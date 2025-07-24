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Новини Відео Звернення Зеленського Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт щодо гарантій незалежності антикорупційних органів, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про законопроєкт, який надає повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. 

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.

Читайте: НАБУ і САП підтримали внесений Зеленським законопроєкт, що відновлює їх незалежність

Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості.

Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України" - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів Мерцу про законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів

Автор: 

НАБУ (5282) Зеленський Володимир (24834) звернення (640) САП (2372)


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Топ коментарі
+14
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24.07.2025 21:29 Відповісти
+8
Молодець, сам зробив проблему і сам героїчно її вирішив. Тьфу ідіот !
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24.07.2025 21:30 Відповісти
+8
На Банковой засела парашная агентура. А какая разница?
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24.07.2025 21:33 Відповісти
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24.07.2025 21:29 Відповісти
Вивернувся як вуж - інстинкт спрацював
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24.07.2025 21:30 Відповісти
він не вивернувся,- законопроект під нього: САП- під генпрокурором,далі зрозуміло
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24.07.2025 21:31 Відповісти
Я за те шо люди вийшли на вулицю
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24.07.2025 21:34 Відповісти
саме так, якщо уважно прочитати і відкинути зеленяве пустозвонство.
але мало хто читає до кінця, а тим паче уважно, на жаль...
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24.07.2025 21:45 Відповісти
А воно все своє гребане та нікчемне життя виворачивалось. Ото як мама з папай навчили, так і живе, гівно гівном.
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24.07.2025 21:38 Відповісти
Молодець, сам зробив проблему і сам героїчно її вирішив. Тьфу ідіот !
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24.07.2025 21:30 Відповісти
проблему не вирішено: ліквідацію НАБУ і САП подав під іншим соусом...
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24.07.2025 21:33 Відповісти
Не говорячи вже про таку "дрібничку" як кількість голосів. Рада провалить голосування і забере на себе весь негатив. Позитивна блогерня заспіває "Справедливий цар".
Разумков заміряє рейтинг.
Все.
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24.07.2025 21:49 Відповісти
Ніт! Не вирішив! Закон діє той, чкий Оада прицнчла позавчора і який він одразу підписав. А це лише проект, який не відомо коли проголосують і не факт, що голоси наберуться.
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24.07.2025 21:51 Відповісти
маладец! злазь с табуреточкі палі апладісмєнти публікі мальчік!!!
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24.07.2025 21:31 Відповісти
толька твой єлеторат , которий ну шоб поржать тєбє уже голосов нє даст - ПОДОРОСЛІШАВ!!!
У тебе вова один шлях збери коаліцію Єдності , продовжуй бути "посажьонним генералом президентом, тільки вже не в Єрмака а в коаліції ...
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24.07.2025 21:35 Відповісти
Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт, - Зеленський

Та твій, твій...
Ти б його на вивороті підписав, шоб сумнівів не було та не спиззили.
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24.07.2025 21:32 Відповісти
Але чомусь проєкт опозиції був поданий раніше на 2 реєстраційні номери.
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24.07.2025 21:36 Відповісти
І автограф ЗЕ чомусь підписаний як Спікер ВРУ.
Може, звичайно, ми, поки що, чогось не взнали, але дивно.
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24.07.2025 21:52 Відповісти
от уйобки...створили проблему, а тепер і я не я і хата не моя
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24.07.2025 21:32 Відповісти
Як ти вже остогидло.
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24.07.2025 21:33 Відповісти
От ****!
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24.07.2025 21:33 Відповісти
На Банковой засела парашная агентура. А какая разница?
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24.07.2025 21:33 Відповісти
😁
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24.07.2025 21:52 Відповісти
Не твій.
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24.07.2025 21:34 Відповісти
Вова ти вже другий рік , як колишній президент, тому ніяки закони не маєш підписувати.
А всі законопроекти -це художні твори.
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24.07.2025 21:34 Відповісти
Та ще й сцикло!
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24.07.2025 21:34 Відповісти
https://x.com/FranzMaser/status/1948412578620752174

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24.07.2025 21:34 Відповісти
Даун? 🤔 Один хрестик мав би солідніший вигляд аніж оці два криві
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24.07.2025 21:54 Відповісти
так і не вибачився
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24.07.2025 21:34 Відповісти
На що це чмо сподіваєтья?
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24.07.2025 21:35 Відповісти
На Єрмака. І на пропетляти.
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24.07.2025 21:55 Відповісти
Кожен, хто має доступ до державної таємниці, "шта і "козирний з татарчуком ,та агрохімією подоляцкою" на детектор сядуть разом із "сирком" і "шмиглом" ???Хер толку , якщо він не проголосований зрадниками України...Попробуй завтра його проголосувати і до вечора підписати"турборежимом "???
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24.07.2025 21:35 Відповісти
Дети, все встали дружно на стульчики, и дружно зааплодировали! ( Можно бросить конфитти ).
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24.07.2025 21:37 Відповісти
Який твій? Ти два слова в речення зліпити не можеш, дурень.
Тою макулатурою підітри собі сраку.
Скасовуй те що ви там понаприймали, Повертай як було.
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24.07.2025 21:37 Відповісти
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24.07.2025 21:37 Відповісти
Як буратінка швидко обісрався нового Майдану!
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24.07.2025 21:37 Відповісти
План был подчинить(явно и не очень) все, шо только возможно, единственному...эм...органу, куда не просочились вражеские агенты. Офису Президента. Продолжение будет...
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24.07.2025 21:38 Відповісти
Шоб ти, курва, до кінця життя гузном їв, паскуда...
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24.07.2025 21:42 Відповісти
а де законопроект, щоб перевіряти на детекторі ОП, СБУ, депутатів і т д?
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24.07.2025 21:43 Відповісти
"Достойно реагують"? Ні! Достойна реакція це коли зєнського і його кліку узурпаторів розсадять по одиночних камерах і почнуть допитувати 14/7 (8 годин на сон і 2 години на все інше).
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24.07.2025 21:43 Відповісти
8 годин на сон? А ви гуманіст... Хіба ж так зі зрадниками поводяться?
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24.07.2025 21:47 Відповісти
Ви навіть уявити не можете як незмінний режим дня перетворює життя на товстезну книгу з однаковими пустими сторінками... Це не гуманізм точно. Це покарання і воно спрямоване в минуле, а майбутнього у таких мерзотників не повинно бути. Лише пусті, білі сторінки. Довічно. Так карають, а не перевиховують і готують до життя на волі.
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24.07.2025 22:06 Відповісти
А ОПу на детектор брехні …? Забули!
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24.07.2025 21:44 Відповісти
За час дії цього кінченого закону позакривали всі справи на друзів Зе. А тепер можна і відкотити взад. Вітаю, нас знову н*їбали.
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24.07.2025 21:44 Відповісти
Чмо брехливе. Мразь недобита
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24.07.2025 21:46 Відповісти
"Мій законопроект"? Зєлєнскій отримав диплом юриста завдяки папі Саші бо проягом навчання займався виключно "Кварталом". Він не розуміє юридичних термінів, а дегенерати законопроекти не пишуть. Законопрект написано Татаровим в співавторстві з Єрмаком. Скільки заплатив виконавцям?
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24.07.2025 21:53 Відповісти
Ти коли підписував ганебний закон про ліквідацію будь-якої незалежності НАБУ та САП - ти про що думав?
Воно навіть не пропонує вигнати Єрмака з Татаровим.

Час йти у відставку, "президенте". Час оголосити президентські вибори.
Інакше це беззаконня продовжиться.

ГЕТЬ!
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24.07.2025 21:55 Відповісти
Думав,якби забрати справи на своє ближнє оточення.Вірніше,не він,бо нема чим,а ермак,він же автор ідеї і просування цього закону.Від зе вимагалося лише підпис і печатка.
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24.07.2025 22:05 Відповісти
Якось близька мені людина сказала: Зрада - це наче зламали руки. Пробачити, можливо, зможеш. Обійняти - ні.
Це просто варто пам'ятати.
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24.07.2025 22:00 Відповісти
яке воно нікчемне
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24.07.2025 22:03 Відповісти
Що ж лідора Єрмак не попередив що вру на канікули пішла?
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24.07.2025 22:05 Відповісти
За руським кораблем зелена гнида. Україна тебе зневажає брехуна і крадія.
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24.07.2025 22:10 Відповісти
 
 