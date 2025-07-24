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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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НАБУ и САП поддержали внесенный Зеленским законопроект, восстанавливающий их независимость

набу,сап

Законопроект №13533, поданный Президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

Об этом заявили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу Президента за основу и в целом.

"Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о независимости НАБУ и САП. ДОКУМЕНТ

набу

НАБУ (4400) законопроект (3257) Зеленский Владимир (21317) САП (2209)


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Топ комментарии
+15
Так а те, що громадянин Зеленський підтримав злочинний закон, вже можна забути?
Те, що спікер ВР просунув злочинний закон з порушеннями регламенту теж?
Те, що депутати СН та ОПЗЖ голосували навіть не читаючи цей закон, який їм з ОП принесли?

Це вже сталося і цього факту аж ніяк не повернути.

І головне. Це тільки перша невдала спроба заколоту проти демократії в Україні.
Зеленський та Єрмак будуть пробувати ще, якщо їх залишити у спокої.
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24.07.2025 19:38 Ответить
+12
Законопроект №13533

Законопроєкт 13533 був поданий на реєстрацію опозицією, а не громадянином Зеленським.

Тобто, до всього ЗЄ вчинив ще й фальсифікацію та підлог у сфері законодавства, перереєструвавший чужий проєкт на себе.
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24.07.2025 19:27 Ответить
+11
Тестування зебілами системи антикорорганів пройшло вдало.
Не для них. Для України.
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24.07.2025 19:25 Ответить
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Вже й НАБУ і САП двома руками за
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24.07.2025 19:24 Ответить
Схоже, навіть Малюк за, не кажучи про зеленого (в тому числі і за віком) Кравченка. От мені цікчво, чи вибачиться Малюк за вчорпшні слова, що ця личина - повернення до Конституувх і чи вибачиться за гпнебні діх мвоїх орлів стосовно покладених обличчям у підлогу набушників, яких орли Малюка ще й досить жорстко потовкли, хоча не всі з набушників виявилися кацапськими "кротами"? Бути бойовим генералом у Малюкч виходить набагато краще, ніж бавитись у політику.
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24.07.2025 19:59 Ответить
малюк, як людина «честі» і «справжній» офіцер просто застрелиться!
Чи все ж таки засереться?
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24.07.2025 20:27 Ответить
Своей крайней прессухой он перечеркнул все то, что с таким трудом делал до этого.
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24.07.2025 20:27 Ответить
мы в город изумрудный идём дорогой трудной
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24.07.2025 20:31 Ответить
..он раньше перечеркнул.. еще когда Червинского, без решения суда, обозвал зрадником..
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24.07.2025 20:43 Ответить
так в набу і сап не стало російських агентів...
пройшло самоочищення кожного на своєму місці
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24.07.2025 20:02 Ответить
Тестування зебілами системи антикорорганів пройшло вдало.
Не для них. Для України.
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24.07.2025 19:25 Ответить
Вже, всьо хорошо, прєкрасная маркіза?
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24.07.2025 19:25 Ответить
так а шо? нічо сі не стало!!!!!!
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24.07.2025 19:27 Ответить
Там в тексті генеральний прокурор всім рулить-я не знаю де там повернення незалежності набу і сап
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24.07.2025 19:27 Ответить
Ну а хтось міг подумати, що цей дебіл та його лакеї можуть за день новий закон склепати?
Взяли проєкт опозициї, внесли необхідні для себе правки і внесли навіть під тим же номером.
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24.07.2025 19:30 Ответить
Законопроект №13533

Законопроєкт 13533 був поданий на реєстрацію опозицією, а не громадянином Зеленським.

Тобто, до всього ЗЄ вчинив ще й фальсифікацію та підлог у сфері законодавства, перереєструвавший чужий проєкт на себе.
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24.07.2025 19:27 Ответить
Можливо, це інший?
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24.07.2025 19:39 Ответить
Таки да. Проєкт опозиції №13531.

Ну тоді це старий фокус. Опозтційний ігнорується але він же з необхідними правками реєструється, як свій.

ЗЄ так з 2019 скандальні закони править.
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24.07.2025 19:44 Ответить
Тобто документи розслідуваній у секреті від Ермака та Татарова? Чи все вже знищіли ?
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24.07.2025 19:28 Ответить
І що тепер? Понять і простіть?
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24.07.2025 19:35 Ответить
Ну все розходьтесь. Досить для кацапів картинки робити.
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24.07.2025 19:35 Ответить
Добре, якщо керівники НАБУ і САП оцінюють законопроєкт з точки зору
інституцій держави, а не своїх посад. За інституції й свої портфелі мають бути вдячні, перш за все, протестам в Україні!
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24.07.2025 19:37 Ответить
якесь кругове на*балово
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24.07.2025 19:38 Ответить
Так а те, що громадянин Зеленський підтримав злочинний закон, вже можна забути?
Те, що спікер ВР просунув злочинний закон з порушеннями регламенту теж?
Те, що депутати СН та ОПЗЖ голосували навіть не читаючи цей закон, який їм з ОП принесли?

Це вже сталося і цього факту аж ніяк не повернути.

І головне. Це тільки перша невдала спроба заколоту проти демократії в Україні.
Зеленський та Єрмак будуть пробувати ще, якщо їх залишити у спокої.
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24.07.2025 19:38 Ответить
Генпрокурор з керівниками ДБР, НАБУ, САП, БЕБ, СБУ,…, тепер мають всю фактуру, для розслідування щодо проведення у ТУРБОРЕЖИМІ, посадовими особами з Урядового кварталу, антиДержавного заколоту, з метою введення в Україні, одноосібного управління, єрмаком з татаровим!!??!
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24.07.2025 19:45 Ответить
Це якийсь прикол? Така собі стратегія підняття рейтингу зе? Чому підписував взагалі, причому нашвидкоруч. Інші законопроєкти місяцями стоять не підписані, а цей одразу через кілька годин був підписаний.
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24.07.2025 19:39 Ответить
Виходить, що це був антиУкраїнський заколот, зроблений групою осіб з Урядового кварталу, для підтримки прутіна??
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24.07.2025 19:39 Ответить
Саме так.
Зеленський та Єрмак очолювали невдалу спробу державного перевороту.
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24.07.2025 19:48 Ответить
Без вимоги викинути з влади Єрмака з Татаровим, це все - до сраки.
Зеленському варто нагадати, що в Конституції нема заборони на перевибори президента України під час воєнного стану. Якщо він зовсім вже не в змозі гарантувати хоч якусь видимість законності - нехай забирається.
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24.07.2025 19:41 Ответить
Подивимося як буде далі з справами по топ корупції, є відчуття що нас грають, а керівники набу і сап, щось знають...
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24.07.2025 19:43 Ответить
1. Генпрокурор може затребувати будь-яке кримінальне провадження з НАБУ на вивчення.
2. Генпрокурор не має права забирати провадження з НАБУ в інші органи досудового розслідування, але є виняток - під час воєнного стану може.

Ці правки доволять відмити будь-кого топового корупціонера-дружбана Зеленського. Треба, щоб їх наявність донесли до відповідних органів в ЄС і прибрали.
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24.07.2025 19:47 Ответить
Гра в доброго та злого президента)
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24.07.2025 19:50 Ответить
Єдінства і барьба протівапаложнатєй...шизефренія.
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24.07.2025 20:18 Ответить
Скотиняки зелені добивають Україну.
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24.07.2025 19:58 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 24/07.25р.:
САП відмовилась надати інформацію щодо своїх розслідувань генеральному прокурору України Кравченку (який у 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ) мотивуючи свої дії презумпцією дочасності. Бо перелякані політичні шахраї Зеленський та Єрмак збирались за місяць, за який нардепи повертатимут незалежність НАБ і САП, перерити документи НАБУ і САП в пошуках того, чого там немає, заодно зірвавши процедури вступу України до ЄС.
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24.07.2025 19:59 Ответить
Зелька здогадався, що ходить по не дуже товстій кризі, а десь рядом може з'явитися товста пухнаста тваринка.
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24.07.2025 20:02 Ответить
З законом розібрались ( майже), тепер треба вимагати змінити слідчих НАБУ,САП які зробили собі непогані статки за час своєї посади.
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24.07.2025 20:06 Ответить
"Репортаж с петлёй на шее" (с) в редакції зеленських мародерів-зрадників...
наголосували.. дебіли, блін..
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24.07.2025 20:11 Ответить
Не розходиться поки не проголосують!
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24.07.2025 20:12 Ответить
Геть ішака! Чмо затіяло гру вдовгу. Щось ця вистава ****** на змову.
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24.07.2025 20:33 Ответить
Так, а що робити з тим що прийняли два дні тому? Бо адвокати та юристи зараз почнуть казявки виковирювати та в судах застрягнуть.
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24.07.2025 20:43 Ответить
Все почалося з Оману.Трішки раніше 73% від числа голосовавших в другому турі вибрали лайно.Знепроста ЗЕленський спарувався з Єрмаком .Неспроста Татаров очутився в офісі,неспроста офіс відвідував портнов.Корупція це і є Зеленський,Єрмак і вся їхня ЗЕлена банда
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24.07.2025 20:43 Ответить
А закон 14...не скасовують,там же не тільки НАБу і САП,а 17 пунктів різної *****,доступ до житла ітд.
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24.07.2025 21:01 Ответить
Тихенько маніпулюють і шахраюють...аби терміново заспокоїти протести.
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24.07.2025 21:22 Ответить
Побудова авторитаризму та диктатури поки провалилася ..цікаво- а ще спроби будуть..?!🙂
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24.07.2025 21:21 Ответить
 
 