Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП
Низка народних депутатів заявили, що їхнє рішення проголосувати за законопроєкт №12414, який фактично ліквідовував незалежність НАБУ та САП, було помилковим.
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП.
Так депутатка "Голосу" Таміла Ташева написла, що її голосування "за" викликало "чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями". Також додала, що підтримує законопроєкт #13533, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.
"Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас і це звучало і визнавалось багатьма – результативність системи останні роки викликала багато питань. Зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений", - зазначила вона.
"Слуга народу" Жан Беленюк також сказав, що помилився й "відчуває особисту відповідальність й не шукає виправдань".
Інший представник "Слуги народу" Сергій Штепа пояснив, що вважав, нібито законопроєкт №12414 "допоможе оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами", щоб НАБУ та САП зосереджувалися на справах високої пріоритетності.
Ще один "слуга" Ростислав Тістик також написав, що в політиці бувають помилкові рішення.
"Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроєкт", – додав він.
Представник тієї ж партії Василь Мокан заявив, що "особисто своє голосування за #12414 вважає першим серйозним прорахунком за час каденції" й буде голосувати за виправлення ситуації.
Бакунець від "Довіри" закликав скликати сесію ВРУ й дослухатись до думки громадян та додав, що варто знайти кращу концепцію процесуальних відносин між Генпрокуратурою та САП.
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щоб каялась та їла !
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мабуть шось почюяла - далі насадуться всі і бровістки теж.
чи, точніше - особи без політичних переконань. Але все-одно - слизняки.
вiртуального оленя на екрані пошукати?
а то якесь ви шобло недонaвчене....
пацанів і дівчят засцяли.
а ви щє, падлюки, тільки спробуйте побити їх, чи Боже збав стрельнути....
Скоро в Україні будуть на районі менти гопники ходити віджимати майно (телефони сумочки барсетки і т.д.) і їм за це нічого не дуде. Слава нашому найвеличнішему боневтіку.
І вони б почали казати, що помилилися, то так, всралися.
А знаючи що лідор вніс інший законопроект, за який звісно вони проголосують, щоб типу виправити свою помилку. То це сання в очі. Типу які вони хороші.
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"Я не пішов на роботу тому,що думав,що пішов"
Прочитали, зрозуміли, проголосували, а тепер страшно? То просто мразі беспринципні. Що ***** значить "помилились"?