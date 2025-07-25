Пенсіонерка з плакатом "Проплачений студент" на протесті проти закону №12414 у Тернополі. ФОТО

У Тернополі жінка вийшла на протест проти закону №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП із плакатом "Проплачений студент".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Та жінка відреагувала на слова голови Тернопільської облради Богдана Бутковського про те, що на мітинг увечері 22 липня "вийшло якихось 10 студентів проплачених".

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