НАБУ и САП поддержали внесенный Зеленским законопроект, восстанавливающий их независимость
Законопроект №13533, поданный Президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.
Об этом заявили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу Президента за основу и в целом.
"Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", - говорится в сообщении.
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Чи все ж таки засереться?
пройшло самоочищення кожного на своєму місці
Не для них. Для України.
Взяли проєкт опозициї, внесли необхідні для себе правки і внесли навіть під тим же номером.
Законопроєкт 13533 був поданий на реєстрацію опозицією, а не громадянином Зеленським.
Тобто, до всього ЗЄ вчинив ще й фальсифікацію та підлог у сфері законодавства, перереєструвавший чужий проєкт на себе.
Ну тоді це старий фокус. Опозтційний ігнорується але він же з необхідними правками реєструється, як свій.
ЗЄ так з 2019 скандальні закони править.
інституцій держави, а не своїх посад. За інституції й свої портфелі мають бути вдячні, перш за все, протестам в Україні!
Те, що спікер ВР просунув злочинний закон з порушеннями регламенту теж?
Те, що депутати СН та ОПЗЖ голосували навіть не читаючи цей закон, який їм з ОП принесли?
Це вже сталося і цього факту аж ніяк не повернути.
І головне. Це тільки перша невдала спроба заколоту проти демократії в Україні.
Зеленський та Єрмак будуть пробувати ще, якщо їх залишити у спокої.
Зеленський та Єрмак очолювали невдалу спробу державного перевороту.
Зеленському варто нагадати, що в Конституції нема заборони на перевибори президента України під час воєнного стану. Якщо він зовсім вже не в змозі гарантувати хоч якусь видимість законності - нехай забирається.
2. Генпрокурор не має права забирати провадження з НАБУ в інші органи досудового розслідування, але є виняток - під час воєнного стану може.
Ці правки доволять відмити будь-кого топового корупціонера-дружбана Зеленського. Треба, щоб їх наявність донесли до відповідних органів в ЄС і прибрали.
САП відмовилась надати інформацію щодо своїх розслідувань генеральному прокурору України Кравченку (який у 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ) мотивуючи свої дії презумпцією дочасності. Бо перелякані політичні шахраї Зеленський та Єрмак збирались за місяць, за який нардепи повертатимут незалежність НАБ і САП, перерити документи НАБУ і САП в пошуках того, чого там немає, заодно зірвавши процедури вступу України до ЄС.
наголосували.. дебіли, блін..