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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
2 024 34

НАБУ і САП підтримали внесений Зеленським законопроєкт, що відновлює їх незалежність

набу,сап

Законопроект №13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

Про це заявили у НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому.

"Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. ДОКУМЕНТ

набу

Автор: 

НАБУ (5282) законопроєкт (3669) Зеленський Володимир (24834) САП (2372)


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Топ коментарі
+10
Так а те, що громадянин Зеленський підтримав злочинний закон, вже можна забути?
Те, що спікер ВР просунув злочинний закон з порушеннями регламенту теж?
Те, що депутати СН та ОПЗЖ голосували навіть не читаючи цей закон, який їм з ОП принесли?

Це вже сталося і цього факту аж ніяк не повернути.

І головне. Це тільки перша невдала спроба заколоту проти демократії в Україні.
Зеленський та Єрмак будуть пробувати ще, якщо їх залишити у спокої.
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24.07.2025 19:38 Відповісти
+9
Тестування зебілами системи антикорорганів пройшло вдало.
Не для них. Для України.
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24.07.2025 19:25 Відповісти
+9
Законопроект №13533

Законопроєкт 13533 був поданий на реєстрацію опозицією, а не громадянином Зеленським.

Тобто, до всього ЗЄ вчинив ще й фальсифікацію та підлог у сфері законодавства, перереєструвавший чужий проєкт на себе.
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24.07.2025 19:27 Відповісти
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Вже й НАБУ і САП двома руками за
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24.07.2025 19:24 Відповісти
Схоже, навіть Малюк за, не кажучи про зеленого (в тому числі і за віком) Кравченка. От мені цікчво, чи вибачиться Малюк за вчорпшні слова, що ця личина - повернення до Конституувх і чи вибачиться за гпнебні діх мвоїх орлів стосовно покладених обличчям у підлогу набушників, яких орли Малюка ще й досить жорстко потовкли, хоча не всі з набушників виявилися кацапськими "кротами"? Бути бойовим генералом у Малюкч виходить набагато краще, ніж бавитись у політику.
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24.07.2025 19:59 Відповісти
так в набу і сап не стало російських агентів...
пройшло самоочищення кожного на своєму місці
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24.07.2025 20:02 Відповісти
Тестування зебілами системи антикорорганів пройшло вдало.
Не для них. Для України.
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24.07.2025 19:25 Відповісти
Вже, всьо хорошо, прєкрасная маркіза?
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24.07.2025 19:25 Відповісти
так а шо? нічо сі не стало!!!!!!
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24.07.2025 19:27 Відповісти
Там в тексті генеральний прокурор всім рулить-я не знаю де там повернення незалежності набу і сап
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24.07.2025 19:27 Відповісти
Ну а хтось міг подумати, що цей дебіл та його лакеї можуть за день новий закон склепати?
Взяли проєкт опозициї, внесли необхідні для себе правки і внесли навіть під тим же номером.
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24.07.2025 19:30 Відповісти
Законопроект №13533

Законопроєкт 13533 був поданий на реєстрацію опозицією, а не громадянином Зеленським.

Тобто, до всього ЗЄ вчинив ще й фальсифікацію та підлог у сфері законодавства, перереєструвавший чужий проєкт на себе.
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24.07.2025 19:27 Відповісти
Можливо, це інший?
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24.07.2025 19:39 Відповісти
Таки да. Проєкт опозиції №13531.

Ну тоді це старий фокус. Опозтційний ігнорується але він же з необхідними правками реєструється, як свій.

ЗЄ так з 2019 скандальні закони править.
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24.07.2025 19:44 Відповісти
Тобто документи розслідуваній у секреті від Ермака та Татарова? Чи все вже знищіли ?
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24.07.2025 19:28 Відповісти
І що тепер? Понять і простіть?
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24.07.2025 19:35 Відповісти
Ну все розходьтесь. Досить для кацапів картинки робити.
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24.07.2025 19:35 Відповісти
Добре, якщо керівники НАБУ і САП оцінюють законопроєкт з точки зору
інституцій держави, а не своїх посад. За інституції й свої портфелі мають бути вдячні, перш за все, протестам в Україні!
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24.07.2025 19:37 Відповісти
якесь кругове на*балово
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24.07.2025 19:38 Відповісти
Так а те, що громадянин Зеленський підтримав злочинний закон, вже можна забути?
Те, що спікер ВР просунув злочинний закон з порушеннями регламенту теж?
Те, що депутати СН та ОПЗЖ голосували навіть не читаючи цей закон, який їм з ОП принесли?

Це вже сталося і цього факту аж ніяк не повернути.

І головне. Це тільки перша невдала спроба заколоту проти демократії в Україні.
Зеленський та Єрмак будуть пробувати ще, якщо їх залишити у спокої.
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24.07.2025 19:38 Відповісти
Генпрокурор з керівниками ДБР, НАБУ, САП, БЕБ, СБУ,…, тепер мають всю фактуру, для розслідування щодо проведення у ТУРБОРЕЖИМІ, посадовими особами з Урядового кварталу, антиДержавного заколоту, з метою введення в Україні, одноосібного управління, єрмаком з татаровим!!??!
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24.07.2025 19:45 Відповісти
Це якийсь прикол? Така собі стратегія підняття рейтингу зе? Чому підписував взагалі, причому нашвидкоруч. Інші законопроєкти місяцями стоять не підписані, а цей одразу через кілька годин був підписаний.
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24.07.2025 19:39 Відповісти
Виходить, що це був антиУкраїнський заколот, зроблений групою осіб з Урядового кварталу, для підтримки прутіна??
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24.07.2025 19:39 Відповісти
Саме так.
Зеленський та Єрмак очолювали невдалу спробу державного перевороту.
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24.07.2025 19:48 Відповісти
Без вимоги викинути з влади Єрмака з Татаровим, це все - до сраки.
Зеленському варто нагадати, що в Конституції нема заборони на перевибори президента України під час воєнного стану. Якщо він зовсім вже не в змозі гарантувати хоч якусь видимість законності - нехай забирається.
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24.07.2025 19:41 Відповісти
Подивимося як буде далі з справами по топ корупції, є відчуття що нас грають, а керівники набу і сап, щось знають...
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24.07.2025 19:43 Відповісти
1. Генпрокурор може затребувати будь-яке кримінальне провадження з НАБУ на вивчення.
2. Генпрокурор не має права забирати провадження з НАБУ в інші органи досудового розслідування, але є виняток - під час воєнного стану може.

Ці правки доволять відмити будь-кого топового корупціонера-дружбана Зеленського. Треба, щоб їх наявність донесли до відповідних органів в ЄС і прибрали.
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24.07.2025 19:47 Відповісти
Гра в доброго та злого президента)
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24.07.2025 19:50 Відповісти
Єдінства і барьба протівапаложнатєй...шизефренія.
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24.07.2025 20:18 Відповісти
Скотиняки зелені добивають Україну.
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24.07.2025 19:58 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 24/07.25р.:
САП відмовилась надати інформацію щодо своїх розслідувань генеральному прокурору України Кравченку (який у 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ) мотивуючи свої дії презумпцією дочасності. Бо перелякані політичні шахраї Зеленський та Єрмак збирались за місяць, за який нардепи повертатимут незалежність НАБ і САП, перерити документи НАБУ і САП в пошуках того, чого там немає, заодно зірвавши процедури вступу України до ЄС.
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24.07.2025 19:59 Відповісти
Зелька здогадався, що ходить по не дуже товстій кризі, а десь рядом може з'явитися товста пухнаста тваринка.
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24.07.2025 20:02 Відповісти
З законом розібрались ( майже), тепер треба вимагати змінити слідчих НАБУ,САП які зробили собі непогані статки за час своєї посади.
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24.07.2025 20:06 Відповісти
"Репортаж с петлёй на шее" (с) в редакції зеленських мародерів-зрадників...
наголосували.. дебіли, блін..
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24.07.2025 20:11 Відповісти
Не розходиться поки не проголосують!
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24.07.2025 20:12 Відповісти
 
 