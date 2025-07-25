НАБУ знищують через підозру власнику "95 кварталу" Міндічу, - ЗМІ

Низка ЗМІ згадують друга президента Тимура Міндіча в контексті енергетичної сфери державного управління й навіть виробництва дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Української правди.

Джерела видання з оточення Міндіча розповідають, що він є тією людиною, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв відволіктися і "поговорити про життя".

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"Після вторгнення Росії 2022-го Міндіч не лише не випав із близького кола спілкування першої особи, а навпаки, за інформацією УП, набув ще більшого статусу. Близькі стосунки, за свідченнями джерел у політичних та бізнесових колах, нерідко дозволяють Міндічу звертатись з особистими проханнями до президента. Серед таких прохань називаються вплив на призначення та курування тих чи інших державних питань без надання безпосередньо Міндічу жодних відповідних офіційних посад", - йдеться в матеріалі.

На початку червня 2025 року НАБУ затримало родича Міндіча при спробі з України. Його звинувачують у розкраданнях на тендерах "Харківобленерго" ціною 664 мільйонів гривень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП готують підозру Міндічу.

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"Саме з цим джерело також пов'язувало активну протидію президента антикорупційним органам, яка розпочалась на початку тижня і призвела до протестів на вулицях: "А загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу", - зазначається в матеріалі.

Джерела УП в бізнесових колах заявили, що НАБУ та СПА навіть вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент.

"Щоправда, жодної інформації від правоохоронців стосовно цих плівок немає, тому не зрозуміло, чи стосувались розмови Міндіча корупційних оборудок", - додали журналісти.

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