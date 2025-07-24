Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт щодо гарантій незалежності антикорупційних органів, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про законопроєкт, який надає повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів.
Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.
Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.
Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості.
Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України" - наголосив Зеленський.
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але мало хто читає до кінця, а тим паче уважно, на жаль...
Разумков заміряє рейтинг.
Все.
У тебе вова один шлях збери коаліцію Єдності , продовжуй бути "посажьонним генералом президентом, тільки вже не в Єрмака а в коаліції ...
Та твій, твій...
Ти б його на вивороті підписав, шоб сумнівів не було та не спиззили.
Може, звичайно, ми, поки що, чогось не взнали, але дивно.
А всі законопроекти -це художні твори.
Тою макулатурою підітри собі сраку.
Скасовуй те що ви там понаприймали, Повертай як було.
Воно навіть не пропонує вигнати Єрмака з Татаровим.
Час йти у відставку, "президенте". Час оголосити президентські вибори.
Інакше це беззаконня продовжиться.
ГЕТЬ!
Це просто варто пам'ятати.