний закон???
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25.07.2025 11:38 Відповісти
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Ти сам фейк пердячий. Янелох при3.14жджений
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25.07.2025 11:37 Відповісти
та ладно, головокружительная карьера из шутов в вожди
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25.07.2025 12:37 Відповісти
Ні, Вова. Після 22.07.2025 ти сам фейк.
І ти вже цього не зупинеш.
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25.07.2025 11:38 Відповісти
чого це "після 22.07.2025"?
він став не легітимним фейком ще 20.05.2024 !!!
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25.07.2025 11:52 Відповісти
Можна йти на шашлик?
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25.07.2025 11:38 Відповісти
Як ти вже всіх достав невже тобі хтось вірить.
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25.07.2025 11:38 Відповісти
Швидко Зеля дійшов до тями
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25.07.2025 11:38 Відповісти
Він настільки недалекий, що не розуміє того, що краще б це повідомлення не було фейком. Урсула фон дер Ляєн не вважає за потрібне спілкуватися із Зєлєнскім особисто після цього трешу, а свої послання прлсто передає через інших, в тому числі через пресу. І головне - Зєлєнскій послання отримав і щрозумів, що воно означає, інакше не намагався б вмикати задній привід.
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25.07.2025 11:51 Відповісти
Нафіга пропоновути "своє бачення", якщо можна було просто не приймати той дебільний закон???
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25.07.2025 11:38 Відповісти
Приймали, бо думали, що всі будуть мовчати.
Як це булотраніше в інших ситуаціях... обмеження змі, санкціїї на громадян України, переслідування журналістів....
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25.07.2025 11:49 Відповісти
Так він і тей закон що подав у опозиції *******,тільки дебільні поправки свої засунув.
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25.07.2025 12:08 Відповісти
Також Мерсьє зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз'яснити ухвалені зміни.

Про це Суспільному заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ.

Джерело: https://censor.net/ua/n3564888
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25.07.2025 11:41 Відповісти
браше, палиться, і все-одно продовжує брехати.
Така натура.
Ліцедій, що зробиш.
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25.07.2025 11:44 Відповісти
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25.07.2025 11:44 Відповісти
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25.07.2025 11:50 Відповісти
Позашлюбна дочка?
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25.07.2025 12:45 Відповісти
Ну да, во5и вже Безуглу випустили, щоб скинути увагу на неї, відвести від проє..в Зеленьського.
А наступний крок, тільки один- Зеленьський за протести.
Тим більше, що це вже було, із Тимошенко.
Коли Крсмата кремлівка, очощюювала уряд і наприймала купу постанов, а коли люди прийшли під Кабмін протестувати, вибігла із кабінету в протести.
І тут хтось їй каже, "так це ж проти вас , Юліє Володимірівне, протестують"
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25.07.2025 11:50 Відповісти
там вже усі були від серуні носія рпг 22 від люсі до тухлого бігуса усіх було послано щляхом крейсира москви
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25.07.2025 11:54 Відповісти
Скоро і це назве фейком

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25.07.2025 11:47 Відповісти
А те, що Боневтік Потужно-Брехливий намагається підпорядкувати під генпрокурора(під себе і татарова) НАБУ і САП це також фекйк?
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25.07.2025 11:48 Відповісти
"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн, вона мене послала нах і пішла собі"
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25.07.2025 11:51 Відповісти
Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", - сказал Зеленский.

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25.07.2025 11:52 Відповісти
Все заявления о разговоре с фон дер Ляйен о НАБУ и САП - фейк, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3565206
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А що, в Україні ще залишився хтось, хто вірить цієї істоті?
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25.07.2025 12:00 Відповісти
Ага, є така одна - воно саме!
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25.07.2025 12:03 Відповісти
Вважаєш він самодур?
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25.07.2025 12:34 Відповісти
Фейк-серіал "слуга народу", навіть більше.
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25.07.2025 12:03 Відповісти
Все з дев"ятнадцятого чеше,
За било має нас Гундос.
Як рот відкриє -тільки бреше,
Зелений малорос ******.
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25.07.2025 12:04 Відповісти
Україні потрібні вибори,цю мєрзость при владі терпіти немає сил ні Українцям ні Європейцям
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25.07.2025 12:06 Відповісти
"що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство"
А звідки Зеленський знає, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство? Чи він каже про суспільство міндічей і шурм?
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25.07.2025 12:06 Відповісти
Ограничится введением контроля над злоупотреблениями нахлебников из НАБУ и САП было ошибкой.
Их следует арестовать и предать суду за растрату государственных средств и фальсификацию липовых дел.
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25.07.2025 12:11 Відповісти
Не оправдуйся,ти обісрався.Ти відповідальний,а підставили тебе Єрмак і Татаров, потужні менеджери.
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25.07.2025 12:19 Відповісти
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25.07.2025 12:31 Відповісти
Зєльонкіна - на шашлик!

Рецепт приготування - від Івана Котляревського.
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25.07.2025 13:01 Відповісти
Trump's style - коли факти дратують, називати їх фейком
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25.07.2025 13:02 Відповісти
Самый большой фейк зЕ.
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25.07.2025 13:06 Відповісти
Мечтаю услышать ПЛЕНКИ МИНДИЧА!!!!
Которые записали детективы НАБУ
Ведь именно после услышанного на ПЛЕНОЧКАХ МИНДИЧА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЗБУДИЛСЯ
Как после очень большой дозы !!!!!!!
Там ,наверное, что - то очень интересное?
И очень опасное для ВЛАДИМИРА АЛЕКСНДРОВИЧА
Похоже - назревал КАССЕТНЫЙ СКАНДАЛ - 2
Который поховал Кучму
Надеюсь, у детективов хватило ума - сделать копии
И спрятать от Владимира Александровича
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25.07.2025 13:15 Відповісти
 
 