НАБУ знищують через підозру власнику "95 кварталу" Міндічу, - ЗМІ
Низка ЗМІ згадують друга президента Тимура Міндіча в контексті енергетичної сфери державного управління й навіть виробництва дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Української правди.
Джерела видання з оточення Міндіча розповідають, що він є тією людиною, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв відволіктися і "поговорити про життя".
"Після вторгнення Росії 2022-го Міндіч не лише не випав із близького кола спілкування першої особи, а навпаки, за інформацією УП, набув ще більшого статусу. Близькі стосунки, за свідченнями джерел у політичних та бізнесових колах, нерідко дозволяють Міндічу звертатись з особистими проханнями до президента. Серед таких прохань називаються вплив на призначення та курування тих чи інших державних питань без надання безпосередньо Міндічу жодних відповідних офіційних посад", - йдеться в матеріалі.
На початку червня 2025 року НАБУ затримало родича Міндіча при спробі з України. Його звинувачують у розкраданнях на тендерах "Харківобленерго" ціною 664 мільйонів гривень.
Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП готують підозру Міндічу.
"Саме з цим джерело також пов'язувало активну протидію президента антикорупційним органам, яка розпочалась на початку тижня і призвела до протестів на вулицях: "А загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу", - зазначається в матеріалі.
Джерела УП в бізнесових колах заявили, що НАБУ та СПА навіть вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент.
"Щоправда, жодної інформації від правоохоронців стосовно цих плівок немає, тому не зрозуміло, чи стосувались розмови Міндіча корупційних оборудок", - додали журналісти.
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прослуховуванням НАБУ.
У цій квартирі збиралися люди з найближчого оточення президента України. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання.
Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами. І навіть торгівлею зброю на мільярди.
І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліц атака на НАБУ.
Д.Чекалкін.
Щодо НАБУ і САП що ви від них очікували? Розв'язання корупції тут і зараз? Ось вам результат: тільки почали заводити справи на друзів «Влада» і їх одразу почали мочити депутати та «менеджери».
Не шукайте утопії в жодній державній структурі!
Какие раскрытые ясные взоры!
Зелёный грабитель, ворюга, предатель...
И воры, и воры, и воры. (с)
Міндіча і його схем , навіть про дрони ,
так як відомо скільки і кому пішли вкрадені гроші !!
А новий закон Зе , буде проголосований тоді , коли депутати ВР
повернуться з канікул , ось така ф@йня , малята 🤮😡
виявилось правдою про зеленського.
вся зелена мразота припхалася до влади разом
з основним крадієм Зе!!
-єрмак, пацакський посіпака, говномут та інтриган;
-шурма, колишній риг, крадій і схематозник;
-татаров, колишній риг, автор мутнявих схем переслідування опозиції та інших не своїх;
- міндич, безпринципний цинік, схематозник і крадій, якому та Україна і нахєр не здалася;
- портнов - іздох...
хто там ще?