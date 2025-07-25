Пенсіонерка з плакатом "Проплачений студент" на протесті проти закону №12414 у Тернополі. ФОТО
У Тернополі жінка вийшла на протест проти закону №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП із плакатом "Проплачений студент".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Та жінка відреагувала на слова голови Тернопільської облради Богдана Бутковського про те, що на мітинг увечері 22 липня "вийшло якихось 10 студентів проплачених".
Топ коментарі
+31 Чайка Київ
показати весь коментар25.07.2025 10:03 Відповісти Посилання
+21 частный сектор
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+16 MausMike
показати весь коментар25.07.2025 10:04 Відповісти Посилання
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Очевидно, что они все разные и надписи сделаны разными людьми.
Богдан Бутковський - член ВО «Свобода».
З 2022 року - військовослужбовець 35-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. У 2024 році - боєць 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, яка створена на основі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». З 30 грудня 2024 року - голова Тернопільської обласної ради.
«Ходять на мітинги, матюкають головнокомандувача, а тепер проти реформ - це неприпустимо», - заявив він.
Знищення незалежності НАБУ і САП це реформа, яка потрібна України, виявляється! 😯
🥀Напередодні голосування в Раді закону про позбавлення незалежності САП і НАБУ влада використала Білецького, щоб підготувати негативну громадську думку про НАБУ. При цьому не погребували брехнею, бо батько детектива працював з Узбекистаном, а не з росією, куди входить Дагестан.
Для нас тут цікаво, що Білецького знову використовують в ролі презервативу в інтересах Зеленського. Поруч з іншими, хто поширював цю брехню про «шпигуна» у НАБУ. Хоч заплатили добре?
Це каже цілий член Венеціанської комісії, колишня заступниця голови ЦВК. Терміново викликайте санітарів!
Павло Нусс:
А колись була ніби здоровою. Це, випадково, не яник трахнув її чимось важким по голові?
І як туди можна влаштуватись на роботу?
Пощастило почути сьогодні на Радіо НВ, був просто вражений! Все ж таки спілкування влади з народом, хоч і не напряму, корисна для здоров'я влади процедура.