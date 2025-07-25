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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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НАБУ знищують через підозру власнику "95 кварталу" Міндічу, - ЗМІ

Ліквідація НАБУ до чого тут друг Зеленського Міндіч

Низка ЗМІ згадують друга президента Тимура Міндіча в контексті енергетичної сфери державного управління й навіть виробництва дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Української правди.

Джерела видання з оточення Міндіча розповідають, що він є тією людиною, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв відволіктися і "поговорити про життя".

Дивіться також: Ніколов розповів про причетність родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча до корупції в "Харківобленерго": НАБУ під ударом Офісу президента. ВIДЕО

"Після вторгнення Росії 2022-го Міндіч не лише не випав із близького кола спілкування першої особи, а навпаки, за інформацією УП, набув ще більшого статусу. Близькі стосунки, за свідченнями джерел у політичних та бізнесових колах, нерідко дозволяють Міндічу звертатись з особистими проханнями до президента. Серед таких прохань називаються вплив на призначення та курування тих чи інших державних питань без надання безпосередньо Міндічу жодних відповідних офіційних посад", - йдеться в матеріалі.

На початку червня 2025 року НАБУ затримало родича Міндіча при спробі з України. Його звинувачують у розкраданнях на тендерах "Харківобленерго" ціною 664 мільйонів гривень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП готують підозру Міндічу.

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"Саме з цим джерело також пов'язувало активну протидію президента антикорупційним органам, яка розпочалась на початку тижня і призвела до протестів на вулицях: "А загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу", - зазначається в матеріалі.

Джерела УП в бізнесових колах заявили, що НАБУ та СПА навіть вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент.

"Щоправда, жодної інформації від правоохоронців стосовно цих плівок немає, тому не зрозуміло, чи стосувались розмови Міндіча корупційних оборудок", - додали журналісти.

Читайте: В НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Міндичу, - УП

Автор: 

НАБУ (5310) Ткач Михайло (139) Міндич Тимур (10)


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Топ коментарі
+18
Офіс Президента декілька тижнів тому дізнався про те, що квартира співвласника «95 кварталу» Тимура Міндіча знаходилася під оперативним і законним

прослуховуванням НАБУ.

У цій квартирі збиралися люди з найближчого оточення президента України. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання.

Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами. І навіть торгівлею зброю на мільярди.

І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліц атака на НАБУ.
Д.Чекалкін.
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25.07.2025 10:46 Відповісти
+10
Дуже гарні укгаїнці: міндічі, коломойські, шефіри, боголюбські, Зе..., ніхто не пригадає, а що вони хорошого зробили для України? Весь репертуар студії "95 квартал" не можна зарахувати до скарбнички культурного здобуття України, там всі концерти на російській і прославляють росію та висміюють Україну, всі фільми на користь росії і виключно на російській мові "свати" "папік" та інше, а сьогодні під чяас війни вони глибоко залізлли до бюлджету України і жеруть, жеруть і ніяк не подавляться, а коли НАБУ звернули увагу на міндіча і чернишова друзяк Зе - то він відразу за рахунок України вирішив знищити НАБУ і САП (підкорити їх собі, щоб ніколи не чіпали його корупціонерів і бариг)..., а де тут інтереми України?
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25.07.2025 10:56 Відповісти
+7
Какие прекрасные украинские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Зелёный грабитель, ворюга, предатель...
И воры, и воры, и воры. (с)
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25.07.2025 10:55 Відповісти
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Офіс Президента декілька тижнів тому дізнався про те, що квартира співвласника «95 кварталу» Тимура Міндіча знаходилася під оперативним і законним

прослуховуванням НАБУ.

У цій квартирі збиралися люди з найближчого оточення президента України. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання.

Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами. І навіть торгівлею зброю на мільярди.

І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліц атака на НАБУ.
Д.Чекалкін.
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25.07.2025 10:46 Відповісти
Все вірно ++++
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25.07.2025 10:59 Відповісти
Коаліція корупціонер з 263 осіб та ключові менеджери вже ухвалили рішення. Все буде гаразд продовжуйте красти.
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25.07.2025 10:48 Відповісти
ні це ж всі відомо що набу,сап та вакс це чесні порядні структури а також незалежні від будь кого і не спроможні зливати за відсоток чесно відпрацьованих справи по елітних фігурантах,бо за що стояли та тусили стеденти???жаль що суми вкладеного в них не пропорціональні до результату їх роботи.кожен день в країні чиниться беззаконня,наруга над громадянами фізічна так і з попранням прав та свобід -студентів це не турбує???
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25.07.2025 10:56 Відповісти
Може, хай студенти ще створять свою партію й армію за рахунок стипендії, щоб їх не турбувала ворожа армія, яка наступає? Забагато ви ставите на студентів, які вже вийшли на протест і цього достатньо.
Щодо НАБУ і САП що ви від них очікували? Розв'язання корупції тут і зараз? Ось вам результат: тільки почали заводити справи на друзів «Влада» і їх одразу почали мочити депутати та «менеджери».
Не шукайте утопії в жодній державній структурі!
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25.07.2025 11:21 Відповісти
Маленьке уточнення - ніякої підозри Міндічу не було. А так все точно, ага...
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25.07.2025 10:55 Відповісти
У нього є брат ..також Міндич..ось того навіть затримали.
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25.07.2025 11:05 Відповісти
Я читать умію. В заголовку мова про підозру саме тому Міндічу, не брату троюрідному. А це тупо брехня.
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25.07.2025 11:09 Відповісти
Какие прекрасные украинские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Зелёный грабитель, ворюга, предатель...
И воры, и воры, и воры. (с)
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25.07.2025 10:55 Відповісти
Дуже гарні укгаїнці: міндічі, коломойські, шефіри, боголюбські, Зе..., ніхто не пригадає, а що вони хорошого зробили для України? Весь репертуар студії "95 квартал" не можна зарахувати до скарбнички культурного здобуття України, там всі концерти на російській і прославляють росію та висміюють Україну, всі фільми на користь росії і виключно на російській мові "свати" "папік" та інше, а сьогодні під чяас війни вони глибоко залізлли до бюлджету України і жеруть, жеруть і ніяк не подавляться, а коли НАБУ звернули увагу на міндіча і чернишова друзяк Зе - то він відразу за рахунок України вирішив знищити НАБУ і САП (підкорити їх собі, щоб ніколи не чіпали його корупціонерів і бариг)..., а де тут інтереми України?
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25.07.2025 10:56 Відповісти
Зеленський і його банда наразі приберуть все , що стосується
Міндіча і його схем , навіть про дрони ,
так як відомо скільки і кому пішли вкрадені гроші !!
А новий закон Зе , буде проголосований тоді , коли депутати ВР
повернуться з канікул , ось така ф@йня , малята 🤮😡
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25.07.2025 10:56 Відповісти
Яке ''чесне,світле українське'' обличчя😃 а всякі ''негідники '' хочуть зла цій ''просвітленній людині'''😃
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25.07.2025 10:57 Відповісти
У когось були сумніви чи інши марення,що все це від того що там кацапська кротівня?
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25.07.2025 10:57 Відповісти
Взагалі усе, що брехали про Порошенко
виявилось правдою про зеленського.
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25.07.2025 10:59 Відповісти
Саме через суцільну брехню про Порошенка ,
вся зелена мразота припхалася до влади разом
з основним крадієм Зе!!
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25.07.2025 11:04 Відповісти
5-6 менеджерів:
-єрмак, пацакський посіпака, говномут та інтриган;
-шурма, колишній риг, крадій і схематозник;
-татаров, колишній риг, автор мутнявих схем переслідування опозиції та інших не своїх;
- міндич, безпринципний цинік, схематозник і крадій, якому та Україна і нахєр не здалася;
- портнов - іздох...
хто там ще?
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25.07.2025 11:03 Відповісти
Це нові , старі ліца бандюг і злодюг
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25.07.2025 11:06 Відповісти
Хто там пи*дів на передодні виборів 2019, що мудрий український нарід "знесе" Зеленського і слуг народу, якщо ті не будуть працювати на країну. Ну, що знесуни, поки, що Тимур Міндич зніс НАБУ І САП за свою підозруІ, а "мудрий нарід" просто облизався.
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25.07.2025 11:11 Відповісти
ʼмудрийʼ наріт тільки кряхтить та щось невнятно бурмоче по кутках. Все завжди вирішує рішуча меншість
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25.07.2025 11:24 Відповісти
Зелений зрадник має відповісти за свої злочини, за брехню, корупцію та обмануті надії своїх пришлепкуватих вибірців за всією суворістю закону воюючої країни
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25.07.2025 11:23 Відповісти
 
 