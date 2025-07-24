НАБУ і САП підтримали внесений Зеленським законопроєкт, що відновлює їх незалежність
Законопроект №13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.
Про це заявили у НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому.
"Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - ідеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Герхард
показати весь коментар24.07.2025 19:38 Відповісти Посилання
+9 Тонка червона лінія
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+9 Герхард
показати весь коментар24.07.2025 19:27 Відповісти Посилання
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пройшло самоочищення кожного на своєму місці
Не для них. Для України.
Взяли проєкт опозициї, внесли необхідні для себе правки і внесли навіть під тим же номером.
Законопроєкт 13533 був поданий на реєстрацію опозицією, а не громадянином Зеленським.
Тобто, до всього ЗЄ вчинив ще й фальсифікацію та підлог у сфері законодавства, перереєструвавший чужий проєкт на себе.
Ну тоді це старий фокус. Опозтційний ігнорується але він же з необхідними правками реєструється, як свій.
ЗЄ так з 2019 скандальні закони править.
інституцій держави, а не своїх посад. За інституції й свої портфелі мають бути вдячні, перш за все, протестам в Україні!
Те, що спікер ВР просунув злочинний закон з порушеннями регламенту теж?
Те, що депутати СН та ОПЗЖ голосували навіть не читаючи цей закон, який їм з ОП принесли?
Це вже сталося і цього факту аж ніяк не повернути.
І головне. Це тільки перша невдала спроба заколоту проти демократії в Україні.
Зеленський та Єрмак будуть пробувати ще, якщо їх залишити у спокої.
Зеленський та Єрмак очолювали невдалу спробу державного перевороту.
Зеленському варто нагадати, що в Конституції нема заборони на перевибори президента України під час воєнного стану. Якщо він зовсім вже не в змозі гарантувати хоч якусь видимість законності - нехай забирається.
2. Генпрокурор не має права забирати провадження з НАБУ в інші органи досудового розслідування, але є виняток - під час воєнного стану може.
Ці правки доволять відмити будь-кого топового корупціонера-дружбана Зеленського. Треба, щоб їх наявність донесли до відповідних органів в ЄС і прибрали.
САП відмовилась надати інформацію щодо своїх розслідувань генеральному прокурору України Кравченку (який у 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ) мотивуючи свої дії презумпцією дочасності. Бо перелякані політичні шахраї Зеленський та Єрмак збирались за місяць, за який нардепи повертатимут незалежність НАБ і САП, перерити документи НАБУ і САП в пошуках того, чого там немає, заодно зірвавши процедури вступу України до ЄС.
наголосували.. дебіли, блін..