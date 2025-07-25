УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4101 відвідувач онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
1 441 29

Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП

голосування проти нАБУ

Низка народних депутатів заявили, що їхнє рішення проголосувати за законопроєкт №12414, який фактично ліквідовував незалежність НАБУ та САП, було помилковим.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП.

Так депутатка "Голосу" Таміла Ташева написла, що її голосування "за" викликало "чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями". Також додала, що підтримує законопроєкт #13533, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. 

"Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас і це звучало і визнавалось багатьма – результативність системи останні роки викликала багато питань. Зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений", - зазначила вона.

"Слуга народу" Жан Беленюк також сказав, що помилився й "відчуває особисту відповідальність й не шукає виправдань".

Інший представник "Слуги народу" Сергій Штепа пояснив, що вважав, нібито законопроєкт №12414 "допоможе оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами", щоб НАБУ та САП зосереджувалися на справах високої пріоритетності.

Дивіться: Люди зустріли "слугу народу" Мар’яну Безуглу на акції в підтримку НАБУ та САП вигуками: "Безуглу геть!". ВIДЕО

Ще один "слуга" Ростислав Тістик також написав, що в політиці бувають помилкові рішення.

"Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроєкт", – додав він.

Представник тієї ж партії Василь Мокан заявив, що "особисто своє голосування за #12414 вважає першим серйозним прорахунком за час каденції" й буде голосувати за виправлення ситуації.

Бакунець від "Довіри" закликав скликати сесію ВРУ й дослухатись до думки громадян та додав, що варто знайти кращу концепцію процесуальних відносин між Генпрокуратурою та САП.

Дивіться: Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт щодо гарантій незалежності антикорупційних органів, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5282) ВР (15140) депутат (1790) САП (2372)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Гаразд, тоді зробимо так - тих, хто проголосував за це зелене лайно, розстріляємо, а потім скажемо, що вийшла помилка.
показати весь коментар
25.07.2025 01:12 Відповісти
+6
Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП


показати весь коментар
25.07.2025 01:10 Відповісти
+2
слизняки безхребтові.

чи, точніше - особи без політичних переконань. Але все-одно - слизняки.
показати весь коментар
25.07.2025 01:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хрестовий похід дітей в Україні таки переміг !

.
показати весь коментар
25.07.2025 01:47 Відповісти
Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП


показати весь коментар
25.07.2025 01:10 Відповісти
Гаразд, тоді зробимо так - тих, хто проголосував за це зелене лайно, розстріляємо, а потім скажемо, що вийшла помилка.
показати весь коментар
25.07.2025 01:12 Відповісти
тазік землі для жЮлі-дєвочкі !

щоб каялась та їла !

.

.
показати весь коментар
25.07.2025 01:43 Відповісти
перша низка тамадів-помиляльників пішла,
мабуть шось почюяла - далі насадуться всі і бровістки теж.
показати весь коментар
25.07.2025 01:15 Відповісти
І взагалі то не я! то сусід/сусідка! Буряти мабуть..
показати весь коментар
25.07.2025 01:16 Відповісти
Вони у нас такі затуркані, такі затуркані!
показати весь коментар
25.07.2025 01:18 Відповісти
слизняки безхребтові.

чи, точніше - особи без політичних переконань. Але все-одно - слизняки.
показати весь коментар
25.07.2025 01:21 Відповісти
а може щє раз в Трускавець на перепaдгатовку і дати краба,
вiртуального оленя на екрані пошукати?
а то якесь ви шобло недонaвчене....
показати весь коментар
25.07.2025 01:21 Відповісти
САМИ ( 73 % ) выбрали " слуг народа " и САМИ же ИМИ не довольны ...... ... ..
показати весь коментар
25.07.2025 01:29 Відповісти
Обісрались від страху?
показати весь коментар
25.07.2025 01:29 Відповісти
всe це зелене покаяння обзивається одним словом - "засцяли".
пацанів і дівчят засцяли.
а ви щє, падлюки, тільки спробуйте побити їх, чи Боже збав стрельнути....
показати весь коментар
25.07.2025 01:32 Відповісти
Закон 12414 дозволяє анти правоохоронним органам проводити обшуки та вилучення майна громадян без рішення суду. Це повний пи....ць!!!
Скоро в Україні будуть на районі менти гопники ходити віджимати майно (телефони сумочки барсетки і т.д.) і їм за це нічого не дуде. Слава нашому найвеличнішему боневтіку.
показати весь коментар
25.07.2025 01:35 Відповісти
Всі не в курсі були,але як всі хлопали з радості!Що можна накрасти і не відповідати за це ну це прекрасно хіба ні?Європейці -сша дають дармові гроші ми собі туди сюди порозпихаємо на всякі благоустрої і решти лабули і все чудово.Проголосували і втікли відпочивати,акуєть!А коли запахло смаженим і тут народ бушує і єс каже куй вам а не гроші зразу всі свою помилку відчули,а то що всі просили не голосувати за це лайно то ви включили дурника ніби нічого не чуєте і не бачите!!!Як ви під..ри вже дістали.Одні піда..и ззовні лізуть а інші в середині клеють дурнів і голосують за всякі поправочки для себе,а потім кажуть ми помилились!!!!Ну уроди закінчені!!!
показати весь коментар
25.07.2025 01:37 Відповісти
Та ніхто ні чого не обісрався. Якщо б наш лідор **********, не вніс, чи вносить інший законопроект, а залишив б так як є зараз.
І вони б почали казати, що помилилися, то так, всралися.
А знаючи що лідор вніс інший законопроект, за який звісно вони проголосують, щоб типу виправити свою помилку. То це сання в очі. Типу які вони хороші.
показати весь коментар
25.07.2025 01:38 Відповісти
Це зветься колебаться вместе с линией партии
показати весь коментар
25.07.2025 01:42 Відповісти
...під кіздюлями дітей біля театру Франка

.
показати весь коментар
25.07.2025 01:46 Відповісти
На ліхтарях це виглядатиме органічно.
показати весь коментар
25.07.2025 02:08 Відповісти
Схоже на пояснювальну запику-
"Я не пішов на роботу тому,що думав,що пішов"
показати весь коментар
25.07.2025 01:48 Відповісти
Найхитрожопіші депутати вмикають вар'ята поперед всіх, а найтупіші досі гальмують із "каяттям".
показати весь коментар
25.07.2025 01:54 Відповісти
Депутята, амне депутати((((
показати весь коментар
25.07.2025 01:59 Відповісти
Помилка була в обранні цих депутатів. А точніше в тому, що вони народилися.
показати весь коментар
25.07.2025 02:08 Відповісти
"Ми помилилися - занадто мало грошей узяли за такий факап!"
показати весь коментар
25.07.2025 02:29 Відповісти
Лицемірне, хитросраке зелене шапіто. Голосують як їм вкажуть, а потім брешуть, що помились.
показати весь коментар
25.07.2025 02:29 Відповісти
Це як "помилились"? Це не читаючи проголосували? Тоді профнепригодні, а не помилились. Прочитали, та не зрозуміли про що йдеться і проголосували? Двічі профнепригодні ще й тупі.
Прочитали, зрозуміли, проголосували, а тепер страшно? То просто мразі беспринципні. Що ***** значить "помилились"?
показати весь коментар
25.07.2025 03:05 Відповісти
 
 