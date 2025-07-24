НАБУ і САП підтримали внесений Зеленським законопроєкт, що відновлює їх незалежність

Законопроект №13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

Про це заявили у НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому.

"Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - ідеться у повідомленні.

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