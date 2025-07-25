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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП Протести проти закону про НАБУ і САП
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Пенсіонерка з плакатом "Проплачений студент" на протесті проти закону №12414 у Тернополі. ФОТО

У Тернополі жінка вийшла на протест проти закону №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП із плакатом "Проплачений студент".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Та жінка відреагувала на слова голови Тернопільської облради Богдана Бутковського про те, що на мітинг увечері 22 липня "вийшло якихось 10 студентів проплачених".

Читайте: Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП

Протест проти закону 12414 у Тернополі

Автор: 

НАБУ (5310) протест (2421) Тернопіль (412) Тернопільська область (614) Тернопільський район (17)


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Топ коментарі
+31
В чому ви сумніваєтесь? В тому, що ця пані вміє читати та писати, чи в тому, що у людини є ЗДОРОВЕ почуття гумору?
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25.07.2025 10:03 Відповісти
+21
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25.07.2025 09:53 Відповісти
+16
Знов лапті ніфіга не зрозуміли.
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25.07.2025 10:04 Відповісти
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25.07.2025 09:53 Відповісти
Знов лапті ніфіга не зрозуміли.
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25.07.2025 10:04 Відповісти
Самый доступный удобный материал для плакатов для стихийных не проплаченных митингов.
Очевидно, что они все разные и надписи сделаны разными людьми.
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25.07.2025 10:04 Відповісти
схоже ви не зрозуміли сарказму цієї жінки.
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25.07.2025 10:05 Відповісти
Вам у Америках не доповіли, що директори друкарень і типографій відмовляються приймати замовлення на друк протестних плакатів? Що ОПа через ручні структури тиск чинить? Дивно! Вам першомв мали б доповісти. 🤔
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25.07.2025 10:06 Відповісти
Тому що протест - стихійний . Ніколи було виготовляти якісні плакати . Вдень прийняли той ідіотський закон , а ввечері вже почалися мітинги . Тому й використали те що трапилось під руку , картон .
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25.07.2025 10:27 Відповісти
От вона їм дала, просто врізала! Ге ж?
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25.07.2025 09:55 Відповісти
А хто її посадив там з цим плакатиком? Сама сіла? Сумніваюсь
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25.07.2025 09:57 Відповісти
В чому ви сумніваєтесь? В тому, що ця пані вміє читати та писати, чи в тому, що у людини є ЗДОРОВЕ почуття гумору?
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25.07.2025 10:03 Відповісти
Ну завтра вийдуть студенти з написом "Проплачений пенсіонер"... Чого-чого, а гумору у українців хоч відбавляй. В 20219-му так нагуморили шо досі гикається...
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25.07.2025 10:28 Відповісти
Суд? 🤔 Найчесніший у світґ Печерський сцд? 😲
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25.07.2025 10:03 Відповісти
Не суди всіх по собі.
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25.07.2025 10:04 Відповісти
Ні, звичайно всі тупі, один офіс президента, який укормплектований зрадниками і слугами яника, що розганяли Майдан і фальшували справи дуже розумні, а ініші то проплачені, то хтось посадив. Мабуть Порошенко?
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25.07.2025 10:05 Відповісти
а два Майдана в Україні теж проплачені?
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25.07.2025 10:05 Відповісти
Два Майдани в Україні залишилися проплаченими тільки в головах пуйла, його орди і антимайданівців, які точно були проплачені ригами і кацапами. Я був декілька раз на Майдані і навіть не чув щось про проплату. Як тільки владу починають критикувати і мітингувати проти її свавілля, так відразу йдуть базари про проплачені мітинги. Для цього вони навіть можуть запустити об'явлення про пошук мітингувальників, надприклад за 200 грн/година, щоб дискридитувати мітингувальників. Скільки всякого сміття сьогоднів бродить по іинтернету від ботів подоляка і єрмака, що мов студенти не мають юридичної освіти не не знають, що таке НАБУ і САП і не знають проти кого і за що мітингують... просто цікаво, а Боневтік Позорно-Брехливий і Єлдак закінчували військові Академії, щоб керувати ЗСУ і Ставками?
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25.07.2025 10:21 Відповісти
Звісно ж -- Порошенко привіз із Вінниці, зі своєї фабрики РОШЕН !
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25.07.2025 10:17 Відповісти
а вас, пане, хто садить в туалеті? чи під себе робите? на відміну від вас люди ходять самі і сідають де забажають
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25.07.2025 10:24 Відповісти
Ганьба цьому голові,приклад,як люди ламаються перед зермаком,очевидно,не через гроші,а компромат.
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25.07.2025 10:01 Відповісти
Видатний тип цей Бутковський. Ще одне підтвердження, що далеко не кожен, хто є членом партії Свобода і навіть бачив війну на власні очі, буде відстоювати інтереси України, а не обслуговувати Зермаків з Татаровим.

Богдан Бутковський - член ВО «Свобода».
З 2022 року - військовослужбовець 35-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. У 2024 році - боєць 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, яка створена на основі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». З 30 грудня 2024 року - голова Тернопільської обласної ради.
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25.07.2025 10:09 Відповісти
сволота заджди була на підсосі в провладних олігархів. У нас в місті ще так року 2002-го був зафіксований факт отримання бабла міською структурою сволоти від будівельників рінахового ринку, хоч заступник того головного прораба того часу мені сам свистів, "ну ти розумієш, ми взяли гроші в кредит"....
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25.07.2025 10:15 Відповісти
Тернопільська облрада два дні тому, з ініціативи самого Бутковського навіть підтримала звернення на підтримку Зеленського
«Ходять на мітинги, матюкають головнокомандувача, а тепер проти реформ - це неприпустимо», - заявив він.

Знищення незалежності НАБУ і САП це реформа, яка потрібна України, виявляється! 😯
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25.07.2025 10:21 Відповісти
Путч. Русский - нах*й:
🥀Напередодні голосування в Раді закону про позбавлення незалежності САП і НАБУ влада використала Білецького, щоб підготувати негативну громадську думку про НАБУ. При цьому не погребували брехнею, бо батько детектива працював з Узбекистаном, а не з росією, куди входить Дагестан.
Для нас тут цікаво, що Білецького знову використовують в ролі презервативу в інтересах Зеленського. Поруч з іншими, хто поширював цю брехню про «шпигуна» у НАБУ. Хоч заплатили добре?
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25.07.2025 10:27 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Це каже цілий член Венеціанської комісії, колишня заступниця голови ЦВК. Терміново викликайте санітарів!
Павло Нусс:
А колись була ніби здоровою. Це, випадково, не яник трахнув її чимось важким по голові?
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25.07.2025 10:10 Відповісти
яник таки її трахнув, але не по голові... принаймі, в її гаманць капнуло.
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25.07.2025 10:17 Відповісти
Вражає ще й те, як прокацапський риг аксельрод звинувачує Порошенка у підтримці *****.
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25.07.2025 10:21 Відповісти
Ну не себе ж йому запроданцем виставляти!
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25.07.2025 10:27 Відповісти
до речі, мене тут забанили: "https://dynamo.kiev.ua/uk/news/686976-yehor-tverdokhlib-zakon-12414-tse-znevaha-do-narodu-ukrainy Футболіст Єгор Твердохліб: «Закон #12414 - це зневага до народу України»" Сайт адептів Суркіса, до речі... Так от, там декілька висерів є, ніби не лише Порох платить протестуввальникам, а й ***** з Порохом на пару. Їх не банять, навіть підтримує тамтешня спільнота, що відно по плюсах/мінусах.
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25.07.2025 10:35 Відповісти
Ага, особливо це помітили жителі Сум, де навіть блекаут в окремих районах через прильоти був. І так, в сумах теж мітинги були...
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25.07.2025 10:47 Відповісти
Повно картонок з матюками і це ми про Європу. Шановні, а хтось з Вас намагався влаштуватися у НАБУ? От хто там працює? Просто поцікавтеся, що то за люди, які в них машини, чим вони займаються в робочий час. І так, я думаю, що протест організований саме проплаченими крикунами. Для неадекватів, які будуть чіплятися до мого ніку російською мовою: Google категорично відмовляється змінювати його на український.
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25.07.2025 10:18 Відповісти
Ті, хто працюють в Офісі президента вам подобаються?
І як туди можна влаштуватись на роботу?
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25.07.2025 10:22 Відповісти
Проплатіть Гуглу.
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25.07.2025 10:24 Відповісти
Протест "організований" дурнуватою владою . Людей вивело на вулиці її рішення підім'яти під себе антикорупційні органи .
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25.07.2025 10:32 Відповісти
У бабці з гумором ++ !
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25.07.2025 10:21 Відповісти
У пані з розумом взагалі все ОК. Дай ій бог здоров'я!
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25.07.2025 10:24 Відповісти
А чули, яким бадьорим голоском пан президет вчора звертався до нації?!
Пощастило почути сьогодні на Радіо НВ, був просто вражений! Все ж таки спілкування влади з народом, хоч і не напряму, корисна для здоров'я влади процедура.
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25.07.2025 10:22 Відповісти
Скиньте это фото Шейтельману. Он три дня уже дупу рвет - расказывает про партийные организованные протесты "соросят".
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25.07.2025 10:30 Відповісти
Студентов там и так хватало в подтанцовке.
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25.07.2025 10:49 Відповісти
Мудрий ми народ.Я про шановну пенсіонерку
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25.07.2025 11:30 Відповісти
 
 