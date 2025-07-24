НАБУ и САП поддержали внесенный Зеленским законопроект, восстанавливающий их независимость

Законопроект №13533, поданный Президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

Об этом заявили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу Президента за основу и в целом.

"Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

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